शतावधान विद्या वाले बाल संत, 100 से अधिक सवालों को एक साथ याद रखने की क्षमता - CHILD JAIN SAINT VIJAYCHANDRA SAGAR

इंदौर में चातुर्मास के लिए पहुंचे बाल संत विजयचंद्र सागर के पास है शतावधान विद्या. 10 अगस्त को अभय प्रशाल इंडोर स्टेडियम में होगा प्रदर्शन.

CHILD JAIN SAINT VIJAYCHANDRA SAGAR
100 से अधिक सवालों को एक साथ याद रखने की क्षमता (ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 8:33 PM IST

इंदौर: आज के समय में लोग अक्सर चर्चा करते सुने जाते हैं कि उनके बच्चे की याददाश्त कमजोर हो रही है. नौजवानों में भी इसे लेकर चर्चा होती है कि पहले की तुलना में अक्सर भूलने की वजह से कई जरूरी काम नहीं हो पाते. लेकिन क्या आपको पता है कि एकाग्रता और स्मरण शक्ति को विलक्षण बनाने वाली इस खास विद्या का हमारे ऋृषि मुनि उपयोग करते थे. इस विद्या का नाम है शतावधान विद्या. एक बाल संत ने महज 13 साल की उम्र में कई सालों की मेहनत के बाद इसे सीख लिया है. ये बाल संत अपने गुरू के साथ इंदौर में चातुर्मास के लिए पहुंचे हुए हैं.

शतावधान विद्या की सिद्धि वाले बाल संत

कोई आम बच्चे या बाल संत शायद ही हजारों लोगों द्वारा अलग-अलग विषयों के अचानक किए जाने वाले सवालों का सटीक उत्तर दे पाए लेकिन इंदौर में चातुर्मास के लिए पधारे बाल मुनिराज विजयचंद्र सागर के लिए यह चुटकियों में कर देने जैसा काम है. इंदौर पहुंचे एक बाल संत ने कई सालों की साधना के बाद एकाग्रता और स्मरण शक्ति को विलक्षण बनाने वाली शतावधान विद्या की सिद्दि प्राप्त की है.

शतावधान विद्या वाले बाल संत विजयचंद्र सागर (ETV Bharat)

100 से अधिक सवालों को एक साथ याद रखने की क्षमता

ये बाल संत एक साथ 100 से अधिक सवालों को मुंह जुबानी याद रखकर इसे उसी क्रम में उलटे और सीधे और रेंडम क्रम में दोहराने का चमत्कार दिखा सकते हैं. इतना ही नहीं पूछे गए सवालों को उसी क्रमबद्ध रूप से बोल सकते हैं और ठीक यही शब्द और वाक्य को उलटे क्रम में भी हूबहू दोहरा सकते हैं. इंदौर में चातुर्मास के लिए पधारे बाल मुनिराज विजयचंद्र सागर के लिए यह चुटकियों में कर देने जैसा काम है.

'बोलना सीखा तो पहला शब्द बोला दीक्षा'

13 साल के बाल मुनि विजयचंद्र सागर का जन्म राजस्थान के कोटा में हुआ है. परिजन का कहना है कि जब उन्होंने बोलना सीखा तब पहला शब्द दीक्षा बोला था. 8 साल की उम्र में उन्होंने नयचंद्र सागर महाराज का हाथ थाम लिया. गुरू के मार्गदर्शन में उनकी प्रारंभिक शिक्षा कर्नाटक के मैसूर में हुई और 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली. 13 साल की उम्र में बाल मुनि विजयचंद्र सागर अपनी विलक्षण बुद्धि और याददाश्त के कारण चर्चा में हैं.

child jain saint Vijaychandra Sagar
बाल संत विजयचंद्र सागर (ETV Bharat)

नयचंद्र सागर महाराज ने बताया कि "जब इस बच्चे से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे तो उन्होंने कहा कि आपके जैसा बनूंगा. उनकी दादी ने बताया कि जब सबसे पहला शब्द उसने बोला तो यहा था कि दीक्षा लूंगा और सन्यास लेकर आचार्य बनूंगा."

3 साल से मौन धारण किए हैं बाल संत

इन दिनों विभिन्न जैन मंदिरों और उपाश्रयों में कई संत-महात्मा चातुर्मास के लिए मौजूद हैं. इन्हीं के बीच इंदौर के तिलक नगर स्थित तिलकेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र में 13 साल के मुनिराज विजयचंद्र सागर भी मौजूद हैं. इन बाल संत ने बीते 3 साल से मौन रहते हुए अपने गुरु नयचंद्र सागर महाराज और डॉ अजीतचंद्र सागर महाराज की प्रेरणा से कई सालों की साधना के बाद एकाग्रता और स्मरण शक्ति को विलक्षण बनाने वाली शतावधान विद्या की सिद्धि प्राप्त की है.

