छत्तीसगढ़ की प्रगति का राह है बस्तर, पॉलिटिकल विल पावर ने नक्सलियों पर लगाई लगाम, अर्बन नक्सलवाद बड़ी चुनौती: पूर्व डीजीपी राजीव माथुर - FORMER DGP RAJIV MATHUR

नक्सलवाद और नक्सल ऑपरेशन पर पूर्व डीजीपी राजीव माथुर से बातचीत ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 25, 2025 at 6:55 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 7:01 PM IST 11 Min Read

रायपुर: नारायणपुर के अबूझमाड़ में हुए पुलिस एनकाउंटर में बड़े नक्सलियों का खात्मा हुआ है. इस एनकाउंटर में कुख्यात नक्सली बसवराजू के खात्मे के बाद पूरे देश में नक्सलवाद की समाप्ति की चर्चाएं तेज हो गई है. इस चर्चा के बीच ईटीवी भारत ने वैसे लोगों और पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी रहे शख्स से बात की है. बस्तर में जब नक्सलवाद शुरू हुआ और जब नक्सली गतिविधियां पीक पर रही तो उसको रोकने और खत्म करने की रणनीति बनाने में ये अधिकारी शामिल रहे. छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे सेवानिवृत्ति डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण अकादमी हैदराबाद के डायरेक्टर राजीव माथुर से ईटीवी भारत ने बात की है. ईटीवी भारत छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे ने उनसे नक्सलवाद और बस्तर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर खास चर्चा की गई है. सवाल: बस्तर में जिस तरीके की स्थिति बनी है आप इसे कैसे देख रहे हैं ? जवाब: मुझे पूरा भरोसा है कि अब नक्सलवाद समाप्त होकर रहेगा. मुझे मेरे फोर्सज पर गजब का भरोसा है. सुरक्षा बलों के जवान जिस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं, जिस तरह से वे अपना काम कर रहे हैं.वह अपने आप में बेहतरीन है. अभी तक हमें यह खबर आ रही थी कि हमारे लोग शहीद हुए हैं. लेकिन अब यह उत्तर आ रहा है कि उनको मारा गया है. हमारी सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है वह गजब की है, जो भी हमारे भाई भटक गए हैं उनको समाज के मुख्य धारा में लाएं और उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ें. इस पर काम हो रहा है. नक्सल ऑपरेशन पर पूर्व डीजीपी राजीव माथुर से चर्चा (ETV BHARAT) हमारी जो DRG टीम है. वह जबरदस्त कम कर रही है. दूसरा हमारा इंटेलिजेंस इनपुट भी बहुत मजबूत नहीं था. हमारे इंटेलिजेंस इनपुट से ज्यादा मजबूत नक्सली अपना इंटेलिजेंस रखे थे. कौन किससे क्या बात कह रहा है किस तरह की चीज हो रही है. यह भी उनके पास चला जाता था. हाल के दिनों में हम लोगों ने अपने इंटेलिजेंस इनपुट को भी मजबूत किया है. हमारा सूचना तंत्र मजबूत हुआ है और खास तौर से DRG के आने के बाद हमारे सुरक्षा बल बहुत मजबूत हुए हैं और यही वजह है कि अब इस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं. - राजीव माथुर, पूर्व डीजीपी, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई (ETV BHARAT) सवाल: हम तकनीकी रूप से मजबूत हुए हैं. हम बस्तर के दूरगामी क्षेत्रों में फोर्स के कैंप बना रहे हैं. क्या इन सारी तैयारियों से नक्सलवाद का खात्मा होगा और नक्सलियों के खिलाफ अभियान को मजबूती मिलेगी. जवाब: नक्सलियों के मांद की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं. जहां पर यह लोग अपना सामान रखते थे. जिस जगह पर ये अपना लोकेशन बनाकर रखते थे. हम लोगों ने वह सब लोकेट कर लिया है. हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी थी लेकिन हमारे पास स्ट्रेटजी की कोई कमी नहीं थी. हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी थी यह मैं मानता हूं इस इंटेलिजेंस की कमी को DRG ने पूरा कर दिया और जिस तरीके से डीआरजी ने इनपुट दिया. उसका हम लोगों ने लाभ उठाया और DRG का इनपुट इतना तगड़ा था कि हम लोग इसे करने में सफल रहे. सवाल: ग्रामीणों को नक्सली और पुलिस परेशान करते हैं इस तरह के आरोप पर आप क्या कहेंगे?

