दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में इंटरनेशनल हवाला रैकेट तबाह, 20 गिरफ्तार, करोड़ों बरामद

दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में इंटरनेशनल हवाला रैकेट का पर्दाफाश. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: 24 विशेष टीमों ने... महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दिल्ली और राजस्थान में छापेमारी कर 20 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. ईगल के निदेशक संदीप सांडिल्य ने बताया कि इनसे 3 करोड़ 84 लाख रुपये जब्त किए गए. इसी साल जून में, ईगल पुलिस ने गोवा में नाइजीरियाई ड्रग सप्लायर मैक्सवेल को गिरफ्तार किया था. उसके मामले की जांच में पहली बार ड्रग गिरोहों से उसके संबंध सामने आए. ईगल पुलिस ने पाया कि मैक्सवेल की ड्रग बिक्री से प्राप्त धनराशि 150 बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी. यह निष्कर्ष निकाला गया कि इसके लिए 68 लाख रुपये कमीशन के रूप में कमाए गए थे. इसी मामले में, ईगल पुलिस ने उस समय मुंबई के हवाला कारोबारी उत्तम सिंह को गिरफ्तार किया था. उन्होंने उससे पूछताछ की और ड्रग्स की बिक्री से होने वाली आय को देश भर में फैलने से रोकने के लिए 5 राज्यों में हवाला गिरोहों पर 3 महीने तक नजर रखकर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया. मुंबई में हवाला रैकेट के मुख्य खिलाड़ी उत्तम सिंह, चेतन ममानिया, दुर्गाराम, चेतन सिंह और चंगन लाल ने एक गिरोह बनाया है और हवाला रैकेट चला रहे हैं. मुख्य एजेंट, उत्तम सिंह, गोवा में नाइजीरियाई लोगों से प्रतिदिन 25 लाख रुपये से लेकर प्रति सप्ताह 21 करोड़ रुपये तक की नकदी इकट्ठा करता है. वह ड्रग तस्करों से प्राप्त इस नकदी को स्थानीय व्यापारियों में बांटता है. चेतन सिंह चंगन लाल एंड कंपनी से ली गई हवाला की रकम नाइजीरियाई व्यापारियों को सौंपता है. पुलिस जांच में पता चला है कि अब तक करोड़ों रुपये का लेन-देन हो चुका है.