सिकल सेल डिजीज को लेकर झारखंड अपनाएगा मध्य प्रदेश और ओडिशा मॉडल! शुरू होगा स्क्रीनिंग अभियान, बड़ी आबादी खून की बीमारी से पीड़ित

झारखंड में सिकल सेल एनीमिया की पहचान के लिए गहन स्क्रीनिंग अभियान शुरू होने जा रहा है. इसके जरिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा.

sickle cell anemia
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2025 at 7:32 PM IST

7 Min Read
रांची: झारखंड में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या बन चुका है. अब स्वास्थ्य विभाग अगले दो महीनों के भीतर सिकल सेल डिजीज के पहचान के लिए "सघन स्क्रीनिंग अभियान" शुरू करने जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग राज्य के 40 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों की सिकल सेल डिजीज की स्क्रीनिंग की योजना बना रहा है ताकि सरकार के पास इस बीमारी का राज्यस्तरीय डेटा उपलब्ध हो सके.

इसके लिए, सिकल सेल रोग को नियंत्रित करने के लिए ओडिशा और मध्य प्रदेश में लागू किए गए स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट मॉडल की स्टडी की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने हाल ही में इसे लेकर ओडिशा और मध्य प्रदेश का दौरा किया है.

रांची सदर अस्पताल के पांचवे तल्ले पर रक्त विकार विभाग का डे केयर सेंटर है. इसमें कांके की 22 वर्षीय कृति कुमारी, पिठोरिया के 21 वर्षीय मोहम्मद सैफ अंसारी, ओरमांझी के लगभग 8 वर्षीय शिवम और रांची के हटिया नायक बस्ती के नैतिक भुइयां इलाज के लिए पहुंचे. ये सभी जन्मजात आनुवांशिक बीमारी से ग्रस्त हैं जिसके लिए ये बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं और न ही ये चारों अकेले ऐसे हैं जो जन्म से ही रक्त विकार से होने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया से जूझ रहे हैं.

सिकल सेल को लेकर जानकारी देते मरीज के परिजन और डॉक्टर (Etv Bharat)

दो महीने में शुरू होगा सघन स्क्रीनिंग अभियान

झारखंड में हजारों लोग सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त हैं. कई की पहचान हो चुकी है लेकिन बड़ी संख्या में लोग सिकल सेल रोग के कारण एनीमिया और इससे होने वाली परेशानियों को झेल रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है. अब स्वास्थ्य विभाग राज्य के 40 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों की सिकल सेल डिजीज की स्क्रीनिंग की योजना बना रहा है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने ईटीवी भारत को बताया कि स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने हाल ही में पड़ोसी राज्य ओडिशा और मध्य प्रदेश का दौरा किया ताकि सिकल सेल डिजीज पर कंट्रोल के लिए वहां चलाए जा रहे स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट मॉडल की स्टडी की जा सके.

उन्होंने कहा कि टीम की रिपोर्ट से पता चलता है कि ओडिशा की स्क्रीनिंग मॉडल बेहतर है, जबकि मध्य प्रदेश का ट्रीटमेंट मॉडल, जिला अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और उच्च संस्थानों तक, काफी बेहतर है. उन्होंने बताया कि झारखंड के कई जिलों में सिकल सेल डिजीज नियंत्रण के लिए सक्रीनिंग चल रही है, लेकिन अब इसे राज्यव्यापी और गहन अभियान के रूप में लागू करने की योजना है. जिन जिलों और क्षेत्रों में यह सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया है, वहां की रिपोर्ट बताती है कि आदिवासी समुदायों में सिकल सेल एनीमिया का खतरा अधिक है. उन्होंने कहा कि राज्य में दो महीने के भीतर सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग के लिए एक गहन अभियान शुरू किया जाएगा.

बड़ी आबादी एनीमिया से ग्रस्त

झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों के कस्तूरबा विद्यालयों और अन्य समुदायों की लड़कियों में सिकल सेल एनीमिया की पहचान के लिए समय-समय पर स्क्रीनिंग अभियान चलाए जा रहे हैं. इस अभियान का नेतृत्व करने वाले और वर्तमान में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह बताते हैं कि यह चिंता का विषय है कि जब रांची के बुंडू, तमाड़, कांके और बेड़ो जैसे इलाकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया और लगभग 1,50,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, तो उनमें से 4-5% लोग या तो सिकल सेल या तो कैरियर हैं या इस बीमारी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त पाए गए.

