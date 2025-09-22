ETV Bharat / bharat

द‍िवाली-छठ के मौके पर IRCTC से नहीं हो मिल रहा टिकट, इस सरकारी ऐप से करें बुकिंग, फटाफट हो जाएगा काम

नई दिल्ली: जैसे-जैसे फेस्टिव सीजन नजदीक आएगा. वैसे-वैसे तमाम लोग अपने घर वापस लौटेंगे, खासकर दिवाली और छठ के मौके पर. ऐसे में बड़ी तादाद में लोग ट्रेन से सफर करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे. इसके लिए वे ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म IRCTC का इस्तेमाल करेंगे. इसके चलते कई बार आपको तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसे में अगर आप भी घर जाने के लिए IRCTC ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक करते और किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा हैं तो रेलवन ऐप आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. गौरतलब है रेलवन भी IRCTC की तरह एक सरकारी ऐप है, जिससे आप रिज्‍वर्ड टिकटों के अलावा, अनरिज्‍वर्ड और प्‍लेटफॉर्म टिकट खरीद सकते हैं.

कहां से डाउनलोड करें रेलवन ऐप?

बता दें कि रेलवन ऐप को प्‍ले स्‍टोर या ऐप स्‍टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. रेलवन ऐप पर रजिस्‍ट्रेशन कराना बेहद आसान है. आप अपनी बेसिक डिटेल और आधार कार्ड को ऑथेन्टिकेट करके ऐप पर अपना रजिस्‍टर कर सकते हैं. इतना ही नहीं अगर किसी ने आईआरसीटीसी पर अकाउंट बनाया है, तो वह उस अकाउंट से भी ऐप को इस्‍तेमाल कर सकता है.

बढ़ जाते हैं टिकट मिलने के चांस

रेलवन ऐप पर आप अपना नाम, उम्र, खाने की प्राथमिकता आदि जैसी जानकारी को पहले से सेव करके रख सकते हैं. इसके अलावा इसमें फैमिली डिटेल्‍स भी सेव की जा सकती हैं. इससे टिकट बुकिंग के दौरान समय की बचत होती है और सिर्फ एक क्‍ल‍िक पर पैसेंजर की डिटेल भरी जाती है. इससे प्रोसेस तेज हो जाता है और टिकट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं.