हिंसा प्रभावित कटक में इंटरनेट सेवाएं 7 अक्टूबर शाम तक सस्पेंड रहेंगी, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

हिंसा प्रभावित ओडिशा के कटक में सस्पेंड चल रही इंटरनेट सेवा को 7 अक्टूबर की शाम तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

Published : October 6, 2025 at 10:46 PM IST

भुवनेश्वर : दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद के हालात को देखते हुए सोमवार को कटक में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को सात अक्टूबर शाम सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया. इस बारे में ओडिशा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.

वहीं कटक जिला प्रशासन ने भड़काऊ संदेश फैलाने को लेकर व्हाट्सऐप, फेसबुक और ‘एक्स’ जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है. साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग हो सकती है.

बता दें कि कटक के दरगाह बाजार क्षेत्र में शुक्रवार और रविवार के बीच हिंसा की दो घटनाएं हुईं. इसमें 10 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 31 लोग घायल हो गए. पहली झड़प शुक्रवार और शनिवार की रात को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई, जिसमें छह लोग घायल हो गए थे.

वहीं दूसरी घटना रविवार शाम को हुई, जब पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की एक बाइक रैली को संवेदनशील इलाके से गुजरने से मना कर दिया. परिणामस्वरूप पथराव हुआ. दूसरी घटना में आठ पुलिसकर्मियों समेत करीब 25 लोग घायल हो गए.

सरकार ने किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए रविवार शाम सात बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी थीं. वहीं गृह विभाग द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, इंटरनेट निलंबन को अगले 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है.

अधिसूचना में कहा गया है कि यह आशंका है कि कटक शहर में कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट का उपयोग कर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर सकते हैं जिससे लोगों को सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने, जान-माल को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने के उद्देश्य से अफवाहें फैलाई जा सकें.

हालांकि, यह आदेश सरकारी इंटरनेट और इंट्रानेट आधारित सेवाओं, जैसे कि ओडिशा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बैंकिंग, रेलवे या किसी अन्य सरकारी सेवाओं पर प्रभावी नहीं होगा. अधिसूचना के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि इससे पहले, पुलिस आयुक्त एस देव दत्ता सिंह ने कहा था कि झड़प में घायल हुए एक व्यक्ति की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों की वजह से रविवार को अशांति फैली हो. सिंह ने कहा कि हालांकि घायल व्यक्ति की स्थिति ठीक थी और उसका इलाज जारी था, लेकिन सोशल मीडिया पर डाला गया संदेश समुदायों के बीच नफरत फैलाने के मकसद से किया गया थ.

उन्होंने कहा, "पुलिस भ्रामक संदेश फैलाने में शामिल लोगों की तलाश कर रही है."

