देहरादून (रोहित सोनी): हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके महत्व और कला के बारे में जागरूक किया जा सके. फोटोग्राफी से न सिर्फ तस्वीर खींचते हैं, बल्कि यादों को भी संजोने का काम करते हैं. लेकिन आज के इस दौर में फोटोग्राफी का तरीका बदल चुका है.
वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025: बड़े-बड़े कैमरों की जगह अब स्मार्टफोन ने जगह ले ली है. दरअसल स्मार्टफोन में अब बेहतर क्वालिटी के कैमरे दिए जा रहे हैं. हालांकि, एक दौर हुआ करता था जब फोटोग्राफर बड़े-बड़े कैमरों के साथ लोगों की यादों को कैद करते थे. अब बदलते समय के साथ यादों को कैद करने का तरीका भी बदलता जा रहा है. विश्व फोटोग्राफी दिवस पर पेश है खास रिपोर्ट.
स्मार्टफोन ने ली कैमरों की जगह: जहां एक ओर तेजी से बदल रही दुनिया में अधिकतर लोग अब स्मार्टफोन पर स्विच कर चुके हैं, तो वहीं देहरादून के रहने वाले अमर सिंह धुनता, पुराने कैमरों को अभी तक संभाल कर रखे हैं. अमर सिंह के पास एक दो कैमरे नहीं बल्कि करीब 400 पुराने कैमरे हैं. इन कैमरों का कभी एक दौर हुआ करता था. इन कैमरों के जरिए लोगों की खूबसूरत यादों को कैद किया जाता था. आज इन कैमरे की जगह स्मार्टफोन ने ले ली है, जिसे न सिर्फ कैरी करना आसान है, बल्कि कैमरे के साथ ही अन्य सुविधाएं भी उसमें उपलब्ध हैं. अमर सिंह का मानना है कि ये पुराने कैमरे, आने वाले पीढ़ियों को अपनी जानकारी देने में काफी मददगार साबित होंगे.
कैमरे का इतिहास: दुनिया भर में हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस (World Photography Day) मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फोटोग्राफी के शुरुआती दिनों की यादों को न सिर्फ ताज किया जाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और लोगों को इसकी जानकारी दी जाए. फोटोग्राफी सिर्फ एक फोटो खींचना या फिर लोगों की यादों को कैद करना ही नहीं है, बल्कि ये एक कला भी है, जो हमें अतीत से जोड़ने के साथ ही भविष्य के लिए यादों को संजोती है.
विश्व में फोटोग्राफी की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी. 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई जैक्स मांडे डागुएरे (Louis Jacques Mande Daguerre) और जोसेफ नाइसफोर नीपसे (Joseph Nicephore Niepce) की ओर से विकसित की गई 'डागुएरोटाइप' (Daguerreotype) प्रक्रिया को फ्रांस की सरकार ने सार्वजनिक किया था.
कभी फोटोग्राफरों का ड्रीम होते थे कैमरे: शुरुआती दौर में फोटोग्राफी न सिर्फ एक जटिल बल्कि काफी महंगा शौक हुआ करती थी. उस दौरान कैमरा इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आता था. ना ही लोगों के पास इतने पैसे हुआ करते थे कि वो कैमरा खरीद सकें. यही वजह है कि शुरुआती दौर में कुछ लोगों के पास ही कैमरे हुआ करते थे. वो लोग इसी कैमरे की बदौलत अपनी रोज-रोटी चलाते थे. लेकिन उसे दौर में फोटोग्राफर को एक अलग ही तवज्जो दी जाती थी.
आज के इस दौर में अब हर कोई व्यक्ति फोटोग्राफर बन गया है. फोटोग्राफी सभी लोगों के पास पहुंच गई है. शुरुआती दौर के कैमरों से लेकर अब तक काफी अधिक बदलाव आ चुके हैं. पहले जहां ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचने के लिए कैमरे थे तो वहीं, धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी आने के बाद कलर फोटो खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई. साथ ही कैमरे के साइज, फीचर्स और क्वालिटी में भी जमीन आसमान का बदलाव देखा गया.
फोटो खींचना एक कला: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहने वाले अमर सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि-
पहले के जमाने में जो कैमरे हुआ करते थे और उनको चलाने वाले कैमरामैन को फोटो खींचने के कला की जानकारी थी, और वह एक तरह से कलाकार था. लेकिन आज के इस दौर में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, जिसके जरिए वो फोटो खींच सकता है. लेकिन इन स्मार्टफोन में वो कला नहीं है, जो पुराने जमाने के कैमरों में हुआ करती थी. पहले तमाम फेमस फोटोग्राफर भी हुआ करते थे. आज के इस दौर में स्मार्टफोन की बदौलत हर कोई फोटोग्राफर बन गया है.
-अमर सिंह धुनता, फोटोग्राफर-
अमर सिंह के पास हैं 400 पुराने कैमरे: अमर सिंह ने कहा कि उनके पास लगभग 400 पुराने कैमरे हैं. इनमें से सबसे पुराना कैमरा लगभग 115 से 120 साल पुराना है. सबसे लेटेस्ट कैमरा भी 20 साल पुराना है. उनके पास जो यह पुराने कैमरे मौजूद हैं, वह अलग-अलग मॉडल और अलग-अलग कंपनियों के हैं. अमर सिंह ने कहा कि-
कैमरा कलेक्शन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ी को कैमरे का जो एक दौर रहा है, उससे रूबरू कराया जा सके. ताकि उन्हें यह एहसास हो कि किस दौर से निकले हैं और किस दौर में पहुंच गए हैं. लेकिन हमेशा से ही ओल्ड इस गोल्ड कहा जाता रहा है.
-अमर सिंह धुनता, फोटोग्राफर-
अमर सिंह एंटीक कैमरों का कलेक्शन करते हैं: अमर सिंह ने कहा कि वह पिछले 25 सालों से एंटीक और पुराने कैमरों का कलेक्शन कर रहे हैं. ऐसे में अगर लोग या फिर स्कूलों के बच्चे इन सभी पुराने और एंटीक कैमरों को देखना चाहते हैं, तो वह उनके लिए अपने पूरे कलेक्शन की प्रदर्शनी भी लगाएंगे. ताकि बच्चों को पुराने कैमरों की जानकारी मिल सके. आज के इस दौर में अब कैमरों की जगह स्मार्टफोन ने ले ली है.