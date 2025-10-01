ETV Bharat / bharat

जब आंखों से न दिखा, तो सुरों से रच डाली नई दुनिया, मुस्कान नेगी की कहानी

हिमाचल की मुस्कान ने दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी संगीत की दुनिया में सफलता की कहानी बुनी है.

International Music day 2025
इंटरनेशनल म्यूजिक डे 2025 (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 12:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: आज अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस है. इस मौके पर हम उस धुन की बात करेंगे जो जिंदगी के सबसे मुश्किल सुरों को भी मीठा कर देती है. एक पुराना गीत है, "जिंदगी प्यार का गीत है... इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है... हंस के उस पार जाना पड़ेगा." यानी जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करे और आगे बढ़ता रहे, वही सही मायने में जिंदादिल कहलाता है. हिमाचल की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मुस्कान नेगी की कहानी इसी जिंदादिली की एक शानदार मिसाल है. जन्म से दृष्टिबाधित होने के बावजूद, मुस्कान ने न सिर्फ जीवन की हर चुनौती को स्वीकारा, बल्कि संगीत को अपना प्रकाश और मार्गदर्शक बनाकर एक असाधारण मुकाम हासिल किया.

दृष्टिबाधित प्रोफेसर मुस्कान नेगी के संघर्ष की कहानी (ETV Bharat)

दृढ़ निश्चय और संगीत का अटूट साथ

शिमला के दूरदराज इलाके चिड़गांव के संदासली के एक किसान परिवार में जन्मी मुस्कान नेगी के लिए, संगीत केवल एक विषय नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का आधार है. माता-पिता के सहयोग और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर, उन्होंने कभी भी अपनी दृष्टिहीनता को आड़े नहीं आने दिया. कुल्लू और फिर शिमला के पोर्टमोर स्कूल से शुरुआती शिक्षा के बाद, उन्होंने उमंग फाउंडेशन की स्कॉलरशिप से आरकेएमवी कॉलेज से बीए प्रथम श्रेणी पास किया.

प्रोफेसर बनना था मुस्कान का सपना

इसके बाद, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उन्होंने संगीत में एमए, एमफिल किया और हाल ही में अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली है. मुस्कान का सपना न सिर्फ एक उत्कृष्ट गायिका बनने का था, बल्कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर ज्ञान की रोशनी फैलाना भी था. आज वह शिमला के आरकेएमवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं.

प्रोफेसर मुस्कान नेगी की स्टूडेंट (ETV Bharat)

"संगीत के चक्कर में भूख भी नहीं लगती थी"

प्रोफेसर मुस्कान नेगी बताती हैं कि उनका संगीत के प्रति कितना गहरा लगाव है. वो कहती है, "मैं बहुत 'पढ़ाकू' स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन क्लास कभी मिस नहीं करती थी." उनकी सफलता का राज उनकी नियमितता और संगीत के प्रति उनका जुनून है.

मुस्कान नेगी हंसते हुए बताती हैं, "संगीत के साथ मेरा ऐसा लगाव था कि कॉलेज टाइम में सुबह से शाम तक बिठाए रखो, कभी भूख भी नहीं लगती थी,". यह बताता है कि किस तरह संगीत उनके लिए केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि साधना रही है.

दृष्टिबाधित होने के बावजूद ऐसे की पढ़ाई पूरी

प्रोफेसर मुस्कान नेगी बताती हैं कि अपनी पढ़ाई उन्होंने शुरुआत में ब्रेल लिपि और बाद में ऑडियो बुक्स सुनकर पूरी की, एक ऐसी चुनौती जिसे उन्होंने लगन से पार किया. संगीत में एमए के दौरान ही उन्होंने दूसरे सेमेस्टर में NET का एग्जाम भी पास कर लिया था. जो उनकी प्रतिभा का प्रमाण है.

International Music day 2025
म्यूजिक की स्टूडेंट्स (ETV Bharat)

छात्रों के लिए प्रेरणा, देश के लिए गौरव

आज प्रोफेसर मुस्कान नेगी अपने छात्रों के लिए एक रोल मॉडल हैं. उनके छात्रों ने मुस्कान की प्रशंसा करते हुए बताया कि उनकी कक्षाएं न सिर्फ ज्ञान से भरी होती हैं, बल्कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ संकल्प छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. उनके स्टूडेंट्स बताते हैं कि "मैम हमेशा हमें प्रेरित करती हैं कि संगीत सिर्फ करियर नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाला साधन है. उनके सुरों में इतनी मिठास है कि हम क्लास खत्म ही नहीं करना चाहते." कई छात्रों का मानना है कि मुस्कान का पढ़ाने का अंदाज बेहद सरल और आत्मीय है, जिससे वे सिर्फ टीचर नहीं बल्कि 'गाइड और मोटिवेटर' भी लगती हैं.

अमेरिका में भी दे चुकी हैं प्रस्तुति

हिमाचल और देश में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेर चुकी मुस्कान ने ऑनलाइन रेडियो 'उड़ान' की गायकी प्रतियोगिता भी जीती. इसके बाद, बेंगलुरू के 'समर्थनम ट्रस्ट फॉर डिसेबल' ने उन्हें स्पॉन्सर किया और वह अमेरिका में भी अपनी शानदार प्रस्तुति देकर आईं. अपनी इन उपलब्धियों के दम पर, मुस्कान नेगी को राज्य निर्वाचन विभाग ने 4 बार 'स्टेट यूथ आइकन' (2017, 2019, 2022 और 2024) बनाया है. एक किसान परिवार में जन्मीं मुस्कान नेगी आज हजारों युवाओं के लिए उदाहरण हैं.

"सपने देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए. संगीत ने मुझे जीने का सहारा दिया और यही मेरा जीवन बन गया." - मुस्कान नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरकेएमवी कॉलेज

ये भी पढ़ें: एक चमत्कार से बदला हिमाचल के इस मंदिर का नाम, ऐसे उग्रतारा से नैणा देवी कहलाईं माता

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL MUSIC DAY 2025ASST PROFESSOR MUSKAN NEGI STORYMUSKAN NEGI MUSIC JOURNEYइंटरनेशनल म्यूजिक डे 2025MUSIC PROFESSOR MUSKAN NEGI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.