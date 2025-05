ETV Bharat / bharat

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपियों लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 23 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा की पहले सीबीआई ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरुरत नहीं है. उसके बाद सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई है. ये कानून सम्मत नहीं है. बता दें कि 28 फरवरी को सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. बता दें कि 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.

