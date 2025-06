ETV Bharat / bharat

यूपी के गाजीपुर में मिली सोनम रघुवंशी, सुपारी देकर शिलांग में कराई पति राजा की हत्या! - SONAM RAGHUVANSHI FOUND IN GHAZIPUR

लापता सोनम रघुवंशी मली ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 9, 2025 at 7:37 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 9:19 AM IST 4 Min Read

इंदौर: हनीमून मनाने शिलांग गए इंदौर के राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का पता चल गया है. सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में देखा गया है. सोनम गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली है. नंदगंज थाना पुलिस ने महिला को वनस्टाप सेंटर भेज दिया है. मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी. दरअसल लापता सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा की हत्या कराई थी. सुपारी देकर किलर्स को हायर किया था. मेघायल के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगकल संगमा ने इस बात की पुष्टि की है. कॉनराड कोंगकल संगमा ने अपने 'X' हैंडल पर ट्वीट कर रहा कि, ''राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिसन ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला सोनम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है और 1 अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है.'' ढाबा संचालक से मांगा मोबाइल, फोन पर खूब रोई सोनम (ETV Bharat) 25 मई के बाद परिजनों से संपर्क कटा

इंदौर: हनीमून मनाने शिलांग गए इंदौर के राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का पता चल गया है. सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में देखा गया है. सोनम गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली है. नंदगंज थाना पुलिस ने महिला को वनस्टाप सेंटर भेज दिया है. मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी. दरअसल लापता सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा की हत्या कराई थी. सुपारी देकर किलर्स को हायर किया था. मेघायल के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगकल संगमा ने इस बात की पुष्टि की है. कॉनराड कोंगकल संगमा ने अपने 'X' हैंडल पर ट्वीट कर रहा कि, ''राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिसन ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला सोनम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है और 1 अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है.'' ढाबा संचालक से मांगा मोबाइल, फोन पर खूब रोई सोनम (ETV Bharat) 25 मई के बाद परिजनों से संपर्क कटा इंदौर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में रहने वाली सोनम रघुवंशी से हुई. शादी के बाद 20 मई को दंपती इंदौर से शिलांग हनीमून मनाने के लिए निकला. शिलांग पहुंचने के बाद 25 मई तक दंपती की परिजनों से बातचीत होती रही. इसके बाद दोनों का परिवार से संपर्क कट गया तो लोग परेशान हो गए. दोनों के फोन बंद आने से से परिजन घबरा गए. तभी से दोनों लापता थे. लापता होने के करीब 10 दिन बाद राजा का शव मिल गया था. लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा था. ढाबे पर इस हालात में मिली सोनम (ETV Bharat) पुलिस ने किया सोनम सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार

सोनम के नहीं मिलने पर परिजन ने मेघालय सरकार पर लापरवाही के आरोप भी लगाए थे. वहीं, मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेटर लिखा था. जिस पर सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेटर लिखा था. सीबीआई मामले की जांच करती उससे पहले ही सोनम के बरामद होने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर देखा गया है. पुलिस ने उससे पूछताछ की. जिसमें खुलासा हुआ कि सोनम ही पति राजा की कातिल है. उसने मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी थी और खुद लापता हो गई थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. ढाबा संचालक से मांगा मोबाइल, फोन पर खूब रोई

ढाबे के संचालक साहिल यादव ने बताया कि, ''एक लड़की ढाबे पर पहुंची थी. उसने अपने घर फोन करने के लिए उससे मोबाइल मांगा था. फोन पर बात करते समय वह खूब हो रही थी. जिसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी. पुलिस आई और महिला को अपने साथ थाने ले गई.'' तो इसलिए लोग हनीमून मनाने जाते हैं शिलांग! वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप -

शिलांग हनीमून कपल मामले में बड़ा खुलासा, जिंदा है सोनम रघुवंशी, किसकी साजिश ? सोनम करेगी खुलासा, क्यों मारा पति राजा को

सोनम के शिलांग से अचानक गायब होने के कारण कई तरह के कयास लगाया जा रहे थे. लेकिन इसी दौरान रविवार देर रात सोनम के भाई गोविंद को गाज़ीपुर पुलिस के द्वारा इस बात की सूचना दी गई कि आपकी बहन ढाबे पर है. इसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है. तो वहीं, गोविंद अपनी बहन से मुलाकात करने के लिए गाजीपुर पहुंचे. वहीं, राजा के भाई विपिन का कहना है कि सोनम के भाई गोविंद ने ही उन्हें जानकारी देकर इस बात की सूचना दी है कि उनकी बहन गाजीपुर में मिल चुकी है. फिलहाल गाजीपुर तक उनकी बहन सोनम किस तरह से पहुंची है इसके बारे में जानकारी नