Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

आखिर झारखंड में कैसे आएंगे निवेशक, विवादों में फंसी जमीन, म्यूटेशन नहीं होने से अधर में कई प्रोजेक्ट्स - MUTATION OF LAND IN JHARKHAND

झारखंड में निवेश के लिए कवायद की जा रही है. हालांकि जमीन का म्यूटेशन नहीं होने से निवेशकों के सामने समस्याएं आ रही हैं.

Mutation of land in Jharkhand
अधूरा पड़ा प्रोजेक्ट (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2025 at 2:58 PM IST

4 Min Read

रांची: झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार पिछले कुछ वर्षों से विशेष ध्यान दे रही है. इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है. सरकार की इस पहल से ताज जैसे देश के नामी होटल व्यवसाय से जुड़ी बड़ी कंपनियां झारखंड की ओर रुख कर रही हैं.

स्मार्ट सिटी में जमीन आवंटन, म्यूटेशन की समस्या

धुर्वा के स्मार्ट सिटी में बड़े शैक्षणिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए जमीन आवंटित की गई है. हालांकि, सरकार द्वारा आवंटित ये भूखंड प्रशासनिक उलझनों में फंस गए हैं. म्यूटेशन न होने के कारण न तो नक्शा पास हो रहा है और न ही परियोजनाएं मूर्त रूप ले पा रही हैं.

चैंबर के महासचिव आदित्य मलहोत्रा का बयान (ईटीवी भारत)

म्यूटेशन में देरी का कारण

रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को एचईसी की लगभग 656 एकड़ जमीन मिली है, जिसका म्यूटेशन नहीं हो सका. इसका कारण जमीन का लीज होल्ड होना है. एचईसी ने स्मार्ट सिटी को जमीन दी, लेकिन इसकी फ्री होल्ड रजिस्ट्री होने के बावजूद मूल अधिग्रहित जमीन लीज होल्ड है. लीज होल्ड जमीन का म्यूटेशन नहीं हो सकता, जिसके चलते यह प्रक्रिया अटकी हुई है.

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने नामकुम अंचलाधिकारी को म्यूटेशन प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है. इस बीच, स्थानीय कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने म्यूटेशन न करने की मांग उठाते हुए एचईसी की सरप्लस जमीन रैयतों और विस्थापितों को देने की वकालत की है. कच्छप की मांग ने मामले को और जटिल कर दिया है. नामकुम सीओ कमल किशोर सिंह के अनुसार, इस संबंध में उपायुक्त रांची को सभी जानकारी दे दी गई है और दिशा-निर्देश मिलने पर कार्रवाई होगी.

झामुमो और बीजेपी प्रवक्ता के बयान (ईटीवी भारत)

निवेशकों में निराशा, चैंबर ऑफ कॉमर्स की आपत्ति

झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के एक दर्जन से अधिक निवेशकों ने धुर्वा स्मार्ट सिटी में होटल, मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी और अस्पताल जैसे शैक्षणिक व व्यापारिक संस्थानों के लिए निवेश की पहल की है. म्यूटेशन न होने से नक्शा पास नहीं हो रहा, जिसके कारण परियोजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं. इससे निवेशकों पर बैंक ऋण का बोझ बढ़ रहा है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार से तत्काल समाधान की मांग की है.

चैंबर के महासचिव आदित्य मलहोत्रा ने कहा, "रांची को विकसित करने और स्मार्ट सिटी में आधारभूत संरचनाएं तैयार करने की बात तो होती है, लेकिन म्यूटेशन न होने से नीलामी की जमीन का नक्शा पास नहीं हो रहा. इससे गलत संदेश जा रहा है. अगर स्थानीय निवेशकों को म्यूटेशन में देरी हो रही है, तो भविष्य में कौन निवेशक यहां पूंजी लगाएगा?"

Mutation of land in Jharkhand
मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास पट्ट (ईटीवी भारत)

रैयतों के हितों की मांग

कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए रैयतों के हितों की रक्षा की मांग की है. उन्होंने कहा, "मैं नियमों में विश्वास करता हूं. एचईसी की सरप्लस जमीन पर पहला अधिकार उन रैयतों का है, जिन्होंने जमीन दी थी. सरकार को कानून के मुताबिक विस्थापितों और रैयतों को जमीन देनी चाहिए. जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए."

Mutation of land in Jharkhand
रांची स्मार्ट सिटी का बोर्ड (ईटीवी भारत)

म्यूटेशन पर सियासत गर्म

म्यूटेशन में देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है. भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा, "यह चिंतनीय है. इससे राज्य की छवि खराब हो रही है. सरकार को तुरंत म्यूटेशन सुनिश्चित करना चाहिए." वहीं, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जल्द ही म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी. झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने आश्वासन दिया, "किसी भी निवेशक का पैसा नहीं फंसेगा. सरकार जल्द म्यूटेशन कराएगी."

