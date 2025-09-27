ETV Bharat / bharat

शिवधर रेड्डी तेलंगाना के नए DGP नियुक्त, 1 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार

आईपीएस अधिकारी बी शिवधर रेड्डी को तेलंगाना का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है. वर्तमान में वह खुफिया प्रमुख हैं.

IPS Officer B Shivadhar Reddy appointed new DGP of Telangana will assume charge on October 1
शिवधर रेड्डी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी बी शिवधर रेड्डी (B Shivadhar Reddy) को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया है. वह 1 अक्टूबर 2025 को कार्यभार संभालेंगे. वर्तमान डीजीपी डॉ. जितेंद्र इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं. शिवधर रेड्डी ने डीजीपी नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आभार जताया है.

तेलंगाना के डीजीपी पद की रेस में कई शीर्ष आईपीएस अधिकारियों के नामों की चर्चा थी, लेकिन सरकार ने वर्तमान खुफिया प्रमुख (intelligence chief) शिवधर रेड्डी को ही चुना है. शिवधर रेड्डी को डीजीपी (कोऑर्डिनेशन) नियुक्त किया गया है और अगले आदेश तक उन्हें पुलिस बल प्रमुख (HOPF) के रूप में पूर्ण अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया.

वकील से आईपीएस और अब डीजीपी...
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल के थुलेकलां (पेद्दाथुंडला) गांव के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिवधर रेड्डी ने अपनी शिक्षा हैदराबाद में पूरी की. उस्मानिया विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक लीगल प्रैक्टिस की. सिविल सेवा की परीक्षा देने के बाद 1994 बैच के आईपीएस के रूप में अखिल भारतीय सेवा में प्रवेश किया. उन्होंने दक्षिण क्षेत्र के डीसीपी के रूप में कार्य किया, जो हैदराबाद कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. 2007 में मक्का मस्जिद बम विस्फोटों सहित उस समय दंगा नियंत्रण अभियान के दौरान पुलिस गोलीबारी में 14 लोगों के मारे जाने के बाद तत्कालीन सरकार ने उन्हें वहां नियुक्त किया था.

शिवधर रेड्डी ने 2003 में कोसोवो देश में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के हिस्से के रूप में कार्य किया. डीआईजी के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्हें संयुक्त आंध प्रदेश पुलिस की विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी) का प्रमुख नियुक्त किया गया. उन्होंने एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) में अतिरिक्त निदेशक के रूप में काम किया और वहां आईजी के पद के साथ निदेशक के रूप में कार्य किया.

2023 में बने खुफिया प्रमुख
आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के गठन के समय बी शिवधर रेड्डी विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त थे. दिसंबर 2023 में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, उन्हें एक बार फिर खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया. इस पद पर रहते हुए, पिछले साल अगस्त में उन्हें डीजीपी के पद पर पदोन्नत किया गया. भारतीय पुलिस सेवा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईपीएस अधिकारी शिवधर रेड्डी को वीरता पदक, आईपीएम और पीपीएम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

For All Latest Updates

TAGGED:

IPS OFFICER B SHIVADHAR REDDYSHIVADHAR REDDY DGPNEW DGP OF TELANGANANEW TELANGANA DGP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.