मुजफ्फरपुर: आम तौर पर व्हील चेयर पर बैठे किसी इंसान को देखकर हमारे दिल में हमदर्दी का भाव आता है. हम उसके दर्द और परेशानियों को महसूस करना चाहते है कि उस शख्स पर क्या बीती होगी. लेकिन, काफी हद तक उस शख्स पर निर्भर करता है कि वह दुनियां के सामने अपनी कैसी पहचान बनाना चाहता है. कई इसे महज अपनी कमजोरी समझ बैठते है तो कई इसी के बल पर दुनियां में अलग और अनोखी पहचान बनाते हैं.
ज्योति सिंहा की इंसपाइरनल स्टोरी: आज हम ईटीवी भारत के इंसपाइरनल स्टोरी में उस चेहरे को जानेंगे जिसने हंसते हुए अपने साथ बीत रहे मुश्किल दौर का सामना किया. जिसने अपने हिम्मत और हौसले से दुनियां में नाम कमाया. वे हैं पर्पल एंबेसडर 2025 से नवाजी गई बिहार के मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड स्थित चंगेल गांव की ज्योति सिंहा.
पर्पल एंबेसडर बनीं ज्योति सिंहा: दरअसल, ज्योति सिंहा दिव्यांग हैं. वे मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा और मधुबनी पेंटिंग में असाधारण सफलता हासिल की. उनके योगदान को देखते हुए दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने उन्हें पर्पल एंबेसडर 2025 चुना है. अब वे अक्टूबर में गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.
पर्पल एंबेसडर बनकर अंतरराष्ट्रीय मंच की ओर: दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा ज्योति को भारत की 21 पर्पल एंबेसडर में शामिल किया गया है. वे अब 9 से 21 अक्टूबर 2025 के बीच गोवा में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इस आयोजन में देशभर से प्रेरणास्रोत दिव्यांगजनों को आमंत्रित किया गया है.
"मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं इस सम्मान को कैसे व्यक्त करूं. मेरे माता-पिता मेरे गुरुजन और मेरे भाई यही मेरी असली ताकत हैं. अगर उन्होंने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती. मैं यह सम्मान अपने पूरे गांव और समाज को समर्पित करती हूं." -ज्योति सिंहा
बचपन से ही चुनौतियों का सामना: ज्योति सिंहा ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर आप में हुनर हो और कुछ करने का जज्बा हो तो शारीरिक कमजोरी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती. ज्योति का जीवन सामान्य नहीं था. वर्ष 2002 में, जब वह सिर्फ एक बच्ची थीं, तब उनके शरीर में कमजोरी की शुरुआत हुई. बाद में जांच में पता चला कि वे मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक बीमारी से ग्रसित हैं.
मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी: मस्कुलर डिस्ट्रोफी यह एक लाइलाज बीमारी है जिसमें मांसपेशियां धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती हैं. 2005 में उनके जुड़वां भाई भी इसी बीमारी की चपेट में आ गए. धीरे-धीरे ज्योति की कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद कर गया, और उन्हें चलने-फिरने में पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा.
कभी हिम्मत नहीं हारी: ज्योति बताती हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और मैट्रिक परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की.
किताब ने बदली जीवन की दिशा: साल 2014 में ज्योति के हाथ मिथिला पेंटिंग पर आधारित कृष्ण कुमार कश्यप की पुस्तक लगी. यह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था. उन्होंने खुद से पेंटिंग सीखना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही महसूस हुआ कि मार्गदर्शन के बिना कुछ अधूरा है.
मधुबनी पेंटिंग की शिक्षा: ज्योति ने कृष्ण कुमार कश्यप से संपर्क किया. वे न केवल उनसे मिलने आए, बल्कि हर हफ्ते दरभंगा से चंगेल गांव आकर उन्हें मधुबनी पेंटिंग की शिक्षा देना शुरू किया. कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास के बाद ज्योति ने इस पारंपरिक कला में विशेषज्ञता हासिल की और अपनी पहचान बनानी शुरू की.
शिक्षा में भी नजीर बनीं: उन्होंने विभिन्न मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार अपने नाम किए. मधुबनी पेंटिंग के साथ-साथ ज्योति ने शिक्षा में भी अपना सफर जारी रखा. प्रो. उमेश कुमार उत्पल के मार्गदर्शन में उन्होंने 2016 में इंटरमीडिएट परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की, फिर स्नातक और एमए की पढ़ाई प्रथम श्रेणी से पूरी की. वर्तमान में वे हिंदी विषय में पीएचडी कर रही हैं.
कला के जरिए समाज को दे रहीं योगदान: ज्योति केवल खुद तक सीमित नहीं रहीं. उन्होंने गांव के गरीब मजदूर परिवारों के 25-30 बच्चों को निःशुल्क मधुबनी पेंटिंग सिखाने की शुरुआत की. उनका उद्देश्य है कि इन बच्चों को हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वे भी गरीबी की बेड़ियों को तोड़ सकें.
"जब व्यक्ति खुद एक दर्द से गुजरता है, तो वह दूसरों का दर्द भी बेहतर समझता है, इसलिए वह अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा कर उन्हें प्रेरित करती हैं." -ज्योति सिंहा
प्रेरणा की जीवंत मिसाल: ज्योति सिंहा आज उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं, जो किसी न किसी कारणवश खुद को असमर्थ मान लेते हैं. उन्होंने न केवल अपनी शारीरिक सीमाओं को पार किया, बल्कि अपने हुनर और आत्मविश्वास से यह दिखा दिया कि अगर मन में चाह हो, तो कोई भी असंभव संभव हो सकता है.
क्या है पर्पल फेस्ट?: गोवा में 9 से 21 अक्टूबर 2025 तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट, विविधता, सशक्तिकरण और समावेशिता का आकर्षक वैश्विक उत्सव था. इसमें दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा को संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सजाया गया.
