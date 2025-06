ETV Bharat / bharat

भारत-पाक सीमा पर जवानों ने किया योग, आईजी बोले- ये मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य का संबल है - INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2025

भारत-पाक सीमा पर जवानों ने किया योग ( ETV Bharat Jaisalmer )

Published : June 21, 2025 at 9:44 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 10:21 AM IST

जैसलमेर : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर की तपती रेत पर भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने सामूहिक योग कर अनुशासन, समर्पण और संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत किया. हर साल की तरह इस बार भी बीएसएफ ने योग दिवस पर विशेष आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों जवानों ने भाग लिया. राजस्थान फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल (IG) एमएल गर्ग खुद सरहद पर पहुंचे और जवानों का उत्साहवर्धन किया. उनके नेतृत्व में बॉर्डर पर 'योग से युक्ति, योग से शक्ति' का मंत्र गूंज उठा. कार्यक्रम में बीएसएफ नॉर्थ सेक्टर के डीआईजी योगेन्द्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे. उन्होंने खुद भी योग की विभिन्न मुद्राएं कर जवानों को प्रेरित किया. आईजी एमएल गर्ग ने कहा कि सीमाओं पर डटे हमारे जवानों के लिए योग एक मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य का संबल है. यह उन्हें न केवल फिट रखता है, बल्कि तनावमुक्त रहने में भी मदद करता है. यह आयोजन न केवल स्वास्थ्य का उत्सव है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती देता है. जैसलमेर में जवानों ने किया योग (वीडियो ईटीवी भारत जैसलमेर) पढ़ें. योग सिर्फ व्यायाम नहीं, जीवन जीने की कला है, आसन और प्राणायाम में है डायबिटीज और बीपी का समाधान

