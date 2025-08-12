नई दिल्ली: हर साल 12 अगस्त को 'विश्व हाथी दिवस' मनाया जाता है. यह दिन हमें हाथियों की पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को याद दिलाता है. इस दिन दिल्ली चिड़ियाघर में हाथियों को रोजाना के भोजन के अलावा दावत दी जाती है, जिनमें केले के पत्ते पर तरह-तरह फल, सब्जी और पकवान परोसे जाते है. इनमें पका हुआ कटहल, केला, केला के पेड़, रोटी, नाशपाती, सेव, खीरा सहित अन्य फल होते है. देखिए ईटीवी भारत के संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता की ये खास रिपोर्ट

दिल्ली चिड़ियाघर में वर्तमान में तीन हाथी हैं. एक अफ्रीकी हाथी शंकर (नर) और दो एशियाई हाथी हीरागज (नर) और राजलक्ष्मी (मादा) हैं. तीनों हाथियों की देखभाल असम से आए महावत अकून करते हैं. यह चिड़ियाघर में आकर्षण का केंद्र है और पर्यटक इन्हें देखने के लिए उत्साहित रहते हैं. हीरागज और राजलक्ष्मी एशियाई हाथी है. इन्हें वर्ष 1992 में दो साल की उम्र में कानपुर चिड़ियाघर से लाया गया था. दोनों दिल्ली चिड़ियाघर में एक साथ एक ही बाड़े में रहते है.

हाथियों के बारे में रोचक तथ्य (ETV Bharat)

दो में से अफ्रीकी हाथी की हो गई थी मौत: 1998 में जिम्बाब्वे से आए अफ्रीकी हाथी शंकर की साथी की 2001 में मृत्यु हो जाने के बाद राजलक्ष्मी ने शंकर की देखभाल मां की तरह की थी. हालांकि शंकर के बड़े हो जाने के बाद इसे दूसरे बाड़े में रखा गया है. शंकर के अकेलेपन को दूर करने के लिए जिम्बाब्वे से उसके लिए नई मादा हाथी लाने की कोशिशें चल रही है. इसके लिए मंत्रालय की ओर से पत्राचार किया जा रहा है. उम्मीद है की आने वाले कुछ महीनों में शंकर को उसकी साथी मिल जाएगी.

हाथी दिवस पर हाथियों को रोजाना के भोजन के अलावा दी जाती है दावत (ETV Bharat)

हाथी दिवस पर हाथियों को रोजाना के भोजन के अलावा दावत (ETV BHARAT)

अफ्रीकी हाथी शंकर की कहानी है दिलचस्प: शंकर एक अफ्रीकी हाथी है, जिसे 1998 में जिम्बाब्वे सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को राजनयिक उपहार के रूप में भेंट किया था. शंकर के साथ एक मादा हाथी भी साथ आई थी. उस समय दोनों की उम्र महज दो साल की थी. जिम्बाब्वे से इन्हें केएलएम कार्गो फ्लाइट से लाया गया था. नई दिल्ली में आने के बाद दोनों नर और मादा हाथी को कापसहेड़ा बॉर्डर पर कोरनटाईन सेंटर में पशु चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया था. शंकर की साथी की 2001 में मृत्यु के बाद वह अकेला हो गया.

दिल्ली चिड़ियाघर में एक हाथी का एक दिन का खाना (ETV Bharat)

एशियाई हाथियों की वैश्विक आबादी का 60% भारत में: भारत में एशियाई हाथियों की वैश्विक आबादी का 60% से अधिक हिस्सा रहता है. वर्तमान में देश के 14 राज्यों में लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 30 वन क्षेत्रों को हाथियों के संरक्षण के लिए सुरक्षित किया गया है. फिर भी, हाल के वर्षों में मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं में तेजी से वृद्धि चिंता का विषय बनी हुई है. हाथी परियोजना के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में हाथियों की गणना की जाती है. 2017 की जनगणना के अनुसार भारत में एशियाई हाथियों की कुल संख्या 27,312 थी.

हाथी की खिचड़ी बनाने की साम्रगी (ETV Bharat)

संख्या के मामले में कर्नाटक पहले नंबर पर: बेंगलुरु में प्रकाशित 'एशियाई हाथियों की जनसांख्यिकी अनुमान-2023' की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में हाथियों की संख्या में 346 की वृद्धि दर्ज की गई है. 2017 में अनुमानित 6,049 हाथियों की संख्या अब बढ़कर 6,395 हो गई है. इस गणना के आधार पर कर्नाटक देश में हाथियों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है. यह रिपोर्ट कर्नाटक वन विभाग की तरफ से 17 से 19 मई 2023 के बीच केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के सहयोग से तैयार की गई. कर्नाटक में हाथियों की संख्या का ऐतिहासिक आंकड़ा देखें तो 2010 में यह 5,740 थी, जो 2012 में बढ़कर 6,072 हो गई.

हाथी की खिचड़ी बनाने की साम्रगी (ETV Bharat)

हाथी जनगणना रिपोर्ट-2023

यह रिपोर्ट केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के सहयोग से कर्नाटक वन विभाग की 17 से 19 मई के मध्य तैयार किया गया

कर्नाटक में हाथियों की संख्या 2010 में 5,740 से बढ़कर 2012 में 6,072 हो गई थी, जो 2017 में घटकर 6,049 हो गई. हालांकि, 2023 में हाथियों की संख्या में 346 की वृद्धि हुई.

23 वन प्रभागों में की गई जनगणना से पता चलता है कि राज्य में हाथी का औसत घनत्व 0.34 प्रति वर्ग किलोमीटर है.

1,116 हाथियों के साथ बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 0.96 प्रति वर्ग किलोमीटर का उच्चतम घनत्व है, इसके बाद नागरहोल टाइगर रिजर्व में 831 हाथी हैं, जिनका औसत घनत्व 0.93 है.

इसी तरह 619 हाथियों के साथ बीआरटी टाइगर रिजर्व का घनत्व 0.69 है, जबकि एमएम हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में 706 हाथी हैं, जिनका घनत्व केवल 0.60 है.

राज्य वन विभाग ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के प्रोफेसर आर. सुकुमार के तकनीकी सहयोग से हाथियों की संख्या का आकलन करने का अभ्यास किया.

इस जनगणना अभ्यास में राज्य के 32 वन प्रभागों के 3,400 से अधिक कर्मचारी शामिल थे.

छत्तीसगढ़ की अनूठी पहल: वहीं छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों के संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक अनूठा और प्रभावी कदम उठाया गया है. आकाशवाणी के चार केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ के माध्यम से हिंदी में 'हाथी समाचार' का एक साथ प्रसारण किया जाता है. इस पहल ने जंगली हाथियों के स्थान और उनकी आवाजाही के बारे में स्थानीय लोगों को पूर्व चेतावनी देकर मानव हताहतों के जोखिम को काफी हद तक कम करने में भूमिका निभाई है.

दिल्ली चिड़ियाघर में वर्तमान में हाथियों की संख्या है तीन (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें :