ETV Bharat / bharat

ETV BHARAT IMPACT : पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारी कनाईलाल दत्ता का घर ध्वस्त नहीं होगा, नगर निगम करेगा जीर्णोद्धार

क्रांतिकारी कनाईलाल दत्ता के घर को ध्वस्त करने की जगह नगर निगम उसका जीर्णोद्धार करेगा.

Municipal Commissioner and Mayor inspected the house of revolutionary Kanailal Dutta
नगर निगम आयुक्त और महापौर ने क्रांतिकारी कनाईलाल दत्ता के घर का मुआयना किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 4:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदननगर (पश्चिम बंगाल) : क्रांतिकारी कनाईलाल दत्ता के घर को ध्वस्त करने के बजाय चंदननगर नगर निगम ने उसके जीर्णोद्धार का फैसला लिया है.

बता दें कि इससे पहले नगर निगम ने कनाईलाल दत्ता के घर को खतरनाक घोषित कर दिया था. इसके बाद आरोप लगे थे कि क्रांतिकारी की स्मृति से जुड़े इस घर को गिराया जाएगा. इस बारे में ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की थी.

आरोप लगे थे कि क्रांतिकारी की स्मृति से जुड़े इस घर को गिराया जाएगा. यह खबर ईटीवी भारत पर प्रकाशित हुई थी. इसके बाद चंदननगर नगर निगम में हड़कंप मच गया. फलस्वरूप शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त और महापौर राम चक्रवर्ती और अन्य अधिकारी ने सरिषापारा स्थित कनाईलाल दत्ता के घर का निरीक्षण किया.

इस मामले पर महापौर ने दावा किया कि लोगों को गलत संदेश दिया गया है. दूसरी तरफ रासबिहारी बोस संस्थान के निदेशक से लेकर आम लोगों तक स्वतंत्रता सेनानी कनाईलाल के घर को ध्वस्त करने का आदेश का भारी विरोध की आवाज उठने लगी.

हालांकि वामपंथी से लेकर तृणमूल सरकार आने के बाद भी कनाईलाल दत्ता के जन्मस्थान का कोई जीर्णोद्धार नहीं किया गया. इसके अलावा, आरोप लगे कि इसे खतरनाक बताकर गिराने की योजना थी. इसी के बाद नगर निगम के महापौर निरीक्षण करने गए.

उन्होंने कहा, "हम कनाईलाल दत्ता के जन्मस्थान वाले घर को गिराने के पक्ष में नहीं हैं. हम क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण करने पर विचार कर रहे हैं."

सीपीएम और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही हैं. भविष्य में कनाईलाल की स्मृति का जीर्णोद्धार किया जाएगा. हम इसी लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं."

राजनीतिक विवाद क्यों?
रास बिहारी संस्थान के निदेशक कल्याण चक्रवर्ती ने कहा, "चंदननगर के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि कनाईलाल के घर का जीर्णोद्धार किया जाए. वाम-तृणमूल के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ था. मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने (महापौर ने) इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बना दिया. इस पर कोई राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीन बार कह चुकी हैं कि चंदननगर में मनीषी पार्क बनाया जाएगा.

अब जो प्रशासक हैं, वे मुख्यमंत्री की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तभी इस प्रशासन को सबकी स्वीकृति मिलेगी."

क्रांतिकारी के जन्मस्थान के जीर्णोद्धार के आदेश से स्थानीय निवासी खुश
स्थानीय निवासी शंकर पाल ने बताया, "कनाईलाल के चाचा का घर वीरान हो गया है. इंजीनियर इसकी मरम्मत के लिए आए थे. प्रशासन अब क्रांतिकारी स्मारकों को सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा है. यही बात मुझे खुशी देती है."

यदि खतरनाक घर के नवीनीकरण पर चर्चा होती, तो कोई विवाद ही न होता.

सीपीएम हुगली जिला समिति के सदस्य ऐक्यतन दासगुप्ता ने कहा, "लोगों ने वामपंथियों को हटाकर तृणमूल नगर बोर्ड को लाया. तृणमूल बोर्ड ने कनाईलाल की स्मृति के लिए 15 सालों में क्या किया? और तो और, वे कनाईलाल का घर भी तोड़ने की सोच रहे थे क्योंकि वह ख़तरनाक था.

कुछ बेईमान लोग इसे बढ़ावा देने की सोच रहे थे. अब जब आम लोग और राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर मुखर हो गए हैं, तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार शुरू कर दिया है. हम देखना चाहते हैं कि क्रांतिकारी की स्मृति का जीर्णोद्धार कब होगा."

भाजपा के हुगली ज़िला महासचिव सुरेश साव ने कहा, "सुधार अच्छी बात है. नगर निगम ने इतने समय तक ऐसा क्यों नहीं किया? अगर हम ख़तरनाक घरों को लिखे बिना ही सुधारों की बात करते, तो इतना विवाद नहीं होता."

क्रांतिकारी कनाईलाल
गौरतलब है कि क्रांतिकारी कनाईलाल दत्ता का जन्म चंदननगर के सरिषापारा स्थित इसी घर में हुआ था. यद्यपि कुछ वर्षों बाद अपने पिता के काम के कारण वे यहां से चले गए, लेकिन बाद में वे चंदननगर में वापस आ गए और अपनी पढ़ाई से लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए.

चंदननगर में कनाईलाल की कई यादें ताज़ा हैं. कनाईलाल, क्रांतिकारी बारीन्द्र कुमार घोष के ज़रिए सशस्त्र स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे.

कनाईलाल दत्ता को मानिकतला बम कांड में शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने जेल के अंदर से हथियार इकट्ठा किए और राजसाक्षी नरेन गोसाई की हत्या कर दी थी. उन्हें अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई थी. कनाईलाल का जन्मस्थान लंबे समय से वीरान पड़ा हुआ है.

आरोप हैं कि सरिषापारा में जीटी रोड के बगल में उनके घर की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है. इससे मकान का पिछला हिस्सा अब जीर्ण-शीर्ण हो चुका है. वर्तमान में यहां पर घर में कोई भी सदस्य नहीं रहता है.

नगर निगम के अनुसार, इस मकान में दो साझेदार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपस में बातचीत नहीं कर रहा है. प्रशासन को घर के पीछे सड़क से सटी दीवार में भी बड़ी दरार दिखी है, जिसके गिरने की आशंका है. इसलिए नगर निगम ने इसे खतरनाक मकान बताते हुए नोटिस जारी कर दिया. इसी क्रम में महापौर समेत नगर निगम के अधिकारियों ने मौके का दौरा किया और इसके जीर्णोद्धार का फैसला किया.

ये भी पढ़ें- इंजीनियर से शांतिदूत बने महाराष्ट्र के युवा नितिन, 51 देशों की यात्रा कर फैलाया महात्मा गांधी का शांति संदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

FREEDOM FIGHTER KANAILAL DUTTACHANDERNAGORE MUNICIPAL CORPORATIONCHANDANNAGAR WEST BENGALKANAILAL DUTTA BIRTH PLACE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़, 7:30 बजे होगा टॉस

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.