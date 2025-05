ETV Bharat / bharat

25 मई: गुमशुदा बच्चों के प्रति जागरूकता फैलाने का दिन है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बच्चों का दिवस - INTERNATIONAL MISSING CHILDRENS DAY

जागरूकता बढ़ाएं: गुमशुदा बच्चों के मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया, सामुदायिक कार्यक्रमों या शैक्षिक कार्यक्रमों का उपयोग करें. रोकथाम रणनीतियों, सुरक्षा युक्तियों और परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी साझा करें.

सहायता संगठन: ऐसे संगठनों को दान दें या उनके साथ स्वयंसेवक बनें, जो गुमशुदा बच्चों को खोजने, उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने और बाल अपहरण को रोकने के लिए काम करते हैं. ये संगठन पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को बहुमूल्य संसाधन प्रदान करते हैं.

मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना सभा में भाग लें: गुमशुदा बच्चों को सम्मानित करने और उनके परिवारों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए अपने समुदाय में मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना सभा में भाग लें या उसका आयोजन करें. ये आयोजन गुमशुदा बच्चों की याद को जीवित रखने और अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का एक तरीका है.

Educate Children: Teach children about personal safety and the importance of staying alert in public places. Providing them with knowledge about how to stay safe can help prevent abduction and disappearance.

बच्चों को शिक्षित करें: बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्क रहने के महत्व के बारे में सिखाएं. बच्चों को सुरक्षित रहने के बारे में ज्ञान प्रदान करने से अपहरण और गायब होने से बचने में मदद मिल सकती है.

फॉरगेट-मी-नॉट पहनें: गुमशुदा बच्चों के प्रति अपना समर्थन दिखाने और उनकी सुरक्षित वापसी की आशा का प्रतीक स्वरूप फॉरगेट-मी-नॉट फूल पिन या रिबन पहनें.

प्रासंगिक हैशटैग:

#MissingChildrensDay

#NeverStopSearching

#BringThemHome

#FindOurChildren

#ChildSafety

लापता बच्चों तलाश के लिए जरूरत पड़ने पर ऊपर लिखे इस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल करना कतई न भूलें.

ये भी पढ़ें -