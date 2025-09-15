ETV Bharat / bharat

गृहिणी के मूर्तिकार बनने की कहानी: पति की मौत के बाद प्रेरणा और ममता की अद्भुत मिसाल बनीं रांची की माधवी

रांची: नवरात्रि पर मां दुर्गा के आगमन का भक्तों को बेसब्री से इंतजार है. मां की मूर्तियां लाने की तैयारियां हो रही हैं. मूर्तिकार भी बेहतरीन मूर्तियां बनाने की कोशिश में लगे हैं. इन सबके बीच रांची में एक ऐसी महिला भी हैं जो खुद एक मां हैं और मां दुर्गा की मूर्तियां बनाकर अपनी आजीविका भी चलाती हैं. एक गृहिणी से मूर्तिकार बनने की उनकी कहानी संघर्ष, प्रेरणा और साहस को दर्शाती है. आज वह महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई हैं. लोग उनकी बनाई मूर्तियों को खूब पसंद करते हैं. हम बात कर रहे हैं रांची के कोकर इलाके में डिस्टिलरी पूल के पास रहने वाली महिला मूर्तिकार माधवी पॉल की, जो शायद झारखंड की इकलौती महिला मूर्तिकार हैं.

माधवी पॉल शायद राज्य की एकमात्र महिला मूर्तिकार हैं जो अपनी अद्भुत कला से मूर्तियों में जान डाल देती हैं. उनके पति बाबू पॉल भी मूर्तिकार थे. 2012 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई. जिसके बाद, माधवी पॉल ने अपनी कला की विरासत को संभालने के लिए घर से बाहर कदम रखा और एक घरेलू महिला से मूर्तिकार बन गईं. माधवी पॉल ने एक गृहिणी से मूर्तिकार बनने का निर्णय इसलिए लिया ताकि वह अपने दो बच्चों को पढ़ा और उनके भविष्य को संवार सकें, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकें कि उनके पति के साथ लगातार काम कर रहे अन्य सहायक मूर्तिकारों के परिवारों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.

माधवी पॉल की गृहिणी के मूर्तिकार बनने की कहानी (Etv Bharat)

शुरुआत में करना पड़ा कई परेशानियों का सामना

माधवी पॉल बताती हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. उनके पति के सभी सहकर्मी जो उनके और अपने परिवार के भले की चिंता करते थे, धीरे-धीरे उनका साथ छोड़ गए, उन्हें उन पर भरोसा नहीं रहा. ऐसे में उन्होंने खुद और अपनी लगन से मूर्तिकला की बारीकियां सीखीं. अब जब उनके दोनों बच्चे (बेटा चेन्नई में और बेटी बैंगलोर में) काम करने लगे हैं, तो उन्हें इन मूर्तियों में हर तरह का सुख मिलता है, मानो उनके हाथों से बनी इन मूर्तियों में ही उनकी जान बस गई हो.

माधवी के पति थे बेहतरीन मूर्तिकार

माधवी पॉल के पति बाबू पॉल, जिन्हें लोग प्यार से "बाबू दा" कहते थे, रांची के बेहतरीन मूर्तिकार थे. उनकी मूर्तिकला कला की हर जगह प्रशंसा होती थी. एक मूर्तिकार के रूप में, बाबू पॉल का एक बड़ा परिवार था जिसमें उनके अलावा कई सहकर्मी थे जो मूर्तियाँ बनाने में उनकी मदद करते थे. मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले बाबू पॉल रांची को अपनी कर्मभूमि बनाकर यहीं बस गए थे.

माधवी पॉल और उनके पति (Etv Bharat)

माधवी पॉल कहती हैं कि 17 सितंबर 2012 को रिम्स में उनके पति की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई. वे कहती हैं कि "उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखर रहा है. लेकिन शायद अगले ही पल मां दुर्गा ने मुझे हिम्मत दी और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ये शक्ति मिली कि मैं अपने बच्चों का भविष्य अपने पति की विरासत से बनाऊंगी."

माधवी कहती हैं कि जब तक उनके पति जीवित थे, मूर्तिकला के बारे में उन्हें बस इतना ही पता था कि उनके पति एक अच्छे मूर्तिकार हैं. लेकिन जब 2012 में उनके पति का अचानक निधन हो गया, तो उन्हें घर से बाहर निकलकर इस कला से जुड़े पेशे को अपनाना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने दो बच्चों की बेहतर परवरिश करनी थी और उन छह-सात लोगों का परिवार भी चलाना था जो लंबे समय से उनके पति के साथ मूर्तिकला के व्यवसाय से जुड़े थे.

माधवी ने ईटीवी भारत को बताया कि शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हार न मानने के दृढ़ संकल्प की बदौलत आज वह इस मुकाम पर हैं कि उनके दोनों बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर सेटल हो गए हैं. बेटा चेन्नई में और बेटी बेंगलुरु में काम कर रही है.