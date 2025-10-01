ETV Bharat / bharat

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में पुलिस की निगरानी में क्यों रहते हैं ये प्रमुख देवता, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से है खास संबंध!

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पुलिस की निगरानी में क्यों रहते हैं बंजार के 2 प्रमुख देवता देवता श्रृंगा ऋषि और बालू नाग?

DEVTA SHRINGA RISHI AND BALU NAG
देवता श्रृंगा ऋषि और बालू नाग के बीच विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 9:03 PM IST

बाल कृष्ण शर्मा की रिपोर्ट

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में वीरवार, 2 अक्टूबर को देवी-देवताओं का महाकुंभ अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू होने जा रहा है. दशहरा उत्सव के लिए जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से देवी-देवता ढालपुर पहुंच रहे हैं. देवी-देवताओं का जगह-जगह पर स्वागत किया जा रहा है और 2 अक्टूबर को ढालपुर मैदान देवी देवताओं के अस्थाई शिविरों से सज जाएगा. ऐसे में जिला कुल्लू की बंजार घाटी के दो प्रमुख देवता ऐसे भी हैं, जो अपने देवालय से दशहरा उत्सव में भाग के लेने के लिए तो आते हैं. लेकिन, वह अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शान भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाते हैं. दोनों देवताओं के बीच रथ यात्रा के दाईं और चलने का विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में दोनों देवताओं को पुलिस की निगरानी में उनके अस्थाई शिविर में ही रखा जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देवताओं का संबंध भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से भी बताया गया है.

देवता श्रृंगा ऋषि और बालू नाग के बीच है धुर विवाद

कुल्लू जिले की बंजार घाटी के प्रमुख देवता श्रृंगा ऋषि और देवता बालू नाग भी हर साल की तरह इस साल भी दशहरा उत्सव में शिरकत करेंगे. बीते कुछ सालों से दशहरा उत्सव समिति के द्वारा दोनों देवताओं को निमंत्रण पत्र भी दिए जा रहे हैं. लेकिन, निमंत्रण पत्र मिलने के बावजूद भी दोनों देवता भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे. इस साल अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा 2 अक्टूबर को ढालपुर मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों से आए देवी देवता भी शामिल होंगे.

DEVTA SHRINGA RISHI
देवता श्रृंगा ऋषि (ETV Bharat)

रथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे दोनों देवता

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान धुर विवाद को लेकर पुलिस की निगरानी में अबकी बार फिर से दोनों देवताओं को नजरबंद रखा जाएगा. हालांकि, दोनों देवताओं के आपसी विवाद के चलते पिछले 15 सालों से दोनों को निमंत्रण पत्र नहीं भेजे जा रहे थे. लेकिन, पिछले 2 साल से दशहरा उत्सव समिति ने उन्हें निमंत्रण पत्र देने का निर्णय लिया है, लेकिन दोनों ही देवता रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे.

भगवान श्री राम के बहनोई हैं देवता श्रृंगा ऋषि

कुल्लू से साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर का कहना है कि, "भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में दाईं ओर चलने को लेकर दोनों देवताओं के हारियानों में विवाद है. देवता श्रृंगा ऋषि के हारियानों का तर्क है कि देवता श्रृंगा ऋषि भगवान श्री राम के जीजा (बहनोई) भी हैं और उन्होंने ही पुत्रेष्ठि यज्ञ करवा कर राजा दशरथ को संतान प्राप्ति करवाई थी. ऐसे में उनका स्थान बड़ा है और उन्हें रथ के दाईं ओर चलना चाहिए."

लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं देवता बालू नाग

साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर कहते हैं, "देवता बालू नाग के हारियानों का मानना है कि देवता बालू नाग लक्ष्मण के अवतार हैं और भगवान कृष्ण के साथ देवता बालू नाग बलराम के रूप में रहे. ऐसे में उन्हें रथ के दाईं ओर चलने का अधिकार है. इस विवाद को लेकर दोनों देवताओं के हारियानों के बीच कई बार झड़प भी हुई और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. ऐसे में दशहरा उत्सव में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो इसके लिए प्रशासन दोनों देवताओं को उनके शिविर में नजर बंद रखता है."

