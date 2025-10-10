ETV Bharat / bharat

IPS Y पूरन आत्महत्या केस: FIR में चौकाने वाले खुलासे, जानें किस अधिकारी पर क्या आरोप

IPS Y Puran Suicide Case FIR: आईपीएस वाई पूरन आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी समेत 13 के खिलाफ FIR दर्ज की.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 10, 2025 at 11:26 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में अब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है. चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर-11 थाने में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है. वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या से पहले जो सुसाइड नोट छोड़ा था, उसमें इन सभी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था. चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने पुष्टि की कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है.

FIR में डीजीपी समेत इन अधिकारियों पर गंभीर आरोप: FIR में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. FIR के मुताबिक IPS पूरन कुमार ने जब वेतन एरियर मांगा, तो उन्हें अपमानित किया गया और उनका एरियर रुकवा दिया गया. एडीजीपी संजय कुमार, आईजीपी पंकज नैन, कला रामचंद्रन, संदीप खिरवार, सिबाश कविराज, मनोज यादव, पीके अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सूची में शामिल हैं. इन पर झूठी शिकायतें दर्ज करवाने, रिपोर्ट खराब करवाने, और लगातार मानसिक उत्पीड़न करने जैसे आरोप लगे हैं.

आईएएस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप: FIR में केवल आईपीएस ही नहीं, दो आईएएस अधिकारियों (टीवीएसएन प्रसाद और राजीव अरोड़ा) पर भी आरोप लगाए गए हैं. FIR के मुताबिक पूरन कुमार ने लिखा कि राजीव अरोड़ा ने उनके पिता के अंतिम समय में अवकाश नहीं दिया, जिससे वो अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए. ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख रहा. प्रसाद पर जातिगत आधार पर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप है.

