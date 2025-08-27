ETV Bharat / bharat

ट्रंप के टैरिफ लगाने के बीच RSS प्रमुख भागवत बोले- अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए - RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT

आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा, आत्मनिर्भरता सब बातों की कुंजी है. अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए. इसके लिए स्वदेशी के उपयोग को प्राथमिकता दें.

RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2025 at 8:37 PM IST

नई दिल्ली : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भरता की वकालत करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं.

भागवत ने उक्त बातें बुधवार को आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर यहां एक व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा, "आत्मनिर्भरता सभी समस्याओं का समाधान है और उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया."

आरएसएस चीफ ने कहा, ‘‘आत्मनिर्भर होने का मतलब आयात बंद करना नहीं है. उन्होंने कहा कि दुनिया आगे बढ़ती है, क्योंकि यह एक-दूसरे पर निर्भर है. इस वजह से आयात-निर्यात जारी रहेगा. हालांकि, इसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए.’’

आगे उन्होंने कहा कि स्वदेशी का यह मतलब नहीं है कि उन वस्तुओं का आयात न किया जाए, जो देश में पहले से ही मौजूद हैं या जिनका विनिर्माण सुगमता से किया जा सकता है.

भागवत ने कहा, ‘‘बाहर (विदेशों) से वस्तुएं आयात करने की वजह से स्थानीय विक्रेताओं को नुकसान होता है.’’

गौरतलब है कि भागवत की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा के द्वारा भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) लागू हो गया है.

संघ प्रमुख ने कहा, ‘‘जो कुछ भी भारत में बनता है, उसे बाहर से आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है. बल्कि जो कुछ भी जीवन के लिए आवश्यक है और देश में नहीं बनता, उसको हम बाहर से आयात करेंगे.’’

उन्होंने कहा, ‘‘देश की नीति को स्वेच्छा से बनाया जानी चाहिए, इसे किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए. यही स्वदेशी है.’’

संघ किसी संगठन को नियंत्रित नहीं करता
आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा, "संघ स्वयंसेवकों या उससे जुड़े संगठनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता. प्रेम ही संघ और उसके कार्य का आधार है."

उन्होंने कहा, "स्वयंसेवकों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें हतोत्साहित किया जाता है."

भागवत ने कहा, "स्वयंसेवक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे पूरे हिंदू समुदाय को एक साथ लाने का लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते. विविधता एकता का स्रोत, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को बाहर करना नहीं."

भागवत ने कहा, "विश्व शांति के लिए हिंदू समुदाय को धर्म के माध्यम से एकजुट होने की जरूरत है, उपदेश या धर्मांतरण के जरिए नहीं. हिंदू धर्म और हिंदू विचारधारा सत्य और ईमानदारी पर आधारित है."

दुनिया को धर्म के बारे में सिखाने के लिए देश को तैयार होना चाहिए
उन्होंने कहा, भारत रिश्तों के सम्मान का उदाहरण है, दुनिया को धर्म के बारे में सिखाने के लिए देश को तैयार होना चाहिए. भारत प्राचीन देश है, इसके नागरिकों को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि दूसरे देशों के लोग जीवन का ज्ञान हासिल करने के लिए उनके पास आएं."

आरएसएस प्रमुख ने कहा, "भारत रिश्तों के सम्मान का उदाहरण है, दुनिया को धर्म के बारे में सिखाने के लिए देश को तैयार होना चाहिए. विश्व को धर्म को लेकर नजरिए में 180 डिग्री परिवर्तन की आवश्यकता है, धर्म का अर्थ कर्मकांड नहीं है; इसका अर्थ है संतुलन और विविधता को स्वीकार करना."

