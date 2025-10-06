ETV Bharat / bharat

हिंसा प्रभावित कटक में इंटरनेट सेवाएं 7 अक्टूबर शाम तक सस्पेंड रहेंगी, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

भुवनेश्वर : दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद के हालात को देखते हुए सोमवार को कटक में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को सात अक्टूबर शाम सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया. इस बारे में ओडिशा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. वहीं कटक जिला प्रशासन ने भड़काऊ संदेश फैलाने को लेकर व्हाट्सऐप, फेसबुक और ‘एक्स’ जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है. साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग हो सकती है. बता दें कि कटक के दरगाह बाजार क्षेत्र में शुक्रवार और रविवार के बीच हिंसा की दो घटनाएं हुईं. इसमें 10 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 31 लोग घायल हो गए. पहली झड़प शुक्रवार और शनिवार की रात को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई, जिसमें छह लोग घायल हो गए थे. वहीं दूसरी घटना रविवार शाम को हुई, जब पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की एक बाइक रैली को संवेदनशील इलाके से गुजरने से मना कर दिया. परिणामस्वरूप पथराव हुआ. दूसरी घटना में आठ पुलिसकर्मियों समेत करीब 25 लोग घायल हो गए.