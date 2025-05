ETV Bharat / bharat

सिंगल यूज प्लास्टिक से तौबा, 7 साल बाद भी गांव वालों ने नहीं तोड़ी शपथ - INDORE VILLAGE PLASTIC BANNED

पॉलिथिन फ्री है इंदौर का ये गांव ( ETV Bharat )

Published : May 21, 2025 at 7:32 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 7:57 PM IST

इंदौर: पर्यावरण को बचाने केंद्र सरकार ने देशभर में पॉलिथिन मुक्त अभियान चलाया. लोगों से पॉलिथिन की जगह कपड़े के बने बैग या थैले को इस्तेमाल करने की अपील की गई. जिससे प्लास्टिक के कम उपयोग से पर्यावरण को बचाया जा सके. इस प्रयास को किसी ने अगर सही ढंग से अपनाया है, तो वह इंदौर जिले का सिन्दौड़ा गांव है. इस गांव के ग्रामीण प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते. स्वच्छता सहित कई व्यवस्थाएं इस गांव में ग्रामीणों और पंचायत ने मिलकर संभाली है. 2019 में ली शपथ का निभा रहे ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2019 में इंदौर के नजदीक सिन्दौड़ा गांव को सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत लिया गया था. यहां के ग्रामीणों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं कराने को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें उन्हें प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई गई थी. उस शपथ को ग्रामीण आज तक अपना रह हैं. ग्रामीणों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी से प्रतिबंध लगाया है. ग्रामीण पॉलिथिन का इस्तेमाल नहीं करते (ETV Bharat)

प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग का यूज ग्रामीण आज भी अपने गांव में किसी तरह का कोई प्लास्टिक या पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करते. यदि कोई ग्रामीण गलती से पॉलीथिन को लेकर गांव में आ भी जाता है, तो तुरंत उस प्लास्टिक को जब्त कर उसे कपड़े का बना बैग उपलब्ध करा दिया जाता है. वहीं ग्राम पंचायत सिन्दौड़ा के ग्रामीण बिहार सिंह सिसोदिया ने बताया कि साल 2019 से ही गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है. उसे हिदायत भी दी जाती है. यही कारण है कि 2019 से शुरू हुआ प्रयास आज भी जारी है. प्लास्टिक हेल्थ के लिए हानिकारक गांव को स्वच्छ बनाने के भी हर प्रयास किया जा रहे हैं. सिन्दौड़ा गांव की आबादी करीब 1500 के आसपास है, लेकिन गांव में रहने वाले दो से तीन लोगों की कैंसर से मौत हो गई थी. इसके अलावा कुछ पशुओं की प्लास्टिक खाने से मौत हो गई. इन कुछ घटनाओं के बाद ग्रामीणों को पता चला कि प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है. इसके बाद से उन्होंने प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया. इतना ही नहीं गांव में हर 7 दिन में एक कार्यशाला आयोजित की जाती है. जहां प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जाती है. पॉलिथिन मुक्त का उद्देश्य (ETV Bharat Graphics Info) गांव को स्वच्छ बनाने पर ध्यान इसके अलावा गांव को स्वच्छ कैसे रखा जाए, इस पर सामुहिक चर्चा की जाती है. फिर जो समाधान निकल कर आता है, उसे पूरे ग्रामीण अमल में लाते हैं. ग्रामीणों का भी कहना है कि जिस तरह से प्लास्टिक के प्रयोग से कैंसर सहित तमाम तरह की घातक बीमारियां होती है. उसी के चलते हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं. यदि कोई बाहरी व्यक्ति गलती से प्लास्टिक को लेकर आता है, तो उसे भी समझाइश देकर उसकी प्लास्टिक हम हमारे पास रख लेते हैं और उसे कपड़ों का बैग उपलब्ध करा देते हैं. बुरहानपुर में कपड़े की थैली लेकर निकले लोग, पॉलीथिन को कहा अलविदा

सिंगल यूज प्लास्टिक को NO, पॉलीथिन लिए दिखने पर लगेगा 5000 का जुर्माना गांव में बनती है कपड़ों की थैली सिन्दौड़ा ग्राम पंचायत और सामाजिक संस्थाओं के जरिए से गांव में कपड़ों की थैली बनवाई जाती है. यह थैली या बैग ग्रामीणों को 10 से 15 रुपए में उपलब्ध करवा दी जाती है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से हमारे गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है, तो आसपास के गांव भी हमसे प्रेरणा ले रहे हैं और वह भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं. प्लास्टिक बैन से जुड़े तथ्य (ETV Bharat Graphics Info) सिंगल यूज प्लास्टिक की कब हुई शुरूआत प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाली हानि से बचाने के लिए हर साल 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है. प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ाती है और वन्य जीवों की नुकसान पहुंचाती है. साल 2008 में बैग फ्री वर्ल्ड ने 3 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ यह अभियान शुरू किया था. इसके बाद साल 2015 में यूरोपीय संघ ने सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए जरूरी निर्देश लागू किए थे. यह एक वैश्विक आंदोलन बना था. आपको बता दें भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक की शुरूआत सबसे पहले 2009 में हिमालचल प्रदेश से हुई थी. जिसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करना था.

