ETV Bharat / bharat

गृहिणी के मूर्तिकार बनने की कहानी: पति की मौत के बाद प्रेरणा और ममता की अद्भुत मिसाल बनीं रांची की माधवी

माधवी पॉल की बनाई मूर्तियां रांची में बहुत लोकप्रिय हैं. पति की मृत्यु के बाद, माधवी के लिए मूर्तिकार बनना एक संघर्षपूर्ण काम था

sculptor Madhavi Paul
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 2:55 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: नवरात्रि पर मां दुर्गा के आगमन का भक्तों को बेसब्री से इंतजार है. मां की मूर्तियां लाने की तैयारियां हो रही हैं. मूर्तिकार भी बेहतरीन मूर्तियां बनाने की कोशिश में लगे हैं. इन सबके बीच रांची में एक ऐसी महिला भी हैं जो खुद एक मां हैं और मां दुर्गा की मूर्तियां बनाकर अपनी आजीविका भी चलाती हैं. एक गृहिणी से मूर्तिकार बनने की उनकी कहानी संघर्ष, प्रेरणा और साहस को दर्शाती है. आज वह महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई हैं. लोग उनकी बनाई मूर्तियों को खूब पसंद करते हैं. हम बात कर रहे हैं रांची के कोकर इलाके में डिस्टिलरी पूल के पास रहने वाली महिला मूर्तिकार माधवी पॉल की, जो शायद झारखंड की इकलौती महिला मूर्तिकार हैं.

माधवी पॉल शायद राज्य की एकमात्र महिला मूर्तिकार हैं जो अपनी अद्भुत कला से मूर्तियों में जान डाल देती हैं. उनके पति बाबू पॉल भी मूर्तिकार थे. 2012 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई. जिसके बाद, माधवी पॉल ने अपनी कला की विरासत को संभालने के लिए घर से बाहर कदम रखा और एक घरेलू महिला से मूर्तिकार बन गईं. माधवी पॉल ने एक गृहिणी से मूर्तिकार बनने का निर्णय इसलिए लिया ताकि वह अपने दो बच्चों को पढ़ा और उनके भविष्य को संवार सकें, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकें कि उनके पति के साथ लगातार काम कर रहे अन्य सहायक मूर्तिकारों के परिवारों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.

माधवी पॉल की गृहिणी के मूर्तिकार बनने की कहानी (Etv Bharat)

शुरुआत में करना पड़ा कई परेशानियों का सामना

माधवी पॉल बताती हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. उनके पति के सभी सहकर्मी जो उनके और अपने परिवार के भले की चिंता करते थे, धीरे-धीरे उनका साथ छोड़ गए, उन्हें उन पर भरोसा नहीं रहा. ऐसे में उन्होंने खुद और अपनी लगन से मूर्तिकला की बारीकियां सीखीं. अब जब उनके दोनों बच्चे (बेटा चेन्नई में और बेटी बैंगलोर में) काम करने लगे हैं, तो उन्हें इन मूर्तियों में हर तरह का सुख मिलता है, मानो उनके हाथों से बनी इन मूर्तियों में ही उनकी जान बस गई हो.

माधवी के पति थे बेहतरीन मूर्तिकार

माधवी पॉल के पति बाबू पॉल, जिन्हें लोग प्यार से "बाबू दा" कहते थे, रांची के बेहतरीन मूर्तिकार थे. उनकी मूर्तिकला कला की हर जगह प्रशंसा होती थी. एक मूर्तिकार के रूप में, बाबू पॉल का एक बड़ा परिवार था जिसमें उनके अलावा कई सहकर्मी थे जो मूर्तियाँ बनाने में उनकी मदद करते थे. मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले बाबू पॉल रांची को अपनी कर्मभूमि बनाकर यहीं बस गए थे.

sculptor Madhavi Paul
माधवी पॉल और उनके पति (Etv Bharat)

माधवी पॉल कहती हैं कि 17 सितंबर 2012 को रिम्स में उनके पति की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई. वे कहती हैं कि "उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखर रहा है. लेकिन शायद अगले ही पल मां दुर्गा ने मुझे हिम्मत दी और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ये शक्ति मिली कि मैं अपने बच्चों का भविष्य अपने पति की विरासत से बनाऊंगी."

