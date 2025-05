ETV Bharat / bharat

लहठी ने बदल डाली जिंदगी, बिहार की सैकड़ों स्वावलंबी महिलाएं बनी प्रेरणा की मिसाल - INSPIRING STORY

Published : May 4, 2025 at 2:00 PM IST

By ETV Bharat Bihar Team

MCA करने के बाद मुजफ्फरपुर किया रुख : शफा इकबाल की कहानी भी काफी रोचक है. एमसीए कंप्लीट करने के बाद वह एक आईटी कंपनी में काम कर रही थी. जहां उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी. फिर किसी कारण से घर वापस लौटना पड़ा. इसके बाद मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक प्राईवेट शिक्षिका के रूप में काम किया.

इसी दौरान शफा ने MSME के स्फूर्ति योजना (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries - SFURTI) से जुड़कर लाह क्लस्टर की शुरुआत की, जहां लहठी उद्योग का काम होता है. उन्होंने गांव की बेसहाय और गरीब महिलाओं को इकट्ठा किया. उन लोगों को आंगनबाड़ी केन्द्र में जीवीका दीदी से लहठी बनाने की ट्रेनिंग दिलाई. शफा के इस कदम से आज सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल गई है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर और लहठी उद्योग : बात अगर बिहार की आर्थिक राजधानी से मशहूर मुजफ्फरपुर की हो तो लहठी से इसका नाता आजादी से भी पूराना है. यहां महरूम हाजी मोहम्मद मुनीर ने बाबा लहठी भंडार शुरू किया था. इस दुकान के संचालक मो. रियाज बताते हैं सन 1932 में उनके परदादा राजस्थान के झुंझनु से यहां आए थे. उन्होंने ही यहां लाह की लहठी बनाने की शुरुआत थी.

मो. रियाज का कहना है कि शुरुआत में लोग इसे नहीं जानते थे. इस कारण दादा जी घर-घर जाकर महिलाओं को इसकी विशेषता बताते थे. धीरे धीरे उन्होंने लहठी के कामों को सिखाया. इस्लामपुर में 1960 के पहली दुकान लहठी भंडार उन्होंने खोला.

''1985 में मेरे दादा जी से सीखे कई कारीगरों ने इस्लामपुर में अपनी दुकान खोल लिए और कई सौ कारीगर इस कारोबार से जुड़ गए. उसके बाद धीरे धीरे लाह की लहठी का परिचालन चलने लगा. 2008 के बाद लाह की लहठी का बहुत ज्यादा डिमांड होने लगा. 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बाजार में आए थे.''- मो. रियाज, बाबा लहठी भंडार के संचालक

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बड़ी-बड़ी हस्तियों की शादी में मुजफ्फरपुर के लहठी की डिमांड रहती है. इसके साथ ही विदेशों में रह रहे नागरिक भी स्वदेश आते हैं तो अपने साथ भारतीय पहचान के रूप में खरीदारी कर लहठी ले जाते है. आज के समय में इस इस्लामपुर में 250 लाह की लहठी की दुकान हो गई है. पूरे बाजार से प्रत्येक महीने सौ करोड़ रुपये का कारोबार होता है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

शुहागन की साज है लहठी : लाह की लहठी को बेहद शुद्ध और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि महिलाएं हर शुभ अवसर पर लाह की लहठी को जरूर पहनती हैं. मिथिलांचल में नवविवाहित महिलाओं के बीच शादी के पहले साल कांच की चुड़ियों की जगह लाह की बनी लहठी पहनने की प्रथा है.

मुजफ्फरपुर में लाह से बनी लहठी (ETV Bharat)

कैसे बनती है लहठी ? : लाह की नक्काशी व मजबूती के लिए लहठी बनाते समय मुख्य रूप से लाह, नग, स्टीकर और एल्युमिनियम की जरूरत होती है. स्टीकर और नग जयपुर व दिल्ली, लाह और एल्युमिनियम पश्चिम बंगाल से आता है. जिले में लहठी की चुनरी सेट 100 रुपये से लेकर जरी वाली सेट 25 हजार रुपये तक की कीमत में बिक रही है.

