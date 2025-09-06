अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरुकता दिवस: प्राकृति के सफाईकर्मी गिद्धों के लिए उभर रहे नए खतरे

ETV Bharat / bharat

अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरुकता दिवस: प्रकृति के अपशिष्ट प्रबंधक गिद्धों के लिए उभर रहे नए खतरे

काजीरंगा: असम के आसमान में कभी मंडराने वाले गिद्ध अब तेजी से लुप्त हो रहे हैं, जिससे इनका संरक्षण करने वालों के बीच चिंता बढ़ गई है. अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरुकता दिवस के अवसर पर गोलाघाट जिले के कोहोरा में स्थिति राज्य पशु चिकित्सा अस्पताल के डॉ. विश्वजीत बरुआ ने गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट पर प्रकाश डाला, जिन्हें प्राकृतिक सफाईकर्मी कहा जाता है.

अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरुकता दिवस हर साल सितंबर महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य दुनिया भर में गिद्धों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है.

रानी स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (वीसीबीसी) के प्रबंधक सचिन रानाडे ने बताया कि असम में गिद्धों की कुल छह प्रजातियां दर्ज हैं. इनमें तीन स्थानीय प्रजातियां - ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड, स्लेंडर-बिल्ड और किंग वल्चर, और तीन शीतकालीन प्रवासी प्रजातियां - हिमालयन ग्रिफॉन, सिनेरियस वल्चर और यूरेशियन वल्चर शामिल हैं. उन्होंने आगे बताया कि असम में वर्तमान में लगभग 2,500 स्थानीय गिद्ध हैं, जो राज्य के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं.

वन्यजीव एनजीओ आरण्यक (Aaranyak) के उप निदेशक दीपांकर लाहकर बताते हैं कि मिस्र के गिद्ध (Egyptian Vultures) और लैमर्जियर (Lammergeier) कभी-कभार दिखाई देते हैं. इस विविधता के बावजूद, गिद्धों की बस्तियों की संख्या में चिंताजनक रूप से गिरावट आई है- पिछले दशक में 90% से ज्यादा प्रजनन बस्तियां लुप्त हो गई हैं. आज, असम में केवल 30-40 बस्तियां ही बची हैं.

डाइक्लोफेनाक से गिद्धों का सफाया

गिद्धों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक पशु चिकित्सा दवा डाइक्लोफेनाक थी, जो कभी मवेशियों और बकरियों के उपचार में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था. अगर इस दवा को दिए जाने के बाद कोई जानवर 24 घंटे के भीतर मर जाता है, तो उसके शव को खाने वाले गिद्धों को आंत संबंधी गठिया हो जाता है और अक्सर उनकी मौत हो जाती है. डॉ. बरुआ ने बताया, "इससे गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई."

हालांकि अब डाइक्लोफेनाक को पशु चिकित्सा में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी गिद्धों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.