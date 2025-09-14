ETV Bharat / bharat

दिल्ली पुलिस के हिंदी सिपाही: ACP राजेंद्र कलकल से ETV BHARAT की खास बातचीत, जानिए क्या कहा?

14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, दिल्ली पुलिस में हिंदी को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है- ACP राजेंद्र कलकल

ACP राजेंद्र कलकल से ETV BHARAT की खास बातचीत
ACP राजेंद्र कलकल से ETV BHARAT की खास बातचीत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2025

Updated : September 14, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस को अक्सर हाईटेक, अनुशासन व सख्ती से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस वर्दी के पीछे भी संवेदनशीलता, साहित्य और भाषा प्रेम का एक अलग संसार छिपा हुआ है. हिंदी दिवस के अवसर पर ईटीवी भारत ने दिल्ली पुलिस के एसीपी राजेंद्र कलकल से खास बातचीत की. वह न केवल एक सक्षम पुलिस अधिकारी हैं बल्कि साहित्यकार, कवि और कार्टूनिस्ट के रूप में भी अपनी विशेष पहचान रखते हैं. उनकी मान्यता है कि हिंदी ही वह जुबान है जो हर वर्ग को जोड़ती है. यही पुलिसिंग के काम में भी सबसे प्रभावी साधन है.

पुलिस व्यवस्था में हिंदी की अहमियत: राजेंद्र कलकल ने बातचीत की शुरुआत हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ की. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस में हिंदी को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है. उन्होंने बताया कि हमारे थानों में रोजनामचा हिंदी में ही लिखा जाता है. ज्यादातर एफआईआर भी हिंदी में होती है. इतना ही नहीं पुलिस थानों से लेकर अधिकारियों के दफ्तर तक हर जगह नाम-पट्टिकाएं हिंदी में ही लगी हैं. गृह मंत्रालय के साथ पत्राचार भी हिंदी में जरूर किया जाता है. लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस में हिंदी प्रमुख कार्य भाषा है.

दिल्ली पुलिस के एसीपी राजेंद्र कलकल से ETV BHARAT की खास बातचीत (ETV Bharat)

''भले ही राजधानी दिल्ली को हाईटेक सिटी कहा जाता है और पुलिस भी तकनीक का इस्तेमाल करती है, लेकिन भाषा के स्तर पर हिंदी सबकी पहली पसंद है. कभी-कभी कुछ लोग मजबूरी में अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ शो-ऑफ के लिए भी, लेकिन सच्चाई यही है कि बोलने और लिखने में हिंदी ही सबसे ज्यादा सहज व प्रभावी रहती है.''- राजेंद्र कलकल, एसीपी, दिल्ली पुलिस

पुलिस अधिकारी और संवेदनशील कवि: राजेंद्र कलकल न सिर्फ पुलिस अधिकारी हैं, बल्कि एक गंभीर व संवेदनशील कवि भी हैं. जब उनसे पूछा गया कि वह इस व्यस्त पुलिसिंग जीवन में लेखन और कला के लिए समय कैसे निकालते हैं तो उनका जवाब बहुत ही प्रेरक था. उन्होंने कहा, ''जिसका जो शौक होता है, वह नौकरी के बीच भी उसके लिए समय निकाल लेता है. कोई गाना सुनने के लिए वक्त निकालता है, कोई कुकिंग के लिए, और मैं कविताएं लिखने व कार्टून बनाने के लिए समय निकाल लेता हूं. ये मेरे जीवन का हिस्सा हैं और मुझे संतुलित रखते हैं.''

हिंदी दिवस पर साझा की अपनी रचनाएं: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान राजेंद्र कलकल ने अपनी कुछ रचनाएं भी साझा कीं. उनकी कविताएं जीवन के संघर्ष, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को उजागर करती हैं. उनकी पंक्तियों में न सिर्फ साहित्यिक सौंदर्य है, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई व प्रेरणा भी समाई हुई है.

ACP राजेंद्र कलकल ने हिंदी दिवस पर साझा की अपनी रचनाएं
ACP राजेंद्र कलकल ने हिंदी दिवस पर साझा की अपनी रचनाएं (ETV Bharat)

युवाओं व पुलिसकर्मियों के लिए संदेश: कवि और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी राजेंद्र कलकल लोगों को संबोधित करते हैं. उनका कहना है कि आज का इंसान तमाम उलझनों में फंसा हुआ है. अपने ऊपर ध्यान नहीं देता. वह सामने वाले को बदलने की कोशिश में परेशान रहता है. मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति को समझाने के लिए कुछ बार प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर वह नहीं समझता तो उसे उसके हालात पर छोड़ देना ही बेहतर है. जीवन छोटा है, इसे हंसी-खुशी जीना चाहिए.

बता दें कि हिंदी दिवस पर दिल्ली पुलिस के एसीपी राजेंद्र कलकल का ये संदेश महत्वपूर्ण है कि हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है बल्कि हमारी कार्यशैली, हमारी पहचान और हमारे जीवन की आत्मा भी है. पुलिस जैसी कठोर समझी जाने वाली सेवा में भी संवेदनाओं व साहित्य के लिए जगह है. यही इस पेशे को मानवीय बनाता है. उनकी रचनाएं यह बताती हैं कि पुलिस वर्दी के भीतर भी एक कवि का दिल धड़कता है जो समाज को प्रेरित करने व भाषा को सम्मान देने में विश्वास रखता है.

Last Updated : September 14, 2025

