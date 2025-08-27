नई दिल्ली : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भरता की वकालत करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं.
भागवत ने उक्त बातें बुधवार को आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर यहां एक व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा, "आत्मनिर्भरता सभी समस्याओं का समाधान है और उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया."
आरएसएस चीफ ने कहा, ‘‘आत्मनिर्भर होने का मतलब आयात बंद करना नहीं है. उन्होंने कहा कि दुनिया आगे बढ़ती है, क्योंकि यह एक-दूसरे पर निर्भर है. इस वजह से आयात-निर्यात जारी रहेगा. हालांकि, इसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए.’’
VIDEO | " hindu community needs to be united for world peace through religion, not by preaching or conversion but by setting an example," says rss chief mohan bhagwat in delhi.— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025
आगे उन्होंने कहा कि स्वदेशी का यह मतलब नहीं है कि उन वस्तुओं का आयात न किया जाए, जो देश में पहले से ही मौजूद हैं या जिनका विनिर्माण सुगमता से किया जा सकता है.
भागवत ने कहा, ‘‘बाहर (विदेशों) से वस्तुएं आयात करने की वजह से स्थानीय विक्रेताओं को नुकसान होता है.’’
गौरतलब है कि भागवत की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा के द्वारा भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) लागू हो गया है.
Delhi: RSS Chief Mohan Bhagwat said RSS shakhas abroad have guided three generations of Hindus, fostering discipline, productive lives, avoiding bad habits, and strengthening family and community values pic.twitter.com/bs2Ssax93N— IANS (@ians_india) August 27, 2025
संघ प्रमुख ने कहा, ‘‘जो कुछ भी भारत में बनता है, उसे बाहर से आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है. बल्कि जो कुछ भी जीवन के लिए आवश्यक है और देश में नहीं बनता, उसको हम बाहर से आयात करेंगे.’’
उन्होंने कहा, ‘‘देश की नीति को स्वेच्छा से बनाया जानी चाहिए, इसे किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए. यही स्वदेशी है.’’
संघ किसी संगठन को नियंत्रित नहीं करता
आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा, "संघ स्वयंसेवकों या उससे जुड़े संगठनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता. प्रेम ही संघ और उसके कार्य का आधार है."
उन्होंने कहा, "स्वयंसेवकों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें हतोत्साहित किया जाता है."
Delhi: RSS Chief Mohan Bhagwat says, " yesterday, i described the 100-year journey of the sangh and how, despite an atmosphere of neglect and opposition, swayamsevaks risked themselves to carry the sangh through these phases..." pic.twitter.com/4xrHRQtNQg— IANS (@ians_india) August 27, 2025
भागवत ने कहा, "स्वयंसेवक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे पूरे हिंदू समुदाय को एक साथ लाने का लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते. विविधता एकता का स्रोत, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को बाहर करना नहीं."
भागवत ने कहा, "विश्व शांति के लिए हिंदू समुदाय को धर्म के माध्यम से एकजुट होने की जरूरत है, उपदेश या धर्मांतरण के जरिए नहीं. हिंदू धर्म और हिंदू विचारधारा सत्य और ईमानदारी पर आधारित है."
VIDEO | " seven 'social sins' are rising. these are wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, religion without sacrifice and politics without principles," says rss chief mohan bhagwat.… pic.twitter.com/mufi1N5NRH— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025
दुनिया को धर्म के बारे में सिखाने के लिए देश को तैयार होना चाहिए
उन्होंने कहा, भारत रिश्तों के सम्मान का उदाहरण है, दुनिया को धर्म के बारे में सिखाने के लिए देश को तैयार होना चाहिए. भारत प्राचीन देश है, इसके नागरिकों को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि दूसरे देशों के लोग जीवन का ज्ञान हासिल करने के लिए उनके पास आएं."
आरएसएस प्रमुख ने कहा, "भारत रिश्तों के सम्मान का उदाहरण है, दुनिया को धर्म के बारे में सिखाने के लिए देश को तैयार होना चाहिए. विश्व को धर्म को लेकर नजरिए में 180 डिग्री परिवर्तन की आवश्यकता है, धर्म का अर्थ कर्मकांड नहीं है; इसका अर्थ है संतुलन और विविधता को स्वीकार करना."
