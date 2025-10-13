ETV Bharat / bharat

IPS वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामलाः चंडीगढ़ पहुंचे तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कहा- 'कानून के हिसाब से हरियाणा सरकार नहीं कर रही काम '

तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने IPS वाई पूरन कुमार के परिवार से फोन पर बात की .आज डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क परिवार से मिले.

तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क (Etv Bharat)
चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत मामले में सातवें दिन भी गतिरोध जारी है.चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपनी कोठी में उन्होंने मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 को खुदकुशी कर ली थी. वहीं यह मामला लगातार जटिल होता जा रहा है. इसी बीच सोमवार को तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे. परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इस मामले को दुखदाई बताया.

'सुसाइड नोट को डाईंग डिक्लेरेशन के तौर पर लिया जाता है': तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि "ये बहुत ही दुखद है. हम तेलंगाना से चंडीगढ़ परिवार से मिलने आए हैं. पूरण कुमार जी ने अपनी लाइफ दे दी.उन्होंने दो अफसरों के नाम बताए, सुसाइड नोट को डाईंग डिक्लेरेशन के तौर पर लिया जाता है. लेकिन हरियाणा सरकार कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है. दोनों बेटियां अपने पिता को नहीं देख पाई है. ये बहुत ही अमानवीय है. 100 साल का व्यक्ति भी क्यों न मरणासन्न पर पड़ा हो, वो भी डॉक्टर से कहता है कि वो जीना चाहता है, और ऐसे में वाई पुराण कुमार जैसे अफसर ने किन परिस्थितियों में अपनी जान ली होगी. आप समझ सकते हैं. हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र सरकार के कंट्रोल में है. मेरे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सीनियर आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार से फोन पर बात की और मुझे यहां भेजा है. केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे और परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाये."

'RAW ऐसी एजेंसी में सेवा दे चुके हैं आईपीएस पूरण कुमार': तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि "तेलंगाना निवासी वाई पूरन कुमार, जिन्होंने उस्मानिया जैसी प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद आईआईएम गए. आईपीएस अधिकारी बन हरियाणा में सेवा देने के लिए आये. देश की प्रतिष्ठित RAW ऐसी एजेंसी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी. बेहतरीन सेवाओं के लिए राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित हुए. ऐसा व्यक्ति आत्महत्या का कदम उठाया है और किन परिस्थियों में कोई सीनियर आईपीएस ऐसा कदम उठाता है, उसकी मनोदशा का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह दुखद और चिंतजनक है. देश के लिए अलार्मिंग स्थिति है. देश में आखिर क्या हो रहा है. मरने से पहले वह व्यक्ति लास्ट स्टेटमेंट देता है. उसमें डीजीपी और एसपी का नाम लेता है. डेथ डिक्लेरेशन मानकर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करते हुए डीजीपी और एसपी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था. लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने 7 दिन बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया. ऐसी स्थिति में हरियाणा सरकार को डीजीपी को सस्पेंड कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करनी चाहिए थी. हरियाणा सरकार ने भी ऐसा नहीं किया. चंडीगढ़ पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है. दोनों भाजपा सरकार के अधीन हैं."

कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगीः मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "आईपीएस वाई पूरण कुमार को अपमानित और बेइज्जत करने वाले अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए. हमारी मांग है दोषियों पर कार्रवाई किया जाए. यह सवाल कांग्रेस का नहीं. जीने का सबों का अधिकार है. यह सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है. इसपर कांग्रेस चुप नहीं रहेगी. हमारी मांग है कि नामजद डीजीपी और एसपी को गिरफ्तार किया जाय. पूरण कुमार की बूढ़ी मां, उनकी पत्नी और दोनों बेटियों को सुरक्षा दिया जाए. हादसे के सात दिन बाद भी उनकी बूढ़ी मां और दोनों बेटियों पूरण कुमार के शव को नहीं देख पाईं हैं".

'हरियाणा डीजीपी एंटी दलित एंड एंटी वीकर सेक्शन हैंः' डिप्टी सीएम ने कहा कि "हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का ट्रैक रिकार्ड एंटी दलित एंड एंटी वीकर सेक्शन अधिकारी का रहा है. इसके बाद भी जानबूझकर उसे दलितों को टॉर्चर करने के लिए डीजीपी बनाया गया. इसका खामियाजा एक आईपीएस अधिकारी को जान देकर गंवानी पड़ी".

क्या है पूरा मामला?: IPS वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में कोठी नंबर 116 में रहते थे. मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 को वो और उनकी छोटी बेटी घर पर थे. सुबह दोनों ग्राउंड फ्लोर पर थे, लेकिन पूरन बेसमेंट में चले गए. वहां साउंडप्रूफ मूवी थिएटर में सोफे पर बैठकर उन्होंने आत्महत्या कर ली. बेटी को पिता का शव और खून दिखा, तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि मौके से एक पिस्टल, वसीयत और फाइनल नोट मिला. सुसाइड नोट में खुलासे के बाद हरियाणा की सियासत और अफरशाही में हलचल मची है.

पोस्टमार्टम पर हुआ विवाद: बता दें कि अभी भी IPS वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर विवाद चल रहा है. शनिवार दोपहर को डॉक्टर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और वीडियोग्राफी टीम चंडीगढ़ PGI की मॉर्च्युरी में पहुंची, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं आया. ना ही परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुआ. जिसके चलते आज भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है.

