'जब तक जिंदा हूं BJP से लड़ता रहूंगा..', IRCTC मामले में आरोप तय होने पर तेजस्वी

IRCTC मामले में आरोप तय होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक जिंदा हूं, बीजेपी के साथ लड़ता रहूंगा.

IRCTC Scam
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 13, 2025 at 2:33 PM IST

पटना: IRCTC घोटाले में आरोप तय होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें पहले पता था कि चुनाव के समय ये सब होगा. इसके लिए वे तैयार हैं. उन्होंने कहा कि हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है. अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी है और मैं जिंदा हूं, बीजेपी से लड़ते रहूंगा.

"जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है. जब तक मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे. तूफ़ानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है. एक महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह जी ने धमकी दी थी कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे. हम लड़ेंगे और जीतेंगे." -तेजस्वी यादव, राजद नेता

सोमवार को कोर्ट में सुनवाई: दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को RJD सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए.

किन-किन धाराओं में सुनवाई: सीबीआई विशेष अदालत ने जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं, उसमें आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) शामिल हैं.

क्या है मामला?: 2004 से 2009 तक यूपीए की सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे. रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC के तहत रांची और पुरी के BNR (बंगाल नागपुर रेलवे) होटलों का संचालन करने के लिए निजी कंपनी को ठेका देने के दौरान कथित घोटाला किए गए.

सीबीआई कर रही जांच: इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई के मुताबिक यह घोटाला इसलिए किया गया ताकि सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लाभ दिया जा सके. इस कंपनी को ठेका देने के बदले लालू परिवार से जुड़ी बेनामी कंपनी को पटना में कम कीमत में जमीन दी गयी. यह जमीन लालू परिवार की कंपनी डेलेगेट मार्केटिंग PVT LTD से जुड़ी है.

सुनवाई में अब तक क्या हुआ?: इस मामले की आखिरी सुनवाई 29 मई 2025 को की गयी थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया था. एक बार फिर 13 अक्टूबर सोमवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को कोर्ट में उपस्थि होने का आदेश दिया. इसके बाद कोर्ट ने आरोप तय किए हैं.

क्या लालू परिवार को होगी सजा: लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद कई सवाल हैं, जो लोगों के मन में घूम रहा है. सवाल है कि क्या लालू परिवार को सजा हो जाएगी? क्या तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? कितनी सजा हो सकती है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता ने पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉ. कौशलेंद्र नारायण से बात की.

हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण (ETV Bharat)

सात साल तक की सजा: हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण का कहना है कि अब जब आरोप तय हो चुके हैं, तो सजा निश्चित है. उनके मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत दोष सिद्ध होने पर सात साल तक की सजा हो सकती है. लालू-राबड़ी-तेजस्वी समेत सभी 14 आरोपियों पर लगे आरोप गंभीर हैं. अदालत जब सजा सुनाएगी तो यह मामला नजीर बनेगा.

तेजस्वी यादव पर संकट: अधिवक्ता डॉ कौशलेंद्र नारायण का मानना है कि अगर तेजस्वी यादव को सजा होती है, तो वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. भ्रष्टाचार के मामले में सजा पाए हुए व्यक्ति का चुनाव लड़ना या मुख्यमंत्री बनना कानूनी रूप से संभव नहीं रहेगा.

"कानून के तहत सजा होने पर तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ना ही मुख्यमंत्री बन पाएंगे. कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट में अपील का अवसर रहेगा, लेकिन चुनाव से पहले राहत मिलना मुश्किल दिख रहा है. तेजस्वी यादव का करियर संकट में पड़ने वाला है." - डॉ. कौशलेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

कानून की सर्वोच्चता का संदेश: डॉ कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि इस फैसले के बाद यह संदेश गया है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है. अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि देरी हो सकती है, लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता. यह फैसला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में लोकसेवकों के लिए सबक बनेगा कि उन्हें भ्रष्टाचार से दूर रहकर ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए.

"सजा मिलने पर प्रतिष्ठा धूमिल होती है. ऐसे मामले बताते हैं कि कानून के मामले में जब शिकंजा कसता है तो व्यक्ति का पद और कद मायने नहीं रखता. मुकदमे की अगली सुनवाई में सजा होगी." - डॉ. कौशलेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

क्या कहता है सत्ता पक्ष?: इधर, कोर्ट के फैसले पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. सत्ता पक्ष जहां कोर्ट के द्वारा न्याय का हवाला दे रहे हैं वहीं विपक्ष इसको साजिश करार दे रहा है. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 'जो भ्रष्टाचार करेगा, आरोप तो उसी पर तय होगा. लालू परिवार घोटाले और भ्रष्टाचार के प्रतिक हो गए है. अब बिहार की जनता लालू परिवार को कभी स्वीकार नहीं करेगी.'

'अदालत ने अच्छा फैसला सुनाया': इस मामले में जदयू नेता केसी त्यागी ने लालू यादव पर बड़ा आरोप लगाया. कहा कि लालू यादव अपने परिवार को भ्रष्टाचार में संलिप्त करने के लिए ही समता पार्टी से अलग हुए थे. उन्होंने कहा कि अदालत ने अच्छा फैसला सुनाया है. एक बार फिर बिहार की जनता को नीतीश कुमार को वोट करना चाहिए.

11 साल से परेशान कर रही सरकार: बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग पिछले 11 साल से खेल खेल रहे हैं. यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है. उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करती है. क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, इसको लेकर कहा कि बिहार चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

