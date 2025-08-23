ETV Bharat / bharat

ब्रिटिश राज की केंद्रीय विधानसभा का विठ्ठलभाई पटेल को अध्यक्ष चुना जाना ऐतिहासिक घटना थीः विजेंद्र गुप्ता - VIJENDER GUPTA INTERVIEW

ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस को लेकर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से ईटीवी भारत संवाददाता आशुतोष झा ने बातचीत की.

विट्ठलभाई एक कुशल वकील और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे: विजेंद्र गुप्ता
विट्ठलभाई एक कुशल वकील और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे: विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 3:34 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 3:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक हॉल में बिल्कुल वैसा ही दरबार सजेगा, जैसा 100 साल पहले सजा था. बस तब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, और आज आजाद है. ब्रिटिश राज में ठीक सौ साल पहले 24 अगस्त 1925 को सुबह 11 बजे विट्ठलभाई पटेल ब्रिटिश राज की केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने थे. उन्होंने केंद्रीय विधानसभा की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की थी. यह एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि वह इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय थे. उनकी जीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम किया.

उस ऐतिहासिक दिन के सौ साल पूरे होने पर विधानसभा में ठीक उसी जगह सभागार में ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जिसके साक्षी देशभर से विधानसभा और विधानपरिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे. दिल्ली में छह महीने पहले ही बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद नई विधानसभा का गठन हुआ. दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सौ साल पहले विट्ठलभाई पटेल काबिज हुए थे. इसके शताब्दी वर्ष पूरे होने पर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता इस आयोजन को सफल बनाने के लिए महीनों से तैयारी में जुटे थे. इस ऐतिहासिक विधानसभा से जुड़ी बातें और शुरुआत के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर आयोजित कांफ्रेंस को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता आशुतोष झा ने उनसे विस्तार से बातचीत की. प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश...

विट्ठलभाई पटेल एक कुशल वकील और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे: विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा, जब पूरा देश एक साथ आकर विठ्ठलभाई पटेल की शताब्दी समारोह में सम्मिलित होगा. 24–25 अगस्त 2025 को होने वाले ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा; ''यह महत्वपूर्ण आयोजन विठ्ठलभाई पटेल के केंद्रीय विधान सभा के पहले भारतीय स्पीकर के रूप में चुने जाने की शताब्दी का प्रतीक है, जिसमें देशभर से 29 अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष के साथ राज्य सभा के 6 चेयरमैन और 4 डिप्टी चेयरमैन शामिल होंगे. उपस्थिति में राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, केरल, कर्नाटक, पंजाब और अन्य राज्यों के अध्यक्ष शामिल हैं.''

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आयोजन को सफल बनाने के लिए महीनों से तैयारी में जुटे थे.
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आयोजन को सफल बनाने के लिए महीनों से तैयारी में जुटे थे. (ETV Bharat)

ब्रिटिश राज में विट्ठलभाई पटेल का चुना जाना कई कारकों का परिणाम
विट्ठलभाई पटेल 1925 में ब्रिटिश राज की केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने थे. यह एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि वह इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय थे. उनकी जीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम किया. वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि विट्ठलभाई पटेल का चुनाव कई कारकों का परिणाम था. विट्ठलभाई एक कुशल वकील और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे. वह पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और फिर 1924 में बंबई से केंद्रीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए. उन्होंने अपनी कानूनी और संसदीय विशेषज्ञता के कारण सम्मान प्राप्त किया था.

स्वराज पार्टी की भूमिका: वर्तमान अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि विट्ठलभाई पटेल स्वराज पार्टी के सह-संस्थापक और उपनेता थे. इस पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी. स्वराज पार्टी का उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में बाधा डालना और अंदर से संवैधानिक सुधारों की मांग करना था. पार्टी ने 1925 के चुनाव में पटेल का समर्थन किया, जिससे उन्हें एक मजबूत राजनीतिक आधार मिला.

विट्ठलभाई एक कुशल वकील और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे: विजेंद्र गुप्ता
प्रदर्शनी दुर्लभ अभिलेख, फ़ोटोग्राफ, शब्दशः रिकॉर्ड और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित करेगी. (ETV Bharat)

ब्रिटिश राज में इस तरह केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे विट्ठलभाई पटेल
भारत में जब ब्रिटिश राज था तब 22 अगस्त, 1925 को हुए चुनाव में विट्ठलभाई पटेल ने अपने प्रतिद्वंद्वी, जो ब्रिटिश सरकार के उम्मीदवार थे, को हराकर अध्यक्ष का पद जीता था. इस जीत ने दिखाया कि भारतीय अब ब्रिटिश नियंत्रण वाले संस्थानों में भी अपनी जगह बना सकते हैं और उनका विरोध कर सकते हैं. अध्यक्ष के रूप में, विट्ठलभाई पटेल ने पद की निष्पक्षता और गरिमा को बनाए रखा. उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया और विधानसभा को भारतीयों की आवाज उठाने का एक प्रभावी मंच बनाया. उनका कार्यकाल भारतीय संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ.

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा ‘विठ्ठलभाई पटेल की गौरव गाथा’ प्रदर्शनी का किया जाएगा उद्घाटन
विधानसभा परिसर में आयोजित कांफ्रेंस के दौरान मुख्य आकर्षण विशेष रूप से तैयार की गई प्रदर्शनी “विठ्ठलभाई पटेल की गौरव गाथा” होगी, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा. यह प्रदर्शनी दुर्लभ अभिलेख, फोटोग्राफ, शब्दशः रिकॉर्ड और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित करेगी, जो भारत के संसदीय संस्थानों के निर्माण में उनके योगदान को उजागर करेंगी.

