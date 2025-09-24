ETV Bharat / bharat

सिकल सेल डिजीज को लेकर झारखंड अपनाएगा मध्य प्रदेश और ओडिशा मॉडल! शुरू होगा स्क्रीनिंग अभियान, बड़ी आबादी खून की बीमारी से पीड़ित

रांची: झारखंड में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या बन चुका है. अब स्वास्थ्य विभाग अगले दो महीनों के भीतर सिकल सेल डिजीज के पहचान के लिए "सघन स्क्रीनिंग अभियान" शुरू करने जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग राज्य के 40 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों की सिकल सेल डिजीज की स्क्रीनिंग की योजना बना रहा है ताकि सरकार के पास इस बीमारी का राज्यस्तरीय डेटा उपलब्ध हो सके.

इसके लिए, सिकल सेल रोग को नियंत्रित करने के लिए ओडिशा और मध्य प्रदेश में लागू किए गए स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट मॉडल की स्टडी की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने हाल ही में इसे लेकर ओडिशा और मध्य प्रदेश का दौरा किया है.

रांची सदर अस्पताल के पांचवे तल्ले पर रक्त विकार विभाग का डे केयर सेंटर है. इसमें कांके की 22 वर्षीय कृति कुमारी, पिठोरिया के 21 वर्षीय मोहम्मद सैफ अंसारी, ओरमांझी के लगभग 8 वर्षीय शिवम और रांची के हटिया नायक बस्ती के नैतिक भुइयां इलाज के लिए पहुंचे. ये सभी जन्मजात आनुवांशिक बीमारी से ग्रस्त हैं जिसके लिए ये बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं और न ही ये चारों अकेले ऐसे हैं जो जन्म से ही रक्त विकार से होने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया से जूझ रहे हैं.

सिकल सेल को लेकर जानकारी देते मरीज के परिजन और डॉक्टर (Etv Bharat)

दो महीने में शुरू होगा सघन स्क्रीनिंग अभियान

झारखंड में हजारों लोग सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त हैं. कई की पहचान हो चुकी है लेकिन बड़ी संख्या में लोग सिकल सेल रोग के कारण एनीमिया और इससे होने वाली परेशानियों को झेल रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है. अब स्वास्थ्य विभाग राज्य के 40 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों की सिकल सेल डिजीज की स्क्रीनिंग की योजना बना रहा है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने ईटीवी भारत को बताया कि स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने हाल ही में पड़ोसी राज्य ओडिशा और मध्य प्रदेश का दौरा किया ताकि सिकल सेल डिजीज पर कंट्रोल के लिए वहां चलाए जा रहे स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट मॉडल की स्टडी की जा सके.

उन्होंने कहा कि टीम की रिपोर्ट से पता चलता है कि ओडिशा की स्क्रीनिंग मॉडल बेहतर है, जबकि मध्य प्रदेश का ट्रीटमेंट मॉडल, जिला अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और उच्च संस्थानों तक, काफी बेहतर है. उन्होंने बताया कि झारखंड के कई जिलों में सिकल सेल डिजीज नियंत्रण के लिए सक्रीनिंग चल रही है, लेकिन अब इसे राज्यव्यापी और गहन अभियान के रूप में लागू करने की योजना है. जिन जिलों और क्षेत्रों में यह सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया है, वहां की रिपोर्ट बताती है कि आदिवासी समुदायों में सिकल सेल एनीमिया का खतरा अधिक है. उन्होंने कहा कि राज्य में दो महीने के भीतर सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग के लिए एक गहन अभियान शुरू किया जाएगा.

बड़ी आबादी एनीमिया से ग्रस्त

झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों के कस्तूरबा विद्यालयों और अन्य समुदायों की लड़कियों में सिकल सेल एनीमिया की पहचान के लिए समय-समय पर स्क्रीनिंग अभियान चलाए जा रहे हैं. इस अभियान का नेतृत्व करने वाले और वर्तमान में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह बताते हैं कि यह चिंता का विषय है कि जब रांची के बुंडू, तमाड़, कांके और बेड़ो जैसे इलाकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया और लगभग 1,50,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, तो उनमें से 4-5% लोग या तो सिकल सेल या तो कैरियर हैं या इस बीमारी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त पाए गए.

उन्होंने कहा कि यदि इस प्रतिशत को आंकड़ों में व्यक्त किया जाए, तो रांची में अब तक की गई कुल स्क्रीनिंग की संख्या लगभग 6,000 से 7,500 लोगों की पहचान की गई है जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त हैं, जो RBC में जन्मजात दोष के कारण होने वाली बीमारी है.

RBC का बदल जाता है आकार