ट्रेन में अब सामान्य रिजर्वेशन में भी IRTC ने अनिवार्य किया Aadhaar वेरिफिकेशन

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी व सुविधाजनक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब यात्रियों को दो माह पहले से बुक होने वाली सामान्य टिकट के लिए भी अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. पहले ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट की बुकिंग पर लागू था, लेकिन अब इस नियम को विस्तार दिया गया है. इस फैसले का सीधा लाभ आम यात्रियों को मिलेगा. साथ ही दलाली और अवैध टिकटों की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे लगातार ट्रेन टिकट बुकिंग प्रणाली को पारदर्शी व यात्रियों के हित में सुधारने पर जोर दे रहा है. उनका कहना है कि अब तक देखा गया कि कई बार एजेंट या दलाल फर्जी यूजर आईडी का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में परेशानी उठानी पड़ती थी. जब टिकट बुक करने का आईआरसीटीसी अकाउंट आधार नंबर से लिंक होगा तो ऐसे मामलों पर रोक लगेगी और हर यात्री अपने असली खाते से टिकट बुक कर सकेगा.

छह की बजाय 12 टिकट प्रति माह बुक कर सकेंगे यात्री

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के साथ ही रेलवे ने यात्रियों को एक और बड़ी राहत दी है. पहले एक यूजर आईडी से एक माह में केवल छह बार ही टिकट बुक की जा सकती थी, लेकिन अब आधार कार्ड से आईआरसीटीसी अकाउंट लिंक करने के बाद यात्री एक महीने में 12 बार टिकट बुक कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त एक पीएनआर (PNR) नंबर पर अधिकतम 6 यात्रियों की बुकिंग पहले की तर्ज पर जारी रहेगी.