जिसके चलते ये बाल संत 100 अलग-अलग प्रश्न, शब्द, वाक्य वस्तु, पहेलियां, विदेशी भाषा के शब्द या श्लोक को याद रख सकते हैं. इतना ही नहीं पूछे गए सवालों को उसी क्रमबद्ध रूप से बोल सकते हैं. ठीक यही शब्द और वाक्यों को उलटे क्रम में भी हूबहू दोहरा सकते हैं.

शतावधान विद्या के बारे में जानिए

शतावधान का शाब्दिक अर्थ है सौ कार्यों पर एक साथ ध्यान रखना. यह एक प्राचीन भारतीय कला है. इस कला में व्यक्ति एक साथ 100 या उससे भी अधिक विभिन्न कामों या विचारों को याद रखने में सक्षम होता है. इसके साथ ही उन पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन करता है.

यह एक प्रकार की मानसिक कला है जिसमें एकाग्रता, स्मरण शक्ति और रचनात्मकता का अनूठा संगम होता है. इस कला को प्रेक्टिस और आत्मविश्वास के द्वारा विकसित किया जा सकता है. इसके कई रूप होते हैं. अष्टावधान में 8 कार्यों पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया जाता है. वहीं सहस्त्रावधान में एक साथ एक हजार कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. वहीं शतावधान में एक साथ 100 कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. यह एक प्रकार की मानसिक कसरत है जो मस्तिष्क को सक्रिय और स्वस्थ रखने में मदद करती है.

SHATAVADHAN VIDYA
शतावधान विद्या के बारे में जानिए (ETV Bharat)

शतावधान और आधुनिक विज्ञान

आधुनिक विज्ञान के अनुसार, मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता का केवल 2से 3 प्रतिशत ही उपयोग कर पाता है. शतावधान जैसी कलाएं हमें अपनी मानसिक क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग करने और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं. प्राचीन समय में ऋृषि मुनि इसी विद्या का इस्तेमाल करते थे.समय के साथ धीरे-धीरे यह विलुप्त हो गई लेकिन अभी भी इसे कई सालों के अभ्यास से हासिल किया जा सकता है.

'बच्चों को सीखनी चाहिए शतावधान विद्या'

डॉ अजीतचंद्र सागर महाराज ने शतावधान विद्या के बारे में बताया कि "एक साथ सौ लोगों ने जो पूछा है उसे एक साथ याद कर लेना और उसे क्रमानुसार या उल्टेक्रम से किसी भी प्रकार से जवाब दे देना शतावधान विद्या कहलाती है. ये विद्या लुप्तप्राय हो चुकी है. गुरदेव ने इस सरस्वती माता की साधनाओं और विद्याओं को शिष्यों को सिखाई हैं. 13 साल के बाल संत ने ये विद्या सीखी है. आज लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है, हर व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो रही है. ऐसे में बच्चों को यह विद्या सीखनी चाहिए."

10 अगस्त को होगा शतावधान विद्या का प्रदर्शन

बाल संत विजयचंद्र सागर की इस विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन 10 अगस्त को रेस कोर्स रोड स्थित अभय प्रशाल इंडोर स्टेडियम में होगा. यह आयोजन जैन आचार्य नयचंद्र सागर सुरीश्वर और अजीत चंद्र सागर महाराज की मौजूदगी में होने जा रहा है. डॉ अजीत चंद्र सागर महाराज ने बताया कि इस आयोजन में करीब 7000 दर्शकों और श्रोताओं के बीच 50 वैज्ञानिक के अलावा न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर, साइंटिस्ट, इसरो के वैज्ञानिक, कई नामचीन डॉक्टर, इनकम टैक्स और जीएसटी अधिकारी अलग-अलग सवाल करेंगे. जिनका जवाब बालमुनि विजय चंद्र सागर द्वारा मौके पर ही सबके सामने दिया जाएगा.

विश्व रिकॉर्ड के लिए होगा आयोजन

इस आयोजन को विश्व रिकॉर्ड के तौर पर रिकॉर्ड भी किया जाएगा. आयोजन के दौरान सवाल करने वाले लोगों को एक नोटबुक और पेन सहित पूरी किट दी जाएगी. जिसमें वह विभिन्न लोगों द्वारा पूछे गए सवालों को नोट करेंगे और जब मुनिराज उन्हें दोहराएंगे तब अपनी नोटबुक से मिलान करेंगे कि मुनिराज ने उनके सवाल का कितना सही और कितना गलत जवाब दिया है.

