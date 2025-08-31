रांची: 31 अगस्त को विश्वभर में इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य लोगों को दवाओं के अत्यधिक उपयोग से होने वाले घातक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करना है. रांची के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इस मौके पर दवाओं के ओवरडोज से होने वाले खतरों पर प्रकाश डाला.

दवाओं का अंधाधुंध उपयोग है खतरनाक: डॉ. हिमालय झा

इंटरनल मेडिसिन के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. हिमालय झा ने बताया कि ओवरडोज अवेयरनेस डे का मुख्य लक्ष्य लोगों को ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाओं के दुरुपयोग के खतरों से अवगत कराना है. उन्होंने कहा, "लोगों को उन मरीजों के प्रति संवेदना रखते हुए, जिन्हें दवाओं के ओवरडोज से नुकसान हुआ है, जागरूकता फैलानी चाहिए. सामान्य दवाएं भी अगर अधिक मात्रा में ली जाएं, तो लिवर, किडनी, आंत और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं."

ओवरडोज अवेयरनेस डे पर बात करते डॉक्टर (ईटीवी भारत)

पैरासिटामोल का ओवरडोज लिवर फेल का खतरा

डॉ. झा ने विशेष रूप से पैरासिटामोल के दुरुपयोग पर चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "पैरासिटामोल एक सामान्य OTC दवा है, जिसे लोग बिना डॉक्टरी सलाह के ले लेते हैं. लेकिन इसके डोज की मात्रा शरीर के वजन के हिसाब से तय होनी चाहिए. ओवरडोज से लिवर फेल होने का खतरा रहता है." उन्होंने सलाह दी कि सामान्य बीमारियों में भी बिना जांच और चिकित्सक की सलाह के दवाएं लेने से बचना चाहिए.

इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे की अहमियत (ईटीवी भारत)

ओवरडोज से होने वाले खतरे

लिवर और किडनी को नुकसान: पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स का अधिक उपयोग लिवर फेल और किडनी खराब होने का कारण बन सकता है.

आंतों में स्राव: दर्द निवारक दवाओं के ओवरडोज से आंतों में स्राव की समस्या हो सकती है.

नर्वस सिस्टम पर असर: खांसी की सिरप के ओवरडोज से सांस लेने में तकलीफ और नर्वस सिस्टम की समस्याएं हो सकती हैं.

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस: अनावश्यक एंटीबायोटिक्स का उपयोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है.

लिवर और किडनी पर सबसे ज्यादा असर: डॉ. हरीश चंद्र

सदर अस्पताल के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. हरीश चंद्र ने बताया कि लोग अक्सर दर्द, बुखार या खांसी की दवाओं को सुरक्षित समझकर अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जो जानलेवा हो सकता है. उन्होंने कहा, "पैरासिटामोल, खांसी की सिरप या अन्य OTC दवाओं का ओवरडोज लिवर, किडनी और आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है. कई बार मरीज कोमा में भी जा सकता है." उन्होंने झारखंड में ऐसे कई मामलों का जिक्र किया, जहां दवाओं के दुरुपयोग से मरीजों की स्थिति और बिगड़ गई.

दवाइयां (ईटीवी भारत)

झोलाछाप डॉक्टरों की सलाह से बढ़ता खतरा

डॉ. हरीश चंद्र ने बताया कि कई बार अनजाने में या झोलाछाप डॉक्टरों की सलाह पर लोग दवाओं का ओवरडोज ले लेते हैं. उन्होंने कहा, "हर दवा का डोज निर्धारित होता है. चाहे पैरासिटामोल हो या खांसी की सिरप, अधिक मात्रा में लेने से किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचता है." उन्होंने लोगों से अपील की कि योग्य चिकित्सक की सलाह के बिना दवाएं न लें.

बुजुर्गों और डिमेंशिया रोगियों पर विशेष ध्यान

डॉ. हिमालय झा ने बताया कि बुजुर्गों या डिमेंशिया से पीड़ित लोगों में भूलने की वजह से दवाओं का ओवरडोज होने का खतरा ज्यादा रहता है. उन्होंने सुझाव दिया, "ऐसे मरीजों की देखभाल के लिए परिवार के सदस्यों या प्रशिक्षित नर्स की मदद लेनी चाहिए. डायबिटीज और हृदय रोग की दवाओं का ओवरडोज जानलेवा हो सकता है."

