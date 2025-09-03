ETV Bharat / bharat

रेल कर्मचारियों के हित व 1.6 लाख खाली पदों को भरने की गूंजेगी आवाज, NFIR के राष्ट्रीय अधिवेशन में तय हो रहा एजेंडा - RAILWAY EMPLOYEES ISSUE

अधिवेशन में रेलवे कर्मचारियों की सेवा शर्तें, रिक्त पदों पर भर्ती, पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे तमाम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है.

NFIR के राष्ट्रीय अधिवेशन में तय हो रहा रेलवे कर्मचारियों का एजेंडा
NFIR के राष्ट्रीय अधिवेशन में तय हो रहा रेलवे कर्मचारियों का एजेंडा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 2:43 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली इन दिनों रेल कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का बड़ा मंच बनी हुई है. दो सितंबर से शुरू हुआ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मेंस (एनएफआईआर) का राष्ट्रीय अधिवेशन चार सितंबर तक चलेगा. इसमें देशभर से हजारों रेल कर्मचारी व विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. अधिवेशन में रेलवे की मौजूदा स्थिति, कर्मचारियों की सेवा शर्तें, रिक्त पदों पर भर्ती, पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे तमाम मुद्दों पर गहन मंथन किया जा रहा है.

ईटीवी भारत के रिपोर्टर धनंजय वर्मा ने इसको लेकर एनएफआईआर के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. एम. रघुवैया से बात की. उन्होंने बताया कि पहले दिन देशभर से करीब 3,000 कर्मचारी अधिवेशन में शामिल हुए, जबकि आने वाले दिनों में 9,000 से अधिक कर्मचारी ट्रेनों के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे. उन्होंने बताया कि यह अधिवेशन सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि रेल कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं व उनके समाधान का रोडमैप तैयार करने का प्रयास है.

NFIR के राष्ट्रीय अधिवेशन में तय हो रहा रेलवे कर्मचारियों का एजेंडा (ETV Bharat)

रेलवे में 1.6 लाख पद रिक्त, सुरक्षा पर संकटः महासचिव डॉ. रघुवैया ने रेलवे में रिक्तियों की गंभीर समस्या पर विशेष जोर देते हुए बताया कि भारतीय रेल में वर्तमान में लगभग 1.6 लाख पद खाली हैं, जिनमें से सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी में ही 70,000 से अधिक वैकेंसी है. यह स्थिति रेल संचालन व सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत है. वहीं, लोको पायलट कैटेगरी में 27 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं. इसका सीधा असर लोको पायलट व मैनेजरों के कार्यभार पर पड़ा है, जिन्हें मजबूरी में ओवरटाइम ड्यूटी करना पड़ता है. लगातार बढ़ते काम के दबाव व थकान से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है.

डॉ. रघुवैया ने कहा कि जब तक इन रिक्तियों को नियमित भर्ती के जरिए नहीं भरा जाता, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने सुझाव दिया कि रेलवे में हर साल वैकेंसी की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है और इसके साथ ही कर्मचारियों की जरूरत भी बढ़ रही है.

पेंशन, प्रमोशन व ड्यूटी अवर्स पर भी चर्चाः अधिवेशन में कर्मचारियों की अन्य अहम समस्याओं पर भी विचार विमर्श हो रहा है. इनमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, कर्मचारियों के प्रमोशन, विशेष ड्यूटी पेमेंट व सेवा शर्तों में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं.

एनएफआईआर के महासचिव डॉ. रघुवैया ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने हाल ही में लोको पायलटों की ड्यूटी अवर्स पर विचार के लिए एक समिति बनाई है. एनएफआईआर इस समिति के सामने अपना प्रस्ताव रखेगा, जिससे ड्यूटी घंटों को कम किया जा सके और कर्मचारियों को राहत मिले. इसके साथ ही रनिंग स्टाफ के किलोमीटर भत्ते में भी सुधार की मांग की जाएगी.

4 लाख तकनीशियन कर्मचारियों के प्रमोशन की मांगः रेलवे में कार्यरत करीब 4 लाख टेक्नीशियन कर्मचारियों के पदोन्नति को लेकर भी एनएफआईआर ने बड़ा मुद्दा उठाया है. एनएफआईआर की मांग है कि इन कर्मचारियों को अपग्रेडेशन के माध्यम से प्रमोशन दिया जाए, जिससे लंबे समय से अटके हुए कैरियर ग्रोथ की समस्या का समाधान हो सके.

अधिवेशन से रेल कर्मचारियों को उम्मीदें: अधिवेशन में सभी मुद्दों पर गहन चर्चा होगी. विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखेंगे, जिसके बाद एक ठोस प्रस्ताव पास किया जाएगा. इस प्रस्ताव के आधार पर एक एक्शन प्लान तैयार होगा. उसे रेलवे बोर्ड व रेल मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा. देशभर से दिल्ली पहुंचे रेल कर्मचारी इस अधिवेशन से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं.

