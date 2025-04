ETV Bharat / bharat

पहलगाम में आतंकियों ने इंदौर के परिवार पर बरसाई गोलियां, पिता की मौत, बेटी गंभीर - PAHALGAM TERROR ATTACK UPDATE

आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के सुशील कुमार ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 23, 2025 at 9:58 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 11:27 AM IST 3 Min Read

इंदौर : जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने इंदौर के एक क्रिश्चियन परिवार पर भी गोलियां बरसाईं. इस हमले में इंदौर के वीणा नगर इलाके के रहने वाले सुशील कुमार नथानियल की मौत हो गई है. सुशील की बेटी आकांक्षा के पैर पर भी आतंकियों ने गोली मारी है, वहीं उनकी पत्नी जेनिफर बाल-बाल बची हैं. सुशील मूल रूप से जोबट के रहने वाले थे और आलीराजपुर एलआईसी की सैटेलाइट शाखा में कार्यरत थे. वे पत्नी जेनिफर, 30 साल की बेटी आकांक्षा और 21 साल के बेटे ऑस्टिन के साथ कश्मीर घूमने गए थे. इंदौर के वीणा नगर में सुशील कुमार नथानियल का घर (Etv Bharat) बेटी का चल रहा इलाज

हादसे में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील कुमार नथानियल की बेटी के पैर में गोली लगने के बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है. उनकी बेटी आकांक्षा सूरत में रहकर बैंक में जॉब करती है. वहीं सुशील की पत्नी जेनिफर खातीपुरा के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं. उनकी पत्नी और बेटा ऑस्टिन इस हमले में बाल-बाल बचे हैं. गौरतलब है कि मंगलवार को पहलगाम में हुए इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई है. इस हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं. सुशील की मौत से पड़ोसी भी सदमे में (Etv Bharat) सुशील की मौत से पड़ोसी भी सदमे में सुशील का परिवार जब से कश्मीर ट्रिप पर गया है, उनके घर पर ताला लगाय हुआ है. वहीं कश्मीर हमले में उनकी मौत की खबर से पड़ोसी भी सदमे में हैं. उनके पड़ोसियों का कहना है कि सुनील का स्वभाव काफी अच्छा था और वह सभी से घुल मिल जाते थे. पड़ोसियों ने बताया कि 2 दिन पहले ही वे अपनी फैमिले के साथ छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे. पड़ोसियों ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद जो युवती मदद की गुहार लगाते नजर आ रही है, वह सुनील की बेटी आकांक्षा है, जो खुद भी घायल है. पड़ोसियों के मुताबिक सुनील के परिवार से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकी है, वहीं उनके पैतृक गांव जोबट में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है. वीणा नगर में सुशील कुमार नथानियल का घर (Etv Bharat) 30 साल से इंदौर में रह रहे थे सुशील सुशील के पड़ोसी नंदलाल ने बताया, '' पिछले 30 सालों से सुशील नथानियल वीणा नगर में रह रहे हैं. उनकी पत्नी सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर पदस्थ हैं. वहीं, उनकी बेटी आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में सेकंड क्लास ऑफिसर है और उसे पैर में गोली लगी है. हमें इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया और न्यूज से मिली थी. सुशील की उम्र तकरीबन 58 साल थी लेकिन वह काफी फिट थे और बैडमिंटन खेलने का उन्हें काफी शौक था. घटना काफी हैरान करने वाली है. '' पहलगाम में कैसे हुआ आतंकी हमला? दरअसल, मंगलवार को अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्ट्स पर जमकर गोलियां चलाईं, जिसमें दो विदेशी पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं. बताया जा रहा है कि पहलगाम शहर के पास एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर जंगल के रास्ते आतंकी पहुंचे थे और पर्यटकों से उनकी पहचान पूछने के बाद उन्हें गोली मार दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में पर्यटक, स्थानीय नागरिक और सेना के जवान भी शामिल हैं, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं.

