अब बिना सर्जरी हार्ट वाल्व का रिप्लेस, दवा की एक खुराक कोलेस्ट्रॉल पर 6 माह काम करेगी

बिना सर्जरी संभव : डॉक्टर राव ने बताया कि पहले हार्ट का वाल्व चेंज करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती थी, लेकिन धीरे-धीरे चिकित्सा विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है. अब काफी साधारण तरीके से हार्ट वाल्व बिना सर्जरी बदला जा रहा है. उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल हार्ट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में दुनियाभर में इस्तेमाल की जा रही नवीनतम तकनीकों और रिसर्च को साझा करने के लिए 1200 से अधिक विशेषज्ञ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं.

शहर में गुरुवार से शुरू हुई तीन दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया वाल्व 2025 में विश्व भर के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल हुए. यहां दिल के वाल्व से जुड़ी बीमारियों पर चर्चा हुई. इस दौरान कॉन्फ्रेंस के आयोजक और जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र सिंह राव ने बताया कि अब हम लोग बिना ऑपरेशन के हार्ट वाल्व बदल सकते हैं. किस तरह इस वाल्व को लंबे समय तक चलाया जाए इसे लेकर विश्वभर के हृदय रोग विशेषज्ञों ने चर्चा की है.

जयपुर : दिल के वाल्व की बीमारी हर मरीज में तुरंत खतरा नहीं होती, लेकिन अगर समय पर पहचान और इलाज न हो तो गंभीर बीमारी बन सकती है. एओर्टिक स्टेनोसिस यानी वाल्व के ठीक से न खुलने की स्थिति में इलाज में देरी होने पर करीब 30 से 40 प्रतिशत मरीजों में हार्ट मसल्स स्थायी रूप से कमजोर हो जाते हैं. इसी तरह मिट्रल रिगर्जिटेशन, जिसमें वाल्व से खून वापस लीक होता है. लंबे समय तक अनदेखी करने पर लगभग 25 से 30 प्रतिशत मरीजों में दिल का आकार बड़ा होकर हार्ट फेल्योर का कारण बनता है.

सही समय पर इलाज बेहद जरूरी : डॉ. रविन्द्र राव ने बताया कि हार्ट की बीमारी एओर्टिक स्टेनोसिस से जूझ रहे मरीजों में दवाएं कम काम करती हैं. बीमारी का इलाज दवाओं से ही जारी रहता है तो बीमारी होने के पहले वर्ष में जीवित रहने की संभावना 50 प्रतिशत और दूसरे वर्ष में सिर्फ 20 प्रतिशत ही रह जाती है. अक्सर मरीज कुछ संकेतों को नजरअंदाज कर जाते हैं, जिसमें सामान्य कमजोरी या थकान शामिल हैं. यह स्थिति हार्ट को डैमेज करती है. देर से पता चलने या इलाज में देरी होने पर मरीज को हार्ट फेल्योर का खतरा रहता है. पल्मोनरी हाइपरटेंशन और अचानक हार्ट अरेस्ट का खतरा रहता है.

नई दवा से कम कोलेस्ट्रॉल : दिल्ली के पद्मश्री हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण चंद्रा ने बताया कि दिल की बीमारियों में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रमुख कारणों में से एक होता है. अब इसे नई दवा के जरिए जल्दी कम किया जा सकता है. इसके लिए अब इंक्लीसिरान नाम की नई दवा आई है, जिसे इंजेक्शन के रूप में लिया जा सकता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की गंभीर समस्या से निजात पाया जा सकता है. कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से हार्ट डिजीज का खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है. इसे नियंत्रित करने के लिए अब तक समय लगता था, लेकिन अब इंक्लीसिरान दवा से कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम किया जा सकता है. इससे कुछ ही महीनों में 50 प्रतिशत तक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है. इसे साल में सिर्फ दो ही बार लेने की आवश्यकता होती है.

ये विशेषज्ञ रहे शामिल : पहले दिन डॉ. अयुष खुराना ने नाविटर विजन पर, डॉ. सैबल कर ने माइट्राक्लिप पर और डॉ. विजय अय्यर ने साइंस बिहाइंड रेसिलिया सेशन दिया. वहीं, डॉ. निखिल जोशी और डॉ. साहिल खेड़ा ने नवीनतम वाल्व तकनीकी के बारे में जानकारी दी. एडवांस्ड इमेजिंग इन एओर्टिक स्टेनोसिस सत्र में डॉ. मीहो फुकुई और डॉ. रूसा पारिख ने इमेजिंग तकनीकों के बारे में बताया. कनाडा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉ. जॉन वेब ने टावर प्रोसीजर के लिए योग्य मरीजों के चुनाव पर अपनी रिसर्च रखी.