ये भी पढ़ें:

नाजिर के ऑफिस से धराया डीसीएलआर का बाबू, म्यूटेशन वाद के लिए ले रहा था रिश्वत

रांची डीसी की पहल का असर, लंबित म्यूटेशन के आवेदकों को मिला करेक्शन स्लिप, बिचौलियों पर नजर

रांची: झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार पिछले कुछ वर्षों से विशेष ध्यान दे रही है. इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है. सरकार की इस पहल से ताज जैसे देश के नामी होटल व्यवसाय से जुड़ी बड़ी कंपनियां झारखंड की ओर रुख कर रही हैं.

स्मार्ट सिटी में जमीन आवंटन, म्यूटेशन की समस्या

धुर्वा के स्मार्ट सिटी में बड़े शैक्षणिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए जमीन आवंटित की गई है. हालांकि, सरकार द्वारा आवंटित ये भूखंड प्रशासनिक उलझनों में फंस गए हैं. म्यूटेशन न होने के कारण न तो नक्शा पास हो रहा है और न ही परियोजनाएं मूर्त रूप ले पा रही हैं.

चैंबर के महासचिव आदित्य मलहोत्रा का बयान (ईटीवी भारत)

म्यूटेशन में देरी का कारण

रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को एचईसी की लगभग 656 एकड़ जमीन मिली है, जिसका म्यूटेशन नहीं हो सका. इसका कारण जमीन का लीज होल्ड होना है. एचईसी ने स्मार्ट सिटी को जमीन दी, लेकिन इसकी फ्री होल्ड रजिस्ट्री होने के बावजूद मूल अधिग्रहित जमीन लीज होल्ड है. लीज होल्ड जमीन का म्यूटेशन नहीं हो सकता, जिसके चलते यह प्रक्रिया अटकी हुई है.

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने नामकुम अंचलाधिकारी को म्यूटेशन प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है. इस बीच, स्थानीय कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने म्यूटेशन न करने की मांग उठाते हुए एचईसी की सरप्लस जमीन रैयतों और विस्थापितों को देने की वकालत की है. कच्छप की मांग ने मामले को और जटिल कर दिया है. नामकुम सीओ कमल किशोर सिंह के अनुसार, इस संबंध में उपायुक्त रांची को सभी जानकारी दे दी गई है और दिशा-निर्देश मिलने पर कार्रवाई होगी.

झामुमो और बीजेपी प्रवक्ता के बयान (ईटीवी भारत)

निवेशकों में निराशा, चैंबर ऑफ कॉमर्स की आपत्ति

झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के एक दर्जन से अधिक निवेशकों ने धुर्वा स्मार्ट सिटी में होटल, मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी और अस्पताल जैसे शैक्षणिक व व्यापारिक संस्थानों के लिए निवेश की पहल की है. म्यूटेशन न होने से नक्शा पास नहीं हो रहा, जिसके कारण परियोजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं. इससे निवेशकों पर बैंक ऋण का बोझ बढ़ रहा है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार से तत्काल समाधान की मांग की है.

चैंबर के महासचिव आदित्य मलहोत्रा ने कहा, "रांची को विकसित करने और स्मार्ट सिटी में आधारभूत संरचनाएं तैयार करने की बात तो होती है, लेकिन म्यूटेशन न होने से नीलामी की जमीन का नक्शा पास नहीं हो रहा. इससे गलत संदेश जा रहा है. अगर स्थानीय निवेशकों को म्यूटेशन में देरी हो रही है, तो भविष्य में कौन निवेशक यहां पूंजी लगाएगा?"

Mutation of land in Jharkhand
मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास पट्ट (ईटीवी भारत)

रैयतों के हितों की मांग

कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए रैयतों के हितों की रक्षा की मांग की है. उन्होंने कहा, "मैं नियमों में विश्वास करता हूं. एचईसी की सरप्लस जमीन पर पहला अधिकार उन रैयतों का है, जिन्होंने जमीन दी थी. सरकार को कानून के मुताबिक विस्थापितों और रैयतों को जमीन देनी चाहिए. जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए."

Mutation of land in Jharkhand
रांची स्मार्ट सिटी का बोर्ड (ईटीवी भारत)

म्यूटेशन पर सियासत गर्म

म्यूटेशन में देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है. भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा, "यह चिंतनीय है. इससे राज्य की छवि खराब हो रही है. सरकार को तुरंत म्यूटेशन सुनिश्चित करना चाहिए." वहीं, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जल्द ही म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी. झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने आश्वासन दिया, "किसी भी निवेशक का पैसा नहीं फंसेगा. सरकार जल्द म्यूटेशन कराएगी."

ये भी पढ़ें:

नाजिर के ऑफिस से धराया डीसीएलआर का बाबू, म्यूटेशन वाद के लिए ले रहा था रिश्वत

रांची डीसी की पहल का असर, लंबित म्यूटेशन के आवेदकों को मिला करेक्शन स्लिप, बिचौलियों पर नजर

For All Latest Updates

TAGGED:

झारखंड में निवेशझारखंड में जमीन म्यूटेशनझारखंड में अधर में प्रोजेक्ट्सएचईसी की सरप्लस जमीनMUTATION OF LAND IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.