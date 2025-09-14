ETV Bharat / bharat

ETV BHARAT IMPACT : पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारी कनाईलाल दत्ता का घर ध्वस्त नहीं होगा, नगर निगम करेगा जीर्णोद्धार

नगर निगम आयुक्त और महापौर ने क्रांतिकारी कनाईलाल दत्ता के घर का मुआयना किया ( ETV Bharat )

Published : September 14, 2025

चंदननगर (पश्चिम बंगाल) : क्रांतिकारी कनाईलाल दत्ता के घर को ध्वस्त करने के बजाय चंदननगर नगर निगम ने उसके जीर्णोद्धार का फैसला लिया है. बता दें कि इससे पहले नगर निगम ने कनाईलाल दत्ता के घर को खतरनाक घोषित कर दिया था. इसके बाद आरोप लगे थे कि क्रांतिकारी की स्मृति से जुड़े इस घर को गिराया जाएगा. इस बारे में ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की थी. आरोप लगे थे कि क्रांतिकारी की स्मृति से जुड़े इस घर को गिराया जाएगा. यह खबर ईटीवी भारत पर प्रकाशित हुई थी. इसके बाद चंदननगर नगर निगम में हड़कंप मच गया. फलस्वरूप शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त और महापौर राम चक्रवर्ती और अन्य अधिकारी ने सरिषापारा स्थित कनाईलाल दत्ता के घर का निरीक्षण किया. इस मामले पर महापौर ने दावा किया कि लोगों को गलत संदेश दिया गया है. दूसरी तरफ रासबिहारी बोस संस्थान के निदेशक से लेकर आम लोगों तक स्वतंत्रता सेनानी कनाईलाल के घर को ध्वस्त करने का आदेश का भारी विरोध की आवाज उठने लगी. हालांकि वामपंथी से लेकर तृणमूल सरकार आने के बाद भी कनाईलाल दत्ता के जन्मस्थान का कोई जीर्णोद्धार नहीं किया गया. इसके अलावा, आरोप लगे कि इसे खतरनाक बताकर गिराने की योजना थी. इसी के बाद नगर निगम के महापौर निरीक्षण करने गए. उन्होंने कहा, "हम कनाईलाल दत्ता के जन्मस्थान वाले घर को गिराने के पक्ष में नहीं हैं. हम क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण करने पर विचार कर रहे हैं." सीपीएम और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही हैं. भविष्य में कनाईलाल की स्मृति का जीर्णोद्धार किया जाएगा. हम इसी लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं." राजनीतिक विवाद क्यों?

रास बिहारी संस्थान के निदेशक कल्याण चक्रवर्ती ने कहा, "चंदननगर के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि कनाईलाल के घर का जीर्णोद्धार किया जाए. वाम-तृणमूल के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ था. मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने (महापौर ने) इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बना दिया. इस पर कोई राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीन बार कह चुकी हैं कि चंदननगर में मनीषी पार्क बनाया जाएगा. अब जो प्रशासक हैं, वे मुख्यमंत्री की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तभी इस प्रशासन को सबकी स्वीकृति मिलेगी." क्रांतिकारी के जन्मस्थान के जीर्णोद्धार के आदेश से स्थानीय निवासी खुश

स्थानीय निवासी शंकर पाल ने बताया, "कनाईलाल के चाचा का घर वीरान हो गया है. इंजीनियर इसकी मरम्मत के लिए आए थे. प्रशासन अब क्रांतिकारी स्मारकों को सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा है. यही बात मुझे खुशी देती है."