MY अस्पताल में चूहे के कुतरने से 1 नवजात की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, प्रबंधन का एक्शन

इंदौर के MY अस्पताल में चूहे के कुतरने के बाद एक नवजात की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर, अस्पताल प्रबंधन ने लिया एक्शन.

INDORE RAT GNAWED CHILD DIED
चूहे के कुतरने से एक नवजात की मौत (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 6:23 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 6:39 PM IST

इंदौर: महाराजा यशवंतराव अस्पताल में सोमवार को बड़ी लापरवाही सामने आई थी. जहां आदमखोर चूहे ने दो नवजात बच्चों के हाथ कुतर दिए थे. घटना में एक नवजात की मौत हो गई है. जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने एक्शन लेते हुए नर्सिंग स्टाफ के दो कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है. जबकि 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इतना ही नहीं एमवायएच अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल वाली एजेंसी पर ₹100000 का जुर्माना लगाया है.

चूह के कुतरने के बाद 1 नवजात की मौत

इस मामले में कॉलेज के डीन अरविंद घंघोरिया ने बताया इस घटना के बाद जब सोमवार को राउंड लिया था. तब दोनों बच्चे ठीक थे, लेकिन मंगलवार सुबह एक बच्चे की मौत हो गई है. जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर है. उन्होंने बताया एक बच्चे का वजन 1 किलो 200 ग्राम और दूसरे बच्चे का वजन 1 किलो 600 ग्राम है. जिस बच्चे की मौत हुई है, वह 1 किलो 200 ग्राम वाला बच्चा है. डीन अरविंद ने बताया कि जिस बच्चे की मौत हुई है, उसके परिजन बच्चे को अस्पताल में छोड़कर चले गए थे. अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों द्वारा बच्चे का ध्यान रखा जा रहा था.

चूहे के कुतरने से एक नवजात की मौत (ETV Bharat)

दो नर्सिंग ऑफिसर सस्पेंड

सोमवार को जो घटना हुई है, उस पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई की गई है. इस घटना के बाद यह पहला मामला है, जब चूहों के मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई प्रबंधन द्वारा की गई है. मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया ने नर्सिग ऑफिसर आकांक्षा बेन्जामिन, श्वेता चौहान को सस्पेंड कर दिया है. जबकि सहायक प्रभारी नर्सिग ऑफिसर कलावती बलावी को शोकॉज नोटिस दिया गया है. इसके साथ ही प्रवीणा सिंह, प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर पीआईसीयु व डॉक्टर मनोज जोशी, प्रभारी व प्राध्यापक पीडियाट्रिक्स सर्जरी विभाग को भी शोकॉज नोटिस दिया है.

इंदौर एमवाय अस्पताल में चूहे ने कुतरे नवजातों के हाथ (Getty Image)

ICU प्रभारी सहायक प्रभारी को शोकॉज नोटिस

इस मामले में एमवाय अस्पताल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मारग्रेट जोजफ को पद से हटाया गया है. उनके स्थान पर नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर दयावती दयाल को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनाया गया है. पीडियाट्रिक्स सर्जरी के आईसीयू प्रभारी और सहायक प्रभारी को भी शोकॉज नोटिस दिया गया है. गौरतलब है इस मामले को सोमवार को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की. अब चूहों के खिलाफ पेस्ट कंट्रोल करने की भी तैयारी शुरू कर दी है.

पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर 1 लाख का जुर्माना

एजाइल कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही चेतावनी दी है कि उनका अस्पताल के साथ किया गया अनबंध क्यों न निरस्त किया जाए. एमवाय अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव को तुरंत पूरे अस्पताल परिसर में चूहों को मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल कराने के दिशा निर्देश दिये गए हैं.

डीन डॉ घनघोरिया ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है. जिसमे डॉक्टर एस बी बंसल, डॉक्टर शशी शंकर शर्मा, डॉक्टर अरविंद शुक्ला, डॉक्टर निर्भय मेहता, डॉक्टर बसंत निगवाल के साथ नर्सिग ऑफिसर सिस्टर दयावती दयाल रहेंगे. जो आपनी रिपोर्ट देंगे और जो भी दोषी होंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

INDORE RAT GNAWED CHILD DIED
