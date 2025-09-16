इंदौर में मौत बनकर 7 KM तक दौड़ता रहा ट्रक, जो सामने आया कुचलता गया, 2 लोगों की मौत, 13 गंभीर
इंदौर में सोमवार रात अनियंत्रित ट्रक का कहर बरपा. ट्रक ने दर्जनों वाहनों को चपेट में लिया. आगे चलकर ट्रक में आग लग गई.
इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र के कालानी नगर चौराहे से बड़ा गणपति चौराहे तक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, इस पूरे घटना में करीब 12-13 लोग घायल हैं. जिसमें से 3 की हालात गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को इलाज के लिए इंदौर के अलग-अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है.
15 से अधिक वाहनों को ट्रक ने चपेट में लिया
इंदौर के कालोनी नगर चौराहे पर रात करीब 8 बजे ट्रक अनियंत्रित हो गया. जिसके बाद चौराहे पर कुछ वाहन चालकों को टक्कर मार दी. इस घटना के बाद ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रक चालक तेजी से चौराहे को क्रॉस करने लगा. जिससे एक के बाद एक कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि करीब 7 किलोमीटर तक ट्रक चालक ने 15 से अधिक वाहनों को अपनी चपेट में लिया.
पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को दबोचा
घटना की जानकारी लगते ही इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह पहुंचे. उन्होंने घायलों से बातचीत की. वहीं, ट्रक ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज कर ली गई है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, "घायलों को उचित इलाज मिले इसको लेकर संबंधित डॉक्टर को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं."
पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कहा, "यह पूरा घटनाक्रम किसकी लापरवाही के कारण घटित हुआ है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है. जांच के दौरान यदि किसी तरह की कोई लापरवाही सामने आएगी तो करवाई की जाएगी." वहीं, लोगों ने बताया कि ट्रक की टक्कर के बाद उसमें एक बाइक फंस गई. इसके बाद भी ट्रक चालक नहीं रुका, इससे ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लग गई.
सरकार देगी घायलों के इलाज का खर्च
घटना की जानकारी लगते ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी घायलों को देखने के लिए निजी अस्पताल पहुंचे. इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि "घायलों के खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी उचित दिशा निर्देश दे दिए हैं कि घायलों से पैसे नहीं मांगे और उन्हें उचित इलाज उपलब्ध करवाया जाए. इसके साथ ही बाकी लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी."
वहीं, ट्रक की चपेट में आई पलक का कहना है "जब वह स्कूटी से अपने घर की ओर जा रही थी, इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में ट्रक आया. कुछ लोगों द्वारा लगातार उसे ट्रक के सामने से हटने को लेकर आवाज भी लगाई जा रही थी, लेकिन वह एक्टिवा चला रही थी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह ट्रक की चपेट में आ गई. जिससे हाथ और पैर में चोटें आई हैं."