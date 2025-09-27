ETV Bharat / bharat

शिवधर रेड्डी तेलंगाना के नए DGP नियुक्त, 1 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार

हैदराबाद: 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी बी शिवधर रेड्डी (B Shivadhar Reddy) को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया है. वह 1 अक्टूबर 2025 को कार्यभार संभालेंगे. वर्तमान डीजीपी डॉ. जितेंद्र इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं. शिवधर रेड्डी ने डीजीपी नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आभार जताया है.

तेलंगाना के डीजीपी पद की रेस में कई शीर्ष आईपीएस अधिकारियों के नामों की चर्चा थी, लेकिन सरकार ने वर्तमान खुफिया प्रमुख (intelligence chief) शिवधर रेड्डी को ही चुना है. शिवधर रेड्डी को डीजीपी (कोऑर्डिनेशन) नियुक्त किया गया है और अगले आदेश तक उन्हें पुलिस बल प्रमुख (HOPF) के रूप में पूर्ण अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया.

वकील से आईपीएस और अब डीजीपी...

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल के थुलेकलां (पेद्दाथुंडला) गांव के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिवधर रेड्डी ने अपनी शिक्षा हैदराबाद में पूरी की. उस्मानिया विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक लीगल प्रैक्टिस की. सिविल सेवा की परीक्षा देने के बाद 1994 बैच के आईपीएस के रूप में अखिल भारतीय सेवा में प्रवेश किया. उन्होंने दक्षिण क्षेत्र के डीसीपी के रूप में कार्य किया, जो हैदराबाद कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. 2007 में मक्का मस्जिद बम विस्फोटों सहित उस समय दंगा नियंत्रण अभियान के दौरान पुलिस गोलीबारी में 14 लोगों के मारे जाने के बाद तत्कालीन सरकार ने उन्हें वहां नियुक्त किया था.