माधवी कहती हैं कि जब तक उनके पति जीवित थे, मूर्तिकला के बारे में उन्हें बस इतना ही पता था कि उनके पति एक अच्छे मूर्तिकार हैं. लेकिन जब 2012 में उनके पति का अचानक निधन हो गया, तो उन्हें घर से बाहर निकलकर इस कला से जुड़े पेशे को अपनाना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने दो बच्चों की बेहतर परवरिश करनी थी और उन छह-सात लोगों का परिवार भी चलाना था जो लंबे समय से उनके पति के साथ मूर्तिकला के व्यवसाय से जुड़े थे.

माधवी ने ईटीवी भारत को बताया कि शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हार न मानने के दृढ़ संकल्प की बदौलत आज वह इस मुकाम पर हैं कि उनके दोनों बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर सेटल हो गए हैं. बेटा चेन्नई में और बेटी बेंगलुरु में काम कर रही है.

sculptor Madhavi Paul
मूर्ति बनातीं माधवी पॉल (Etv Bharat)

हर पूजा में माधवी की मूर्तियां होती हैं सबसे खास

अपने मूर्तिकार पति की मृत्यु के बाद इन 12-13 वर्षों में, माधवी पॉल के हाथ इतने कुशल हो गए हैं कि उनकी बनाई मूर्तियां ऐसी हैं मानो अभी बोल पड़ेंगी. मूर्तियों के लिए कलर कॉम्बिनेशन, मिट्टी, सजावट, मूर्ति किस थीम पर बनेगी, मूर्ति की आंखें खोलने तक, माधवी सब कुछ खुद करती हैं. दुर्गा पूजा, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश चतुर्दशी पूजा सभी त्योहारों में माधवी पॉल की मूर्तियां खास होती हैं. इसके बावजूद, उन्हें सरकार और व्यवस्था से एक शिकायत भी है कि झारखंड में मूर्ति कला और कलाकारों को सरकारी स्तर पर कोई सम्मान नहीं मिलता.

sculptor Madhavi Paul
मूर्ति बनातीं माधवी पॉल (Etv Bharat)

सरकार से शिकायत

माधवी को इस बात का मलाल है कि जिन मूर्तिकारों की मूर्तियों की लोग पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, न तो समाज और न ही सरकार उन मूर्तियों को बनाने वाले कलाकारों का हाल जानने की कोशिश करती है.

माधवी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार कारीगरों की मदद करती है, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है. हम किराए की जमीन पर हर महीने किराया देकर मूर्तियां बनाते हैं. सरकार खिलाड़ियों और अन्य कलाकारों को सम्मान और मदद देती है, लेकिन शायद "मूर्तिकार" सरकार के एजेंडे में हैं ही नहीं. माधवी कहती हैं कि उन्होंने मजबूरी में जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए ब्रश और रंग उठाया था, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण हमारी नई पीढ़ी या कोई भी बेटी इस कला को अपनाना नहीं चाहती. माधवी कहती हैं कि मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियों की तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन कलाकारों का दर्द किसी को नहीं दिखता.

sculptor Madhavi Paul
माधवी पॉल की बनाई मूर्तियां (Etv Bharat)

सरकारी योजना का है इंतजार

महंगाई के इस दौर में, कोलकाता से मां भगवती की मिट्टी, रंग, सजावट का सामान सब कुछ महंगा हो गया है. पूजा समितियां पंडालों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती हैं, लेकिन जब मूर्तिकारों की अथक मेहनत से बनी मूर्ति खरीदने की बात आती है, तो वे कम से कम रुपयों में मूर्ति खरीदना चाहते हैं.

करीब चार साल पहले सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने महिला मूर्तिकार माधवी पॉल को भाभी कहा था और भरोसा दिलाया था कि आने वाले दिनों में झामुमो नीत सरकार जल्द ही कई योजनाएं लाएगी, जिनमें माधवी पॉल जैसी कलाकारों के हितों की रक्षा, मूर्तिकला को बढ़ावा देने और उसके संरक्षण की योजनाएं शामिल होंगी. माधवी पॉल और राज्य के सभी मूर्तिकार आज भी झामुमो के उस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

दुर्गोत्सव पर रांची में दिखेगी राजस्थानी स्थापत्य कला, अनेकता में एकता का संदेश वाले होंगे पूजा पंडाल

रांची के इस पंडाल में दिखेगी श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक! जानिए क्या कुछ रहेगा खास

दुर्गा पूजा पर देवघर में दिखेगी बंगाली और राजस्थानी संस्कृति की झलक, करोड़ों की लागत से तैयार हो रहे हैं पूजा पंडाल

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA 2025MADHAVI PAUL RANCHIRANCHI SCULPTOR MADHAVI PAULरांची की मूर्तिकार माधवी पॉलSCULPTOR MADHAVI PAUL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.