उन्होंने कहा कि यदि इस प्रतिशत को आंकड़ों में व्यक्त किया जाए, तो रांची में अब तक की गई कुल स्क्रीनिंग की संख्या लगभग 6,000 से 7,500 लोगों की पहचान की गई है जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त हैं, जो RBC में जन्मजात दोष के कारण होने वाली बीमारी है.

RBC का बदल जाता है आकार

डॉ. बिमलेश कुमार सिंह बताते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है. उन्होंने बताया कि हमारे रक्त का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट, RBC, जो सामान्यतः डिस्क के आकार की होती हैं, इस बीमारी में हंसिया के आकार की हो जाती हैं. इस प्रकार, वे ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ हो जाती हैं, जिसके कारण प्रभावित व्यक्ति को बुखार, शरीर में तेज़ दर्द, शरीर का पीला पड़ना और बाद में कई गंभीर डिसऑर्डर हो जाते हैं.

वे बताते हैं कि रांची जिले में हाल ही में की गई स्क्रीनिंग में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया के डिजीज और ट्रेट दोनों हैं. इस रोग से ग्रस्त लोगों को समय पर इलाज की जरूरत होती है, लेकिन जिन लोगों में सिकल सेल ट्रेट पाया जाता है, वे भविष्य में इस रोग के कैरियर हो सकते हैं. इसलिए, उन्हें शादी से पहले काउंसलिंग की जरूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दो सिकल सेल ट्रेट पॉजिटिव वाले लड़के और लड़की की शादी न हो.

डॉ. बिमलेश सिंह बताते हैं कि एससीडी, या सिकल सेल डिजीज, एक वंशानुगत रक्त संबंधी बीमारी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं (आरबीसी) अपने मूल डिस्क आकार के बजाय सिकल(हंसिया) के आकार की हो जाती हैं. ये कठोर और चिपचिपी कोशिकाएं अपने सिकल के आकार के कारण छोटी ब्लड वेसेल्स में फंस जाती हैं, जिससे मरीज को तेज दर्द होता है. शरीर में RBC की मूवमेंट सामान्य नहीं होने से, वे ऑक्सीजन का उचित परिवहन नहीं कर पातीं, जिससे थकान, पीलापन, दृष्टि संबंधी समस्याएं और अन्य अंगों को स्थायी क्षति जैसी कई अन्य जटिलताएं पैदा हो जाती हैं.

लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील

ईटीवी भारत संवाददाता ने जब रांची के सदर अस्पताल के रक्त विकार विभाग में भर्ती सिकल सेल एनीमिया के सभी मरीजों या उनके अभिभावकों से बात की, तो लगभग सभी ने बताया कि जब उन्हें तेज दर्द, थकान और पीलापन महसूस होता है, तो वे अस्पताल चले आते हैं.

डॉ. बिमलेश कुमार सिंह कहते हैं कि वे राज्य और खासकर रांची के लोगों से अपील करते हैं कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य एनीमिया, थकान, शरीर में तेज दर्द और त्वचा का पीलापन या किसी ज्ञात रक्त विकार से पीड़ित है, तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं. यहां 24 घंटे पूरी तरह से मुफ्त इलाज उपलब्ध है.

उन्होंने बताया कि इस बीमारी को अगली पीढ़ी में फैलने से रोकने के लिए, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के पहले तीन महीनों के भीतर एचपीएलसी स्क्रीनिंग करवानी जरूरी है. इसके अलावा, विवाह के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों बीमारियों के कैरियर (माइनर और मेजर) आपस में विवाह न करें. इसलिए विवाह करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

डॉ बिमलेश के अनुसार, जब बीमारी का माइनर या ट्रेट का मरीज होता है तो वह इन बीमारियों का कैरियर होने के बावजूद सामान्य जीवन जीता है, जबकि डिजीज और मेजर के मामले में इलाज और PRBC चढ़ाने की जरूरत होती है.

