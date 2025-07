ETV Bharat / bharat

'घर जैसा खाना और अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं'- मजदूरों को 10 रुपए में खिलाया जाता हैं सम्मानजनक भोजन - FOOD WITH DIGNITY FOR POOR IN DELHI

मजदूरों को 10 रुपए में खिलाया जाता हैं सम्मानजनक भोजन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 21, 2025 at 9:24 AM IST 8 Min Read