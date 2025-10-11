अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस: 'विकसित भारत' का निर्माण केवल बाल विवाह मुक्त भारत से ही हो सकता है - भुवन रिभु
भारत यह साबित कर रहा है कि बाल विवाह को समाप्त करना कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है.
Published : October 11, 2025 at 6:17 PM IST
संतु दास
नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, एक बाल अधिकार कार्यकर्ता ने शनिवार को भारत में बाल विवाह के मुद्दे पर प्रकाश डाला और कहा कि 'विकसित भारत' का निर्माण केवल बाल विवाह मुक्त भारत पर ही किया जा सकता है.
बाल अधिकार कार्यकर्ता ने जोर देकर कहा कि भारत यह साबित कर रहा है कि बाल विवाह को समाप्त करना कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है.हर वर्ष इस दिन मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, दुनिया भर में लड़कियों को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है.
यह दिवस युवा लड़कियों के लिए लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देता है. उल्लेखनीय है कि भारत में बाल विवाह का मुद्दा एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करता है.
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006 के कार्यान्वयन के बाद से देश में बाल विवाह की घटनाओं में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है, जो 47 प्रतिशत से घटकर 23.3 प्रतिशत हो गई है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न पहल कर रहा है, जिसमें 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान भी शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत में बाल विवाह को समाप्त करना है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) के संस्थापक भुवन रिभु, जिनके पास भारत भर के 451 जिलों में काम करने वाले 250 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का नेटवर्क है. उन्होंने कहा, "भारत साबित कर रहा है कि बाल विवाह को समाप्त करना कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है. रोडमैप स्पष्ट है कि संरक्षण से पहले रोकथाम, अभियोजन से पहले संरक्षण, तथा रोकथाम को मजबूत करने के लिए अभियोजन."
उन्होंने कहा, "यह सिर्फ़ भारत की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक खाका है. राजनीतिक इच्छाशक्ति, साझेदारी, सामुदायिक कार्रवाई, बच्चों की आवाज और मजबूत कानूनों के साथ, बाल विवाह मुक्त दुनिया हमारी पहुंच में है."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का स्पष्ट संदर्भ देते हुए रिभु ने कहा, "कल का विकसित भारत आज के बाल विवाह मुक्त भारत पर ही आधारित हो सकता है. इस अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर, आइए हम प्रत्येक गांव और प्रत्येक जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिए टारगेट, समयबद्ध और ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हों."
बाल अधिकार विशेषज्ञ कार्यकर्ता ने कहा, "जब हर पंचायत, हर गांव, हर पूजा स्थल, हर धर्म और धार्मिक नेता कानून के पक्ष में खड़ा होता है, तो बच्चों की सुरक्षा न केवल सुनिश्चित होती है, बल्कि उसकी गारंटी भी होती है. आइए हम यह नया संकल्प लें कि किसी भी बच्चे को न्याय के लिए अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा."
जेआरसी अपने बाल विवाह मुक्त भारत (CMFI) अभियान के माध्यम से देश भर में बाल विवाह को रोकने के लिए संवेदीकरण और कानूनी उपायों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. जेआरसी द्वारा शनिवार को ईटीवी भारत को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2025 तक जेआरसी द्वारा चार लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए.
इनमें से सबसे अधिक मामले झारखंड से थे, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान था. देश भर में बालिका विवाह में हाल के वर्षों में देखी गई चिंताजनक प्रवृत्तियों की ओर इशारा करते हुए, जेआरसी ने बताया कि, "भारत में बाल विवाह में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन यह देश में चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है.
हालांकि, बाल विवाह की व्यापकता दर में गिरावट असमान है. यहां तक कि जहां प्रतिशत में उल्लेखनीय गिरावट आई है, वहां भी कुछ केंद्रित क्षेत्रों में यह संख्या ऊंची बनी हुई है. ये इलाके गरीबी, कमजोर स्कूली शिक्षा के अवसरों और प्रचलित कठोर सामाजिक मानदंडों से ग्रस्त हैं, जो कम उम्र में शादी को सुरक्षा का ज़रिया बनाते हैं. महामारी के दौर के झटकों और आर्थिक तनाव ने स्कूली शिक्षा और घरेलू आय में व्यवधान के कारण और भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं."
इसमें कहा गया है कि जहां परिवार बेटियों का भरण-पोषण करने में असमर्थ होते हैं या उन्हें वित्तीय बोझ के रूप में देखते हैं, वहां आजीविका की लागत या पारिवारिक बोझ कम करने के लिए अक्सर उनकी शादी कर दी जाती है.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) का उल्लेख करते हुए इसमें कहा गया है, "भारत के एनएफएचएस-3, 4 और 5 सर्वेक्षण परिवर्तन की सबसे स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं. 2005-06 (NFHS-3) में, लगभग आधी युवतियां (47.4 प्रतिशत) 18 वर्ष की आयु तक विवाहित हो चुकी थीं. 2015-16 (NFHS-4) तक, राष्ट्रीय प्रसार घटकर 26.8 प्रतिशत और 2019-21 (NFHS-5) तक 23.3 प्रतिशत रह गया. यह तीव्र गिरावट मुख्यतः महिलाओं की बढ़ती शिक्षा और आर्थिक विकास के कारण है.
भारत में बाल विवाह से पीड़ित आधी से अधिक लड़कियां और महिलाएं सिर्फ पांच राज्यों में रहती हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश.
असम में पिछले तीन वर्षों में लड़कियों में बाल विवाह में 89 प्रतिशत और लड़कों में 91 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है.
जेआरसी ने कहा, "इस सफलता का श्रेय राज्य सरकार की 'शून्य सहनशीलता' नीति, सख्त कानूनी कार्रवाई और नागरिक समाज के सहयोग को दिया जा सकता है." बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले नेटवर्क ने बताया कि, "लड़कियों की शिक्षा का स्तर विवाह के समय का सबसे मजबूत भविष्यवक्ता है."
एनएफएचएस के आंकड़े दर्शाते हैं कि जिन महिलाओं ने स्कूली शिक्षा नहीं ली है, उनकी बाल विवाह की संभावना माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की तुलना में 15 गुना अधिक है.
अध्ययनों से पता चलता है कि स्कूली शिक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष विवाह की औसत आयु में लगभग 0.36 वर्ष की देरी करता है.
उदाहरण के लिए, बिहार में, यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट में पाया गया कि अशिक्षित 63 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों की शादी केवल 12 प्रतिशत होती है. स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों को ज़रूरी सुरक्षा नहीं मिल पाती और उन्हें जल्दी शादी का सामना करना पड़ता है.
बाल विवाह के अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए इसमें कहा गया है, "गरीबी या खराब वित्तीय स्थिति बाल विवाह का सबसे प्रमुख कारण बनकर उभरती है.
सामाजिक और लैंगिक मानदंड भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. कई समुदायों में, कम उम्र में लड़कियों की शादी करना स्वीकार्य है या यहां तक कि अपेक्षित भी है. संरक्षण प्रदान करने की इच्छा तथा बाल विवाह और पवित्रता की धारणाओं के बीच सामाजिक संबंध इसके प्रमुख प्रेरक हैं."
जेआरसी ने अतिरिक्त कारकों का हवाला देते हुए कहा कि इनमें माता-पिता की सीमित जागरूकता या बौद्धिक परिपक्वता, लड़कियों के लिए अपर्याप्त शैक्षिक अवसर और सीमित व्यावसायिक संभावनाएं शामिल हैं, तथा ये सभी शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक सुरक्षा के अंतर्संबंध पर जोर देते हैं.
"आज भारत में बाल विवाह मुख्यतः गरीबी और रूढ़िवादिता से प्रेरित है। गरीब परिवारों में अशिक्षित लड़कियों के लिए यह सबसे बड़ा जोखिम बना रहता है, और पूरे के पूरे गांव या जातियां इस प्रथा को जारी रख सकती हैं."
इसमें कहा गया है, "कभी-कभी सूखे या महामारी से होने वाले नुकसान जैसे संकटों के कारण आर्थिक तनाव और भी बदतर हो जाता है, और यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो यह पिछली प्रगति को भी उलट सकता है."
जेआरसी ने बाल विवाह के विरुद्ध बढ़ते अभियोजन, कठोर कार्यान्वयन और व्यवस्थित समन्वय पर जोर दिया.
"पीसीएमए का सख्ती से क्रियान्वयन एक राष्ट्रव्यापी प्राथमिकता बननी चाहिए, तथा जिला एवं राज्य स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही होनी चाहिए. अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि विवाह के लिए तस्करी सहित बाल विवाह के प्रयासों और उकसावे को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया जा सके तथा इसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य की जा सके. इसमें कहा गया है, "पीसीएमए को व्यक्तिगत कानूनों का स्थान लेने वाले एक विशेष कानून के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए, तथा ऐसी किसी भी खामी को दूर किया जाना चाहिए जो प्रचलित प्रथाओं को वैधानिक सुरक्षा पर हावी होने देती है."
इसमें जोर देकर कहा गया है कि प्रत्येक बाल विवाह, चाहे रोका गया हो या रिपोर्ट किया गया हो, स्थानीय पंचायतों के माध्यम से अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय डाटाबेस में दर्ज किया जाना चाहिए. "प्रवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए, बहु-क्षेत्रीय अभिसरण और क्षमता निर्माण आवश्यक है. बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPOs), मजिस्ट्रेटों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्राप्त होना चाहिए."
बेहतर समन्वय के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाइयों को बाल विवाह ढांचे के भीतर एकीकृत किया जाना चाहिए.
जेआरसी ने प्रस्ताव दिया कि बाल विवाह मुक्त भारत वेब पोर्टल को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, तथा वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग, डेटा साझा करने और शिकायतों पर त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए.
इसमें सुझाव दिया गया है कि सरकार को निवारण के साथ पुनर्वास और सशक्तिकरण को भी जोड़ना चाहिए. नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का उल्लेख करते हुए जेआरसी ने कहा, "समुदाय स्तर पर नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अपूरणीय है. पंचायत और वार्ड समितियां जैसे स्थानीय निकाय जोखिमग्रस्त परिवारों की पहचान करके तथा समारोहों को होने से पहले ही रोककर प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं.
नागरिक समाज संगठनों को किशोरियों के लिए सुरक्षित स्थानों का विस्तार करना चाहिए, ब्रिज स्कूल और परामर्श कार्यक्रम चलाने चाहिए तथा कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक सहायता तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना चाहिए. प्रतिगामी मानदंडों को चुनौती देने के लिए लड़कियों द्वारा अपनी शिक्षा पूरी करने और आर्थिक रूप से योगदान देने की सामुदायिक सफलता की कहानियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
गैर सरकारी संगठन शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तन कर्मियों को चेतावनी के संकेतों को शीघ्र पहचानने और सुरक्षित हस्तक्षेप करने के लिए प्रशिक्षण देकर सरकार की सहायता भी कर सकते हैं."
इसने जोर दिया कि 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य 5.3 को प्राप्त करने के लिए टारगेट और आंकड़ों पर आधारित शासन की आवश्यकता है. संक्षेप में, भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कानूनी ढांचा और नैतिक अनिवार्यता दोनों मौजूद हैं. इसका मार्ग प्रवर्तन और सशक्तिकरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने में निहित है.
