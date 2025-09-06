अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरुकता दिवस: प्राकृति के सफाईकर्मी गिद्धों के लिए उभर रहे नए खतरे

अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरुकता दिवस हर साल सितंबर महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है.
काजीरंगा: असम के आसमान में कभी मंडराने वाले गिद्ध अब तेजी से लुप्त हो रहे हैं, जिससे इनका संरक्षण करने वालों के बीच चिंता बढ़ गई है. अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरुकता दिवस के अवसर पर गोलाघाट जिले के कोहोरा में स्थिति राज्य पशु चिकित्सा अस्पताल के डॉ. विश्वजीत बरुआ ने गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट पर प्रकाश डाला, जिन्हें प्राकृतिक सफाईकर्मी कहा जाता है.
अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरुकता दिवस हर साल सितंबर महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य दुनिया भर में गिद्धों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है.
रानी स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (वीसीबीसी) के प्रबंधक सचिन रानाडे ने बताया कि असम में गिद्धों की कुल छह प्रजातियां दर्ज हैं. इनमें तीन स्थानीय प्रजातियां - ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड, स्लेंडर-बिल्ड और किंग वल्चर, और तीन शीतकालीन प्रवासी प्रजातियां - हिमालयन ग्रिफॉन, सिनेरियस वल्चर और यूरेशियन वल्चर शामिल हैं. उन्होंने आगे बताया कि असम में वर्तमान में लगभग 2,500 स्थानीय गिद्ध हैं, जो राज्य के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं.
वन्यजीव एनजीओ आरण्यक (Aaranyak) के उप निदेशक दीपांकर लाहकर बताते हैं कि मिस्र के गिद्ध (Egyptian Vultures) और लैमर्जियर (Lammergeier) कभी-कभार दिखाई देते हैं. इस विविधता के बावजूद, गिद्धों की बस्तियों की संख्या में चिंताजनक रूप से गिरावट आई है- पिछले दशक में 90% से ज्यादा प्रजनन बस्तियां लुप्त हो गई हैं. आज, असम में केवल 30-40 बस्तियां ही बची हैं.
डाइक्लोफेनाक से गिद्धों का सफाया
गिद्धों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक पशु चिकित्सा दवा डाइक्लोफेनाक थी, जो कभी मवेशियों और बकरियों के उपचार में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था. अगर इस दवा को दिए जाने के बाद कोई जानवर 24 घंटे के भीतर मर जाता है, तो उसके शव को खाने वाले गिद्धों को आंत संबंधी गठिया हो जाता है और अक्सर उनकी मौत हो जाती है. डॉ. बरुआ ने बताया, "इससे गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई."
हालांकि अब डाइक्लोफेनाक को पशु चिकित्सा में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी गिद्धों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.
गिद्धों के लिए नए खतरे
डॉ. बरुआ के अनुसार, आज गिद्धों को तीन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:
- द्वितीयक विषाक्तता: कभी-कभी ग्रामीण गांवों में मवेशियों पर हमला करने वाले आवारा कुत्तों को जहर दे देते हैं. इसलिए जहरीले शवों को खाने वाले गिद्ध भी बड़ी संख्या में मर जाते हैं.
- आवास का नुकसान: ऊंचे पेड़ों की कमी के कारण, गिद्धों के लिए घोंसले और बसेरा बनाने के स्थान तेजी से सिकुड़ रहे हैं.
- रेल दुर्घटनाएं: रेलवे पटरियों पर छोड़े गए मृत मवेशी गिद्धों को आकर्षित करते हैं, जो अक्सर तेज गति से चलने वाली ट्रेनों की चपेट में आकर मारे जाते हैं.
धीमी गति से प्रजनन
गिद्धों की प्रजनन क्षमता बहुत धीमी है और साल में केवल एक अंडा देते हैं. डॉ. बरुआ ने कहा, "उनका प्रजनन पहले से ही सीमित है, और आवास के नुकसान और अन्य खतरों के कारण, उनके जीवित रहने की दर में चिंताजनक रूप से गिरावट आई है."
प्रकृति के अपशिष्ट प्रबंधक
गिद्धों को अक्सर प्रकृति का अपशिष्ट प्रबंधक बताया जाता है, क्योंकि वे शवों की सफाई और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. डॉ. बरुआ ने चेतावनी दी, "पहले, गिद्ध खेतों या सड़कों पर पड़े शवों को जल्दी से साफ कर देते थे, जिससे बीमारियों का प्रसार रुक जाता था. आज, उनकी संख्या में गिरावट के साथ, यह प्राकृतिक व्यवस्था चरमरा रही है."
गिद्धों के संरक्षण का आह्वान
अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरुकता दिवस के अवसर पर डॉ. बरुआ ने अधिक जागरुकता और सुरक्षा उपायों की अपील की. उन्होंने कहा, "हमें गिद्धों की संख्या में कमी लाने वाले कारकों को रोकना होगा, उनके आवासों का संरक्षण करना होगा और प्रकृति के संतुलन की रक्षा करनी होगी. जागरुकता इन महत्वपूर्ण पक्षियों को बचाने की दिशा में पहला कदम है."