इस संबंध में विजेंद्र गुप्ता ने आगे बताया कि प्रदर्शनी में एक विशेष भाग शहीद भगत सिंह को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 8 अप्रैल 1929 को उनके और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधान सभा में गैर-घातक बम फेंकने के साहसिक कृत्य का वर्णन होगा. यह अनुभाग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 23 मार्च 1931 को फांसी दिए जाने तक के मुकदमे और घटनाओं को भी दिखाएगा. दुर्लभ अभिलेख, फ़ोटोग्राफ और रिकॉर्ड के माध्यम से दर्शक देख सकेंगे कि कैसे भगत सिंह की क्रांतिकारी भावना ने औपनिवेशिक शासन को झकझोर दिया.

दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक हॉल में कुछ घंटे बाद बिलकुल वैसा ही दरबार सजेगा, जैसा 100 साल पहले सजा था: विजेंद्र गुप्ता
दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक हॉल में कुछ घंटे बाद बिलकुल वैसा ही दरबार सजेगा, जैसा 100 साल पहले सजा था: विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस प्रदर्शनी में शहीद भगत सिंह का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत्यु वारंट भी प्रदर्शित किया, जिसमें यह दर्ज था कि उन्हें फांसी पर एक घंटे के लिए लटका कर रखा गया था. यह ऐतिहासिक दस्तावेज और अन्य दुर्लभ अभिलेख प्रदर्शनी में जनता के लिए प्रदर्शित होंगे. प्रदर्शन में महात्मा गांधी के तीन विधानसभा दौरे, साइमन कमीशन के विरोध में बहस, महिला मताधिकार और श्रमिक सुधार, रॉलेट एक्ट का विरोध और विठ्ठलभाई पटेल के स्पीकर बनने की ऐतिहासिक घटना भी शामिल होगी. प्रदर्शनी 26 से 31 अगस्त 2025 तक जनता के लिए खुली रहेगी. कांफ्रेंस के दौरान विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें भारत के संसदीय और लोकतांत्रिक सफर को प्रदर्शित किया जाएगा. इसका वॉइस-ओवर पद्म भूषण और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अनुपम खेर द्वारा किया गया है.

दो दिवसीय कांफ्रेंस में इन विषयों पर होगी चर्चा
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में चार थीमेटिक सत्र होंगे, जिनमें पहला सत्र “विठ्ठलभाई पटेल: भारत के संविधान और संसदीय संस्थाओं के निर्माण में योगदान” विषय पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा संबोधित किया जाएगा. इसके बाद मुख्य भाषण “भारत- लोकतंत्र की जननी” हरिवंश नारायण, राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा. तीसरा सत्र, “स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार में पूर्व-स्वतंत्रता केंद्रीय विधानसभाओं के राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका”, गजेन्द्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यटन मंत्री द्वारा किया जाएगा. वहीं, अंतिम सत्र, “एआई और पारदर्शिता: शासन में जवाबदेही और विश्वास सुनिश्चित करना”, मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री (विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य) द्वारा संबोधित किया जाएगा.

सभी अतिथियों को राज्य अतिथि का दर्जा
ऑल इंडिया स्पीकर कांफ्रेंस में शामिल होने के लिए जो भी आ रहे हैं, उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है. सभी राज्य अतिथियों का स्वागत साहित्य कला परिषद द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया जाएगा, जिसमें राजस्थान का कच्छी घोड़ी नृत्य, हरियाणा का बंचारी नगाड़ा, पूर्वोत्तर का स्वागत नृत्य और केरल का चेंडा वादन शामिल है. 125 लायजन ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं. वीआईपी लाउंज की सुविधा और उच्चतम स्तर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. उद्घाटन सत्र में गृहमंत्री अमित शाह विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे, जो भारत के लोकतांत्रिक सफर और पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर को सम्मानित करेगा.

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस कांफ्रेंस की चल रही तैयारियों का जायजा लेते हुए यह भी बताया; ''दिल्ली विधानसभा को राजनीतिक दृष्टि से विविध नेताओं से बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं. ये संदेश विठ्ठलभाई पटेल के जीवन और योगदान का जश्न मनाने में दुर्लभ द्विपक्षीय एकता को दर्शाते हैं. इस आयोजन को लेकर अंत में आश्वासन दिया कि ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने और भारत की समृद्ध विधायी विरासत को मनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा.''

जानिए कौन थे विट्ठलभाई पटेल
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महान और दूरदर्शी नेता, विट्ठलभाई जावेरभाई पटेल, जिनका जन्म 27 सितंबर, 1873 को गुजरात के नडियाद में हुआ था, इन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वह सरदार वल्लभभाई पटेल के बड़े भाई थे. अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद, उन्होंने कानून की पढ़ाई की और लंदन जाकर बैरिस्टर बने. भारत लौटने पर, उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जल्द ही अपनी वाक्पटुता और कानूनी ज्ञान के लिए जाने गए. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया.

हालांकि, उनका सबसे बड़ा योगदान केंद्रीय विधान सभा (इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली) के अध्यक्ष के रूप में रहा, जिस पद को उन्होंने 24 अगस्त 1925 में संभाला था. वह इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय थे. अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ कार्य किया. उन्होंने सदन की कार्यवाही को ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए कड़े कदम उठाए, जिससे इस संस्था की गरिमा और स्वतंत्रता बहाल हुई. उन्होंने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की और संसदीय प्रक्रियाओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विट्ठलभाई पटेल ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया, वह एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने का सपना देखा था. लंबी बीमारी के बाद 22 अक्टूबर, 1933 को स्विट्जरलैंड में उनका निधन हो गया था.

