रांची: झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले कुख्यात मोहम्मद अर्शियान के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. बताया जाता है कि मोहम्मद अर्शियान पर कई आतंकी वारदात को अंजाम देने का आरोप है और ड्रोन हमले में माहिर है. सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है.
सीबीआई के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मोहम्मद अर्शियान जिसे संगठन में "हैदर" के नाम से जाना जाता है वह झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है और उसकी उम्र 40 साल है. हिंदी, अरबी और इंग्लिश भाषा की उसे जानकारी है. साल 2017 में हैदर को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में तुर्की में गिरफ्तार किया गया था.
फिलहाल हैदर कहां है इस बात की जानकारी नहीं
फिलहाल हैदर कहां है, इसकी जानकारी भारत के पास भी नहीं है. यही वजह है कि सीबीआई ने इस मामले में इंटरपोल से मदद मांगी थी. जिसके बाद इंटरपोल के द्वारा हैदर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. आपको बता दें कि हैदर के छोटे भाई पर भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. उसे 2017 में सऊदी अरब से प्रत्यर्पण करा कर भारत लाया गया था.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की थी पढ़ाई
सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार हैदर ने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद उसने ड्रोन के जरिए हमले करने की ट्रेनिंग ली. ड्रोन हमले में महारथ हासिल करने के बाद हैदर इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए काम करने लगा.
जमशेदपुर के मानगो का निवासी है हैदर
मोहम्मद अर्शियान उर्फ हैदर झारखंड के जमशेदपुर के मानगो टाउन थाना क्षेत्र का रहने वाला है. उस पर भारत सहित विश्व कई देशों में आतंकी हमले करने का आरोप है. साल 2017 से ही हैदर भारत की पकड़ से दूर चल रहा है. सीबीआई के आधिकारिक वेबसाइट पर जिन आतंकियों के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है उसमें अब हैदर का नाम भी शामिल कर लिया गया है. सीबीआई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर हैदर को लेकर रेड नोटिस जारी कर इसकी जानकारी भी साझा की है.
ये भी पढ़ें-
हिज्ब उत तहरीर और इंडियन मुजाहिदीन का कनेक्शन खंगाल रही झारखंड एटीएस, कई हैं रडार पर!
अलकायदा संदिग्ध डॉक्टर के झारखंड नेटवर्क की तलाश में जुटी सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की संपर्क की भी जांच - Jharkhand network of Al Qaeda
अलकायदा की आतंकी का झारखंड कनेक्शन, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से कर दी ये मांग
डॉ इश्तियाक का अलकायदा कनेक्शन, भगवान महावीर मेडिका अस्पताल ने किया टर्मिनेट, कंसल्टेंट के तौर पर दे रहा था सेवा - Al Qaeda in Indian Subcontinent
ISIS मॉड्यूल में फंसा हजारीबाग! कई आतंकी स्लीपर सेल हो चुके गिरफ्तार, जानिए कौन है झारखंड एटीएस की कैद में आया मोहम्मद नसीम?