दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा: कटक में तनाव, VHP ने किया बंद का आह्वान

भुवनेश्वर: ओडिशा के कटक शहर में रविवार को तनाव का माहौल रहा. यहां दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समूहों के बीच हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने 6 अक्टूबर को शहर में 12 घंटे का बंद बुलाया है. अधिकारियों के अनुसार राजधानी भुवनेश्वर से कुछ ही मील दूर शहर के दरगाहबाजार इलाके में हाथी पोखरी के पास शनिवार रात डेढ़ से दो बजे के बीच हिंसा भड़क उठी.

जानकारी के मुताबिक कुछ स्थानीय लोगों ने जुलूस के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई थी. इसको लेकर बहस हो गई और यह बहस जल्द ही टकराव में बदल गई जब भीड़ ने जुलूस पर छतों से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं, जिससे कई लोग घायल हो गए. घायलों में कटक के डीसीपी ऋषिकेश ज्ञानदेव भी शामिल हैं.

छह लोग गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पुलिस ने अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है और सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. पुलिस ने स्थिति को संभालने, भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया.

दुर्गा पूजा समितियों के सदस्यों द्वारा हमले में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के कारण विसर्जन कार्यक्रम लगभग तीन घंटे तक बाधित रहा. भारी सुरक्षा के बीच विसर्जन प्रक्रिया फिर से शुरू हुई और सभी शेष मूर्तियों का विसर्जन कर दिया गया.