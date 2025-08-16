इंदौर: देश में आस्था के कई केंद्र हैं, जहां मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं. मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित यशोदा माता मंदिर भी एक ऐसी ही मान्यता के लिए चर्चित है. यहां हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गोद भराई की रस्म होती है. इस दिन देश-विदेश से नि:संतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना लेकर यहां पहुंचती हैं. महिलाएं माता यशोदा की गोद भराई करती हैं और अपनी सूनी गोद भरने के लिए माता यशोदा से कामना करती हैं. जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो वो अपनी संतान के साथ एक बार फिर यहां गोद भराई की रस्म निभाने जरूर आती हैं.

मंदिर के पुजारी विधिवत ढंग से पूरी करवाते हैं रस्म

हिंदू परंपरा में गोद भराई की रस्म महिला के गर्भवती होने पर की जाती है, लेकिन इंदौर के यशोदा माता मंदिर में यह रस्म संतान प्राप्ति की मन्नत के तौर पर पहले की जाती है. कृष्ण जन्माष्टमी के दिन महिलाएं पूजा की थाली में नारियल, चुनरी, मिठाई और अन्य पारंपरिक सामग्री लेकर माता के दरबार में पहुंचती हैं, जहां मंदिर के पुजारी विधिवत रूप से मां यशोदा की गोद भराई की रस्म पूरी कराते हैं. मान्यता है कि अपनी मुराद लेकर यहां आने वाली सभी महिलाओं की मनोकामना जरूर पूरी होती है. मन्नत पूरी होने के बाद महिलाएं गोद भराई की रस्म दोहराने जरूर आती है.

मंदिर के पुजारी विधिवत ढंग से पूरी करवाते हैं रस्म (ETV Bharat)

350 साल पुराना मंदिर और अनूठी मूर्तियां

यशोदा माता मंदिर के पुजारी घनश्याम शास्त्री बताते हैं कि "यह मंदिर करीब 350 साल पुराना है. आनंदीलाल दीक्षित जो कि मंदिर के पहले महंत रहे थे उन्होंने ने इसका निर्माण कराया था. आनंदीलाल ने राजस्थान के जयपुर से संगमरमर की प्रतिमा बनवाकर यहां लाई थी. माना जाता है ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां माता यशोदा अपनी ममता की छांव यानी कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बैठी हैं."

संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं माता यशोदा की करती हैं गोद भराई (ETV Bharat)

राधा कृष्ण और रूक्मणी की एक साथ स्थापित है प्रतिमा (ETV Bharat)

एक सपने से शुरू हुई गोद भराई की रस्म

घनश्याम शास्त्री बताते हैं कि "एक रात आनंदीलाल को सपना आया था कि गुरुवार के दिन जो भी नि:संतान महिलाएं माता यशोदा की गोद भराई करेंगी उन्हें संतना की प्राप्ति होगी. उन्होंने ये बात लोगों को बताई और धीरे-धीरे ये बात आसपास और फिर दूर तलक पहुंच गई. तब से ही नि:संतान महिलाएं यहां पहुंचने लगीं और ये मान्यता आज तक चली आ रही है. आनंदीलाल का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा भाव में लगा रहा. इसके अलावा दीक्षित परिवार की महिलाएं हर साल गोद भराई की इस रस्म को पूरा करवाती हैं."

इंदौर में स्थित है माता यशोदा मंदिर (ETV Bharat)

कृष्ण, राधा और रुक्मणी की एक साथ है प्रतिमा

घनश्याम शास्त्री बताते हैं कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी और राधा की मूर्ति है जो अपने आप में दुर्लभ है. क्योंकि सामान्यत: भगवान कृष्ण के साथ राधा और रुक्मणी की मूर्ति एक साथ नहीं होती. यह परंपरा अब केवल इंदौर या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है. हर साल जन्माष्टमी पर भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन सहित देश के अन्य राज्यों के अलावा विदेशों से भी महिलाएं अपनी मनोकामना लेकर यहां पहुंचती हैं."