DEVTA Balu nag
देवता बालू नाग (ETV Bharat)

10-15 साल तक दोनों देवताओं ने नहीं लिया भाग

डॉक्टर सूरत ठाकुर कहते हैं, भगवान रघुनाथ की दशहरा उत्सव में आयोजित रथ यात्रा के दौरान दोनों देवताओं को यात्रा में भाग लेने की अनुमति नहीं है. यात्रा के दौरान दोनों देवता अपने-अपने शिविर में ही रहते हैं. साल 1977 तक इस तरह का कोई विवाद नहीं था. साल 1977 के बाद दोनों देवता लंबे समय तक कुल्लू दशहरा उत्सव में नहीं आए. साल 1984 में भी दोनों देवताओं के हारियानों के बीच जमकर विवाद हुआ था. ऐसे में देव संस्कृति के संरक्षण के लिए शोभायात्रा में दाईं तरफ चलने की परम्परा महाराजा कोठी के देवता जमदग्नि ऋषि निभाते रहे. उसके बाद भी 10 से 15 साल तक दोनों देवताओं ने दशहरे में भाग नहीं लिया. लेकिन, उसके बाद इस बात को लेकर विवाद बढ़ने लगा.

DEVTA Balu nag
देवता बालू नाग अपने भक्तों के बीच (ETV Bharat)

देवता श्रृंगा ऋषि के पक्ष में आया था हाईकोर्ट का फैसला

विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंच गया. लेकिन, 20 मार्च 2012 में प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले की स्थिति स्पष्ट कर दी और फैसला श्रृंगा ऋषि के पक्ष में सुनाया. हाईकोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी तौर पर श्रृंगा ऋषि ही भगवान रघुनाथ की धुर में यानी दाईं ओर चलेंगे. लेकिन, बालू नाग के हारियानों को यह फैसला रास नहीं आया, जिस कारण किसी प्रकार के विघ्न से बचने के लिए दोनों देवताओं को मेले में नहीं बुलाया जाता था. उसके बाद भी दोनों देवता अपने हारियानों के साथ कुल्लू दशहरा उत्सव में आते हैं. लेकिन, कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें अस्थायी शिविरों में रखा जाता है और रथ यात्रा में भाग लेने नहीं दिया जाता है.

2001 में प्रतिबंध लगने के बाद और बढ़ गया विवाद

साल 2001 में दोनों देवताओं पर रथ यात्रा में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया तो यह विवाद और बढ़ गया. उस साल रथ यात्रा के दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया था. उसके बाद से लेकर अब तक हर साल दोनों देवताओं को पुलिस के पहरे में रखा जाता है.

क्या कहते हैं देवता बालू नाग के कारदार?

वहीं, बालू नाग देवता के कारदार ख्याली शर्मा का कहना है कि, "दोनों देवताओं के विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. बालू नाग देवता ने दशहरे की तैयारी कर ली है और लाव लश्कर के साथ देवता कुल्लू के लिए रवाना हो गए हैं."

इसके अलावा जिला कुल्लू देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोत राम ने बताया कि, "दोनों देवताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं. लेकिन, धुर विवाद के चलते हुए दोनों रथ यात्रा में भाग नहीं ले पाएंगे. हर साल की तरह इस साल भी शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा."

देवी-देवताओं के शिविरों में सभी व्यवस्था

"अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर ली हैं और ढालपुर में आने वाले सभी देवी-देवताओं को प्रशासन की ओर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएंगी. सभी देवी-देवताओं के शिविरों में बिजली, पानी की व्यवस्था की गई है और ढालपुर मैदान में सफाई व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है. दशहरा उत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं." - तोरूल एस रवीश, डीसी, कुल्लू

