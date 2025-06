ETV Bharat / bharat

सोनम रघुवंशी कार नहीं रोडवेज बस से आई थी गाजीपुर, बनारस से जाना चाहती थी गोरखपुर, संग में सफर करने वाली लड़की ने खोले कई राज - SHILLONG MURDER CASE UPDATE

सोनम के साथ बस में सफर करने वाली उजाला यादव ने दी यह जानकारी. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 15, 2025 at 10:54 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 11:03 AM IST 7 Min Read

गाजीपुरः इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस सोनम और राज को लेकर रोज नए-नए खुलासे कर रही है. इस पूरे मामले की जांच मेघालय पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है. इस बीच मेघालय पुलिस ने गाजीपुर की उस लड़की से संपर्क किया जो सोनम के साथ वाराणसी से गाजीपुर तक रोडवेज बस में आई थी. इस लड़की का नाम है उजाला यादव. यह गाजीपुर के सैदपुर गांव की रहने वाली है. इस लड़की ने मेघालय पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी दी है. इसी के साथ ही सोनम के कार से गाजीपुर आने की कहानी से पर्दा उठा दिया. उसने बताया कि उस रात सोनम कैसे बस में आई और उसने उससे क्या कुछ कहा. सोनम आखिर कहां जाना चाहती थी, यह भी उजाला यादव ने साफ किया. 21 मई को इंदौर से मेघालय गई थी सोनमः बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर की सोनम अपने ट्रांसपोर्ट कारोबारी पति राजा रघुवंशी संग 21 मई को मेघालय हनीमून पर गई थी. वहां से दोनों कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गए थे. इसके बाद दोनों शिलांग चले गए थे. 2 जून को कारोबारी का शव मिला था. उस दौरान सोनम का कुछ पता नहीं चल पाया था. हालांकि बाद में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, इसमें सोनम और राजा शिलांग के एक होटल के बाहर नजर आए थे. सोनम मोबाइल पर किसी से बात करते हुए नजर आ रही थी. राजा का शव मिलने के एक सप्ताह तक जब सोनम का कुछ भी नहीं पता चला तो परिजनों ने इस पूरे ही केस की सीबीआई जांच की मांग की थी. मेघालय पुलिस सोनम की तलाश में जुटी हुई थी. सवाल उठ रहे थे कि आखिर सोनम कहां चली गई. राजा हत्याकांड का खुलासा. (etv bharat)

