दिवाली-छठ के मौके पर IRCTC से नहीं हो मिल रहा टिकट, इस सरकारी ऐप से करें बुकिंग, फटाफट हो जाएगा काम
फेस्टिव सीजन पर बड़ी तादाद में लोग ट्रेन से सफर करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे.
Published : September 22, 2025 at 7:28 PM IST
नई दिल्ली: जैसे-जैसे फेस्टिव सीजन नजदीक आएगा. वैसे-वैसे तमाम लोग अपने घर वापस लौटेंगे, खासकर दिवाली और छठ के मौके पर. ऐसे में बड़ी तादाद में लोग ट्रेन से सफर करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे. इसके लिए वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRCTC का इस्तेमाल करेंगे. इसके चलते कई बार आपको तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
ऐसे में अगर आप भी घर जाने के लिए IRCTC ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक करते और किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा हैं तो रेलवन ऐप आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. गौरतलब है रेलवन भी IRCTC की तरह एक सरकारी ऐप है, जिससे आप रिज्वर्ड टिकटों के अलावा, अनरिज्वर्ड और प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकते हैं.
कहां से डाउनलोड करें रेलवन ऐप?
बता दें कि रेलवन ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. रेलवन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना बेहद आसान है. आप अपनी बेसिक डिटेल और आधार कार्ड को ऑथेन्टिकेट करके ऐप पर अपना रजिस्टर कर सकते हैं. इतना ही नहीं अगर किसी ने आईआरसीटीसी पर अकाउंट बनाया है, तो वह उस अकाउंट से भी ऐप को इस्तेमाल कर सकता है.
बढ़ जाते हैं टिकट मिलने के चांस
रेलवन ऐप पर आप अपना नाम, उम्र, खाने की प्राथमिकता आदि जैसी जानकारी को पहले से सेव करके रख सकते हैं. इसके अलावा इसमें फैमिली डिटेल्स भी सेव की जा सकती हैं. इससे टिकट बुकिंग के दौरान समय की बचत होती है और सिर्फ एक क्लिक पर पैसेंजर की डिटेल भरी जाती है. इससे प्रोसेस तेज हो जाता है और टिकट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं.
रेलवन ऐप में आपको आप यूपीआई से लेकर कार्ड पेमेंट करने तक का विकल्प मिलता है. इस ऐप के जरिए यात्री अपने लिए खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं. यात्रा के दौरान कोई असुविधा होने या किसी तरह की मदद चाहने के लिए भी इसी ऐप को इस्तेमाल किया जा सकता है.
कैसे करें ऐप में रजिस्ट्रेशन?
अगर आपके पास IRCTC अकाउंट है तो आप अपने यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से ऐप में सीधे लॉगइन कर सकते हैं. अगर आपका IRCTC पर अकाउंट नहीं है या आप नए यूजर्स हैं, तो आपको अपने फोन नंबर और ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा.
RailOne ऐप से कैसे बुक करें टिकट?
- सबसे पहले ऐप लॉगइन करें.
- ऐप में लॉगइन के बाद होम स्क्रीन पर बुक टिकट के विकल्प पर टैप करें.
- इसके बाद रिजर्व का ऑप्शन चुनें.
- अब आपको सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन, ट्रैवल डेट और क्लास सलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद आपको ट्रेन, उसमें खाली सीट और किराए की जानकारी दिखाई देगी.
- यहं आपको जिस ट्रेन में यात्रा करनी है उसे सलेक्ट करें.
- ट्रेन सेलेक्ट कर आपको अपनी डिटेल शेयर करनी हैं.
- इसके बाद UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करें
- पेमेंट कंप्लीट होते हुए आपकी टिकट बुक हो जाएगी.
- इसे आप My Bookings सेक्शन में देख सकते हैं.
