दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में इंटरनेशनल हवाला रैकेट तबाह, 20 गिरफ्तार, करोड़ों बरामद

'तेलंगाना एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट' ईगल की एक विशेष टीम ने मुंबई स्थित एक अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया है.

दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में इंटरनेशनल हवाला रैकेट का पर्दाफाश. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 4:58 PM IST

हैदराबाद: 24 विशेष टीमों ने... महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दिल्ली और राजस्थान में छापेमारी कर 20 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. ईगल के निदेशक संदीप सांडिल्य ने बताया कि इनसे 3 करोड़ 84 लाख रुपये जब्त किए गए.

इसी साल जून में, ईगल पुलिस ने गोवा में नाइजीरियाई ड्रग सप्लायर मैक्सवेल को गिरफ्तार किया था. उसके मामले की जांच में पहली बार ड्रग गिरोहों से उसके संबंध सामने आए.

ईगल पुलिस ने पाया कि मैक्सवेल की ड्रग बिक्री से प्राप्त धनराशि 150 बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी. यह निष्कर्ष निकाला गया कि इसके लिए 68 लाख रुपये कमीशन के रूप में कमाए गए थे.

इसी मामले में, ईगल पुलिस ने उस समय मुंबई के हवाला कारोबारी उत्तम सिंह को गिरफ्तार किया था. उन्होंने उससे पूछताछ की और ड्रग्स की बिक्री से होने वाली आय को देश भर में फैलने से रोकने के लिए 5 राज्यों में हवाला गिरोहों पर 3 महीने तक नजर रखकर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया.

मुंबई में हवाला रैकेट के मुख्य खिलाड़ी उत्तम सिंह, चेतन ममानिया, दुर्गाराम, चेतन सिंह और चंगन लाल ने एक गिरोह बनाया है और हवाला रैकेट चला रहे हैं.

मुख्य एजेंट, उत्तम सिंह, गोवा में नाइजीरियाई लोगों से प्रतिदिन 25 लाख रुपये से लेकर प्रति सप्ताह 21 करोड़ रुपये तक की नकदी इकट्ठा करता है. वह ड्रग तस्करों से प्राप्त इस नकदी को स्थानीय व्यापारियों में बांटता है.

चेतन सिंह चंगन लाल एंड कंपनी से ली गई हवाला की रकम नाइजीरियाई व्यापारियों को सौंपता है. पुलिस जांच में पता चला है कि अब तक करोड़ों रुपये का लेन-देन हो चुका है.

व्यावसायिक वीजा पर मुंबई आने वाले नाइजीरियाई लोग जरूरी सामान, बच्चों के कपड़े, कुर्ते, टी-शर्ट, विग बनाने के लिए बाल खरीदते हैं... इन्हें चेन्नई और मुंबई से समुद्री माल के ज़रिए नाइजीरिया भेजा जाता है.

हवाला एजेंट नाइजीरियाई व्यापारियों की ओर से खरीदे गए सामानों के बदले में ड्रग गिरोहों को पैसे देते हैं. ये एजेंट उन नाइजीरियाई लोगों के खर्चों का भुगतान करते हैं, जो शिक्षा और इलाज के लिए शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों में आते हैं.

नाइजीरियाई व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त और परिवार के सदस्य... नाइजीरिया के मुख्य ड्रग सरगना इमैनुएल के बैंक खातों में उतनी ही नकदी जमा करते हैं.

हवाला एजेंट ड्रग गिरोहों को यहां ड्रग की बिक्री से अर्जित भारतीय मुद्रा बदलने में मदद कर रहे हैं. बदले में, हवाला एजेंट प्रति लाख रुपये पर 20 प्रतिशत कमीशन ले रहे हैं.

इसी तरह, पुलिस ने पुष्टि की है कि मुंबई में भरत कुमार चंगन लाल एंड कंपनी हवाला रैकेट चला रही है. 20 लोगों की हालिया गिरफ्तारी के साथ, इस मामले में आरोपियों की संख्या 50 तक पहुंच गई है. गिरफ्तार लोगों में मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सरगना चेतन माविजी ममानिया, रौनक प्रजापति, चेतन सिंह, गगन और उसके साथी शामिल हैं. दो अन्य मुख्य आरोपी चेंगनलाल और दुर्गाराम फरार हैं.

पुलिस ने 2010 से अब तक 323 एनडीपीएस मामलों में 353 विदेशियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से ज़्यादातर नाइजीरियाई हैं. वे कई पासपोर्ट, पहचान पत्र और वीज़ा के साथ देश में घुस रहे हैं. यहां पहुच कर, वे फर्ज़ी पहचान पत्र और पासपोर्ट बनवा लेते हैं... और छद्म नामों से भाग जाते हैं.

हैदराबाद में हवाला रैकेट का पर्दाफाश, ड्रग्स और ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तार

TELANGANA EAGLE TEAMDRUG LAW ENFORCEMENTNDPSINTERNATIONAL HAWALA RACKET

