ट्रेन में अब सामान्य रिजर्वेशन में भी IRTC ने अनिवार्य किया Aadhaar वेरिफिकेशन

IRCTC वेबसाइट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है

रिजर्वेशन के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी
रिजर्वेशन के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2025 at 2:33 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी व सुविधाजनक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब यात्रियों को दो माह पहले से बुक होने वाली सामान्य टिकट के लिए भी अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. पहले ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट की बुकिंग पर लागू था, लेकिन अब इस नियम को विस्तार दिया गया है. इस फैसले का सीधा लाभ आम यात्रियों को मिलेगा. साथ ही दलाली और अवैध टिकटों की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे लगातार ट्रेन टिकट बुकिंग प्रणाली को पारदर्शी व यात्रियों के हित में सुधारने पर जोर दे रहा है. उनका कहना है कि अब तक देखा गया कि कई बार एजेंट या दलाल फर्जी यूजर आईडी का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में परेशानी उठानी पड़ती थी. जब टिकट बुक करने का आईआरसीटीसी अकाउंट आधार नंबर से लिंक होगा तो ऐसे मामलों पर रोक लगेगी और हर यात्री अपने असली खाते से टिकट बुक कर सकेगा.

भारतीय रेलवे
भारतीय रेलवे (ETV Bharat)

छह की बजाय 12 टिकट प्रति माह बुक कर सकेंगे यात्री

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के साथ ही रेलवे ने यात्रियों को एक और बड़ी राहत दी है. पहले एक यूजर आईडी से एक माह में केवल छह बार ही टिकट बुक की जा सकती थी, लेकिन अब आधार कार्ड से आईआरसीटीसी अकाउंट लिंक करने के बाद यात्री एक महीने में 12 बार टिकट बुक कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त एक पीएनआर (PNR) नंबर पर अधिकतम 6 यात्रियों की बुकिंग पहले की तर्ज पर जारी रहेगी.

इस नियम से टिकट की ब्लैकमेलिंग रुकेगी

हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि रेलवे का उद्देश्य दलाली रोकने के साथ-साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है. कई बार देखा गया कि टिकटों की सीमित बुकिंग व्यवस्था का फायदा उठाकर दलाल फर्जी तरीके से बनाए गए कई अकाउंट के जरिए टिकट बुक कर लेते थे. इसके बाद यात्रियों को अधिक कीमत पर टिकट बेचते थे. नई व्यवस्था लागू होने से आम यात्री को अधिक मौका मिलेगा और आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे.

शिकायतों को भी ट्रैक करना होगा आसान

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह बदलाव सिर्फ बुकिंग की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ाने का भी हिस्सा है. आधार नंबर से जुड़े अकाउंट के कारण अब हर टिकट बुकिंग का स्पष्ट रिकॉर्ड रहेगा. ऐसे में यात्रियों को न सिर्फ सुविधा होगी बल्कि किसी भी शिकायत की स्थिति में रेलवे को ट्रैक करना आसान होगा.

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से जरूर लिंक कर लें, जिससे उन्हें भविष्य में टिकट बुक करने में असुविधा न हो. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह पहल टिकट बुकिंग को और ज्यादा आसान, सुरक्षित व पारदर्शी बनाएगी.

अकाउंट को आधार से ऐसे करें लिंक

  • IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  • 'My Account' सेक्शन में जाएं, इसके बाद 'Link Your Aadhaar' विकल्प को चुनें.
  • 12 डिजिट का अपना आधार कार्ड नंबर डालें, इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें करें.
  • आपके आधार से जुड़ा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आईआरसीटीसी की ओर से OTP आएगा.
  • मोबाइल नंबर पर आया OTP डालते ही आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा.

