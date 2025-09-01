इंदौर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मे चूहों द्वारा भर्ती दो नवजात शिशुओं के हाथ कुतरने का मामला सामने आया है. इस मामले के उजागर होने के बाद अस्पताल में एक बार फिर चूहों की विकराल समस्या खड़ी हो गई. हालांकि दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है. बता दें कि दोनों बच्चों का जन्म तीन दिन पहले ही हुआ था.

NICU में चूहों ने कुतरे 2 बच्चों के हाथ

दरअसल, रविवार को इंदौर के महाराजा यशवंत राव अस्पताल (एमवायएच) के नियोनातल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में इलाज के लिए भर्ती किए गए दो नवजात शिशुओं के हाथ चूहों द्वारा कूतरे पाए गए. जब अस्पताल की नर्सिंग टीम ने इन बच्चों को देखा तो मामले की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी गई.

अस्पताल के सीसीटीवी मे कैद हुए चूहे (ETV Bharat)

सीसीटीवी में उछल-कूद करते दिखे चूहे

इसके बाद जब यूनिट में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो बच्चों के पास बड़े-बड़े चूहे उनके झूले में उछल कूद करते देखे गए. रविवार को पहली घटना उजागर होने के बाद डॉक्टर ने संबंधित बच्चे का तत्काल इलाज शुरू किया. हालांकि सोमवार को जब ऐसे ही घटना एक अन्य शिशु के साथ घटी तो नर्सिंग स्टाफ ने पूरे मामले की जानकारी सीनियर डॉक्टरों को दी. इसके बाद यह मामला अस्पताल प्रबंधन के संज्ञान में आया.

NICU में एक बड़ा चूहा सक्रिय

इस मामले को लेकर अब अस्पताल प्रबंधन कटघरे में है. वहीं, जिन परिजनों के शिशुओं के साथ यह घटना हुई है वह भी घटना से अनजान बताए जा रहे हैं. इस मामले में पता यह भी चला है कि NICU में एक बड़ा चूहा सक्रिय है, जो न केवल बच्चों को घायल कर रहा है बल्कि मेडिकल उपकरण को भी नुकसान पहुंच रहा है. चूहे का आकार इतना बड़ा है कि उससे नर्सिंग स्टाफ भी डर रहा है.

घटना की सूचना मिलने के बाद बाल्य रोग विभाग के प्रमुख डॉ बृजेश लाहोटी ने पूरी जानकारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव को दी. डॉक्टर लाहोटी का कहना है कि, ''अस्पताल में चूहों की संख्या बहुत अधिक है, जिनके कारण नवजात बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी पड़ रही है. वहीं नर्सिंग स्टाफ को भी चूहों को लेकर अलर्ट किया गया है जिससे कि नियोनेटल वार्ड में भर्ती बच्चों को उपचार के दौरान सुरक्षित रखा जा सके.''

चूहों को कंट्रोल करने चलेगा अभियान

इधर, इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक यादव का कहना है कि, ''चूहों के नियंत्रण के लिए 5 साल पहले पेस्ट कंट्रोल किया गया था लेकिन मरीज के परिजनों द्वारा खाद्य सामग्री लाने के कारण चूहा की संख्या फिर से बढ़ गई है.'' उन्होंने कहा बच्चों के परिजनों को विवाद और घबराहट होने के कारण फिलहाल घटना की जानकारी नहीं दी गई है.'' उनका कहना है कि, ''अब नए तरह से चूहों को कंट्रोल करने के लिए फिर से पेस्ट कंट्रोल अभियान चलाया जाएगा.''

गौरतलब है, इस घटना के पहले भी चूहे यहां भर्ती होने वाले मरीजों की उंगलियां उतर चुके हैं. इसके अलावा एक डेड बॉडी को भी चूहे नुकसान पहुंच चुके हैं. उस दौरान भी मामला काफी गर्माया था. इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के अस्पतालों से भी चूहों द्वारा मरीजों को नुकसान पहुंचाने की घटनाए सामने आ चुकी हैं.

पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

जनवरी 2023 में सागर के जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखे दो शवों की एक-एक आंख चूहों ने कुतर दी थी. तब यह मामला काफी गर्माया था. जिस पर सागर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और तीन डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जून 2023 में विदिशा के जिला अस्पताल में मर्चुरी में रखे एक बुजुर्ग के शव की नाक और आंख को चूहे ने कुतर दिया था. जब परिजन बुजुर्ग का शव लेने पहुंचे तो शव को देखकर वो घबरा गए थे. मई 2024 में छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में चूहों ने महिला मरीज के पैरों को दो बार कुतरा था.