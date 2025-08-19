इंदौर: आप ऐसे तमाम लोगों को जानते होंगे जिन्हें जानवरों को पालने का शौक होगा, लेकिन ऐसे लोग कम ही होंगे जो पक्षियों को पालने का शौक रखते हैं. इंदौर के रहने वाले शेखर गर्ग कबूतर पालने के शौकीन हैं. उन्हें ये शौक बचपन में चढ़ा था जो 30 साल बाद आज भी बरकरार है. उन्होंने अपने घर को ही शेल्टर होम बना दिया है. यहां पर विभिन्न नस्लों के 200 से अधिक कबूतर रहते हैं. शेखर को कई बार अपने इस शौक के चलते दूसरे शौक के साथ समझौता करना पड़ता है. यहां घायल या बीमार कबूतरों का इलाज भी किया जाता है.

पॉकेट मनी से खरीदा था पहला कबूतर

शहर के मालवा मिल क्षेत्र में रहने वाले शेखर गर्ग 7 साल की उम्र में पॉकेट मनी के 35 रुपए से पहली बार एक कबूतर का जोड़ा घर लाए थे. दरअसल, उनके दोस्त के पास उन्होंने कबूतर देखे थे इसके बाद उन्होंने भी कबूतर पालना शुरू किया. समय के साथ उनका ये शौक जुनून में बदल गया. उन्होंने घर में ही लकड़ी से बॉक्स नुमा घोंसले तैयार किये, जिसमें फिलहाल 200 कबूतर रहते हैं.

पॉकेट मनी से खरीदा था पहला कबूतर (ETV Bharat)

यह कबूतर पंजाबी, मद्रासी, थीफ पोटर, सरेजी, नकाबपोश, ओरिएंटल समेत देसी और जंगली कबूतर हैं. यह कबूतर सुबह आसमान में उड़ जाते हैं, लेकिन शाम को सब घर के बाहर सड़क पर एकत्र हो जाते हैं. इसके बाद उन्हें दाना-पानी दिया जाता है फिर यह अपने मालिक शेखर गर्ग के इशारे पर धीरे-धीरे घोंसले में चले जाते हैं.

खुराक के साथ कबूतरों को दी जाती है टॉनिक

शेखर गर्ग बताते हैं कि "जिस तरह लोग कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस गाय जैसे पालतू जानवर पलते हैं इसी तरह वो कबूतर पालते हैं. अन्य पशुओं की तरह कबूतरों की देखभाल भी किसी चुनौती से कम नहीं है. कोई कबूतर यदि बोझिल अलसाया हुआ या कमजोर नजर आता है तो उसे तत्काल एंटीबायोटिक दवाइयां के साथ टॉनिक की खुराक दी जाती है. इसके अलावा उन्होंने अपने स्तर पर कुछ दवाइयां ईजाद कर रखी हैं, जिन्हें वह कबूतरों को बीमार पड़ने पर देते हैं. शेखर बताते हैं कि उनके अलावा उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके इस काम में सहयोग करते हैं."

सामाजिक आयोजनों में भी नहीं हो पाते शामिल

शेखर गर्ग के मित्र रणजीत सिंह गुर्जर बताते हैं कि "घर-परिवार उनके परिचित और खास दोस्त का परिवार है जो कबूतर वाले परिवार के रूप में जाना जाता है. फिलहाल उन्हें लेकर स्थिति यह है कि वह शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में नहीं जा पाते. यदि जाते भी हैं तो कबूतरों को दाना पानी की व्यवस्था के साथ बारी-बारी के शेड्यूल से जाते हैं. उनके मुताबिक उनके चाचा को भी यह शौक था जो अपने आप में अजीब है, लेकिन किसी पक्षी की यदि शौक के कारण जान बच जाती है तो यह कबूतरों के लिए भी किसी सौगात से काम नहीं है."

मालवा में रही है कबूतर बाजी की परंपरा

देश में मुगल काल से लेकर वर्तमान दौर तक कई लोगों को कबूतर बाजी का शौक रहा है. पुराने जमाने में कबूतर सबसे बड़े संदेशवाहक और दूत हुआ करते थे जो संचार का माध्यम भी थे. बाद में कबूतरों को उड़ाना और उन्हें वापस बुलाना भी लोगों का शौक बन गया. कई कबूतर ऐसे तैयार किए गए जो आसमान में कई कई घंटे बिना रुके उड़ान भर सकते थे. इसके बाद उन्हें उड़ाने की प्रतियोगिता भी अस्तित्व में आई, जिसे कबूतर बाजी नाम दिया गया.

क्या होता है कबूतर बाजी का खेल?

कबूतर बाजी 30 मिनट का खेल होता है जिसमें कबूतर अपने मालिक के मौखिक निर्देशों और इशारों को समझते हुए ट्रेंड किए जाते थे, जो उड़ान भरते हैं. हालांकि, इंदौर समेत मालवा इलाके में अभी कई ऐसे घर हैं जिनकी छत पर कबूतरों के डंडे और बैठक की व्यवस्था नजर आती है. फिलहाल शहर के रीगल चौराहे पर हजारों की संख्या में कबूतर हैं. इसके अलावा पुराने शहर की घनी बस्ती में भी कबूतरों की संख्या सर्वाधिक है जो इंदौर के आसमान में कभी भी उड़ान भरते नजर आते हैं.