रामलीला विशेष: आर्टिस्ट मल्हार पांड्या ने हनुमान का किरदार निभाने के लिए बढ़ाया 14 किलो वजन, दिन में 6 बार खाते हैं खाना

मेंटेन रखने के लिया दिन में 6 बार भोजन: मल्हार प्रतिदिन 45 से 50 मिनट का वर्कआउट करते हैं. खुद को मेंटेन रखने के लिया वह दिन में 6 बार भोजन करते हैं. इसमें वह मोटे अनाज की रोटी, जैसे बाजरा, मक्का, जौ आदि. इसके साथ घर पर बनने वाली सब्जियां और दही छाछ जरूरी खाते हैं. मल्हार पांड्या ने 2012 में हिंदी टेलीविज़न शो रामायण और 2011 में 'हमारी सास लीला' में अभिनय किया. उन्होंने पौराणिक नाटक देवों के देव...महादेव (2011-2014) में भी अभिनय किया.

मल्हार बताते हैं कि जब मालूम हुआ कि देश की विख्यात लव कुश रामलीला में हनुमान जी का किरदार निभाना है तो मैंने एक महीने के अंदर 14 किलो वजन बढ़ाया, जबकि इससे पहले एक अन्य रोल के लिए मैंने 10 किलो वजन घटाया था.

रामलीला के मंचन में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले कलाकार की बलशाली कद-काठी यानि मजबूत और शक्तिशाली शारीरिक बनावट होनी चाहिए. मल्हार इसका पूरा ध्यान रखते हैं. वह बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीतकर मिस्टर गुजरात का खिताब जीत चुके हैं. इनकी हाइट 5 फीट 11 इंच है. वर्तमान में इनका वजन 96 किलोग्राम है. इनकी आयु 42 वर्ष है.

नई दिल्ली: राजधानी में आयोजित होने वाली रामलीलाओं में बॉलीवुड के कई मशहूर कलाकार मंचन करते हैं. इस वर्ष लव कुश रामलीला में मल्हार पांड्या भगवान हनुमान का किरदार निभाएंगे. इस किरदार को निभाने के लिए मल्हार ने एक माह के अंदर 14 किलो वजह बढ़ाया है. इससे पहले भी वह टीवी पर हिंदी धारावाहिकों में हनुमान जी का रोल निभा चुके हैं. मल्हार अमूल्य रूप से गुजरात के रहने वाले हैं. उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत गुजरात फिल्म इंडस्ट्री से की थी. आइए जानतें हैं आर्टिस्ट मल्हार पांडेय से कि रामलीला में भगवान हनुमान का किरदार निभाने के लिए वह कितने तैयारियां करते हैं?

मंचन के लिए फिट रहना काफी जरूरी: मल्हार बताते हैं कि इस तरह के पौराणिक धारावाहिकों और नाटकों का मंचन करने के लिए खुद को फिट रखना काफी जरूरी होता है. ताकि आपकी कदकाठी लोगों की नजर में आ सकें. इसके लिए प्रति दिन 45 से 50 मिनट का वर्कआउट करना बेहद जरूरी है. वहीं हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए एक नियमित और पौष्टिक आहार खाना भी जरूरी है. ताकि शरीर का वजह बरकरार रहे. इसके लिए मोटे अनाज की रोटी, जैसे बाजरा, मक्का, जौ आदि। इसके साथ घर पर बनने वाली सब्जियां और दही छाछ जरूरी खाते हैं.

हनुमान का किरदार निभाना किसी उपलब्धि से कम नहीं: मल्हार का मानना है कि रामलीला में भगवान हनुमान का किरदार निभाना किसी उपलब्धि से कम नहीं है. मंचन के कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं. दस दिनों तक चलने वाली लीला का हर दिन प्रमुख होता है. टीवी पर रोल करने और रामलीला के मंच पर जनता के समय किरदार निभाने में काफी अंतर होता है. कई बार तो रोल में इतना खो जाते हैं कि भावनाओं को संभलना भी काफी चैलेंजिंग हो जाता है. रामलीला के मंचन जब हनुमान जी रावण की लंका में पहली बार सीता मां को देखते हैं और बातचीत करते हैं तो उन डायलॉग को बोलते बोलते सच में रोना आता है. ऐसे ही कई डायलॉग आते हैं.

बचपन से ही आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था: मल्हार ने बचपन से ही आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था. इसमें वह विविधभारती और दूरदर्शन में भी काम कर चुके हैं. वह 2015 में दो गुजराती फिल्मों में रोल किया. इसमें रोमांस कॉम्प्लिकेटेड, जिसका निर्देशन ध्वनि गौतम ने किया और प्रेमजी के निर्देशन में वह राइज़ ऑफ़ अ वॉरियर में भी दिखाई दिए. इसके अलावा कलर्स टीवी पर बालाजी टेलीफिल्म्स के फिक्शन शो कसम तेरे प्यार की में मुख्य पुरुष प्रतिपक्षी पवन मल्होत्रा के रूप में दिखाई दिए.

मल्हार ने बचपन में 10 वर्ष की आयु तक एक थियेटर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है. उनका मानना है कि तब का वह अनुभव आज रामलीला के मंचन में काम आ रहा है. उस वक्त ही सीखा था कि एक थियेटर आर्टिस्ट के लिए हर डायलॉग महत्वपूर्ण होता है. मल्हार पांड्या के पिता लक्ष्मीकांत पांड्या टेलीविजन उद्योग के एक निर्देशक, लेखक, अभिनेता और गीतकार हैं. उनकी माँ भारती पांड्या भी एक गुजराती थिएटर अभिनेत्री हैं. उन्होंने 2014 में बॉलीवुड गायिका प्रिया पाटीदार से शादी की थी.

