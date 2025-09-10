ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश में कपड़ों जैसे बदलते पति-पत्नी, पंचायत सुनाती है फैसले और बुजुर्गों के भरोसे संतानें

मध्य प्रदेश की भील जनजाति में ये कुप्रथा आज भी प्रचलित है. इसके तहत पुरुष और महिला दोनों एक विवाह का बंधन तोड़कर दूसरे से विवाह रचाने को स्वतंत्र हैं. हालांकि अधिकांश मामलों में देखने में यही आता है कि इस कुप्रथा की ओट में पुरुषों ने महिलाओं को खिलौना की तरह इस्तेमाल किया है. इसके बाद महिला भी मजबूर होकर उसी राह पर निकल पड़ती है.

अगर किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी से विवाद हो जाए तो वह समाज की पंचायत में पंचों के सहमति से 10 से लेकर ₹50 हजार तक हर्जाना राशि जमा कर पत्नी को आसानी से छोड़ सकता है. इसके बाद वह व्यक्ति बाकायदा दूसरी लड़की अथवा महिला से शादी कर सकता है. ऐसा सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन आज भी समाज में एक ऐसा वर्ग है, जिसमें ये कुप्रथा जारी है. इसे नातरा प्रथा से जाना जाता है.

सीहोर की रिसर्च स्कॉलर नेहा मालवीय ने इस कुप्रथा पर शोध किया है. नाता प्रथा के कारण कई मासूम बच्चों और भोगविलास की माध्यम बनी आदिवासी महिलाओं की दयनीय स्थिति पर ये रिपोर्ट.

इंदौर : मध्य प्रदेश की भील जनजाति में आज भी नाता अथवा नातरा प्रथा के चलते विवाहित महिला एवं पुरुष पंचायत की अनुमति से अलग होकर कई शादियां कर रहे हैं. इस प्रथा में अलग होने के लिए पति या पत्नी को पंचायत द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान कर दूसरी शादी करने का अधिकार है. पुराने दौर में यह प्रथा परित्यक्ता अथवा विधवाओं के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब विवाहित महिलाएं भी नाता प्रथा के जरिए अपने पति और बच्चों को छोड़कर कर रही हैं दूसरी और तीसरी शादी.

गौरतलब है कि हिंदू मैरिज एक्ट एक ही पत्नी को मान्यता देता है. फिर भी भील जनजाति वर्ग में एक व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं. हाल ही में सीहोर जिले के आदिवासी अंचल में की गई रिसर्च में ये तथ्य उभरकर सामने आया है. ये रिसर्च पीएचडी अवार्ड के लिए सागर यूनिवर्सिटी में दाखिल की जाएगी. नातरा प्रथा के चलते किसी व्यक्ति की 2 से 3 शादी होना आम बात है.

यही स्थिति महिलाओं को लेकर है. महिला भी पंचायत की सहमति से अपने बच्चों को पति के घर पर छोड़कर नए पति के साथ जीवन जीने के लिए चली जाती है. इस स्थिति में या तो बच्चे अपने पिता और उनके बुजुर्ग माता-पिता के भरोसे रह जाते हैं या फिर अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं. नतारा प्रथा मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में अभी भी प्रचलन में है.

नातरा प्रथा का स्वरूप बदला तो ये कुप्रथा बन गई

दरअसल, एक समय नातरा प्रथा विधवा, तलाकशुदा महिलाओं व पुरुषों को पुनर्वासित करने के लिए सामाजिक तौर पर शुरू हुई थी. इस प्रथा के जरिए महिलाओं को नया जीवन प्रारंभ करने का अवसर मिलने लगा. लंबे समय तक नातरा प्रथा सामाजिक तौर पर महिला स्वतंत्रता के रूप में दर्शाई जाती रही. लेकिन धीरे-धीरे नातरा प्रथा का रूप बदलता गया और ये प्रथा अब कुप्रथा के रूप में समाज के सामने है. पति-पत्नी के बीच होने वाले विवाद के बाद पत्नी को छोड़ने जैसी विसंगतियां इस प्रथा में शामिल हो गईं. नातरा प्रथा के बिगड़ते स्वरूप के कारण ही विवाहित महिला को अपने बच्चे व पति का साथ छोड़कर दूसरे पति के साथ जाने की आजादी है.

पंचायत में ऐसे होता है पति-पत्नी के विवाद का निपटारा

इस प्रथा में शादीशुदा महिला से शादी करने वाले प्रेमी अथवा पति द्वारा एक तय राशि जमा कराई जाती है, जिसे झगड़ा लेना या झगड़े की रकम कहते हैं. महिला द्वारा यह रकम उसके पति को चुका दी जाती है, जिसके साथ वह अब तक रहती आई है. इसके बाद मामले को समाज की पंचायत में ले जाया जाता है. पंच मिलकर महिला के पहले वाले पति को होने वाले दूसरे पति से मुआवजे की राशि दिलवाते हैं.

यदि महिला विधवा है तो झगड़े की राशि उसके पिता को दिलवाई जाती है. इसके बाद औपचारिक सामाजिक आयोजन के बाद पति-पत्नी नए सिरे से विवाह बंधन में बंध जाते हैं. फिर महिला का अपने पूर्व पति से कोई सामाजिक या वैधानिक संबंध नहीं रहता.

नातरा प्रथा के कारण बच्चे हो रहे लावारिस

नातरा प्रथा पर शोध करने वाली नेहा मालवीय का कहना है "इस प्रथा का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव उन बच्चों पर पड़ रहा है, जिनकी मां उन्हें नाता प्रथा के बाद उनके पिता के पास अकेला छोड़कर चली जाती है. बच्चों को बचपन में माता का प्रेम और दुलार नहीं मिल पाता, जिससे ये बच्चे अवसाद, अकेलापन और चिड़चिड़ापन के अलावा कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं. ऐसे बच्चों पर मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है. इसलिए ये बच्चे आमतौर पर अशिक्षित रह जाते हैं. इन बच्चों को सामाजिक तानों का शिकार भी होना पड़ता है. कई बार ऐसे बच्चे आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं."

अनुसूचित जनजाति वर्ग में हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं

इस मामले में इंदौर स्थित फैमिली कोर्ट की वरिष्ठ एडवोकेट प्रति मेहना बताती हैं "अनुसूचित जनजाति वर्ग पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं है. इसलिए वह अपने रिवाज के अनुसार विवाह परंपराओं को मानते हैं. इसलिए ऐसी परंपराएं उनके समाज में अभी भी चल रही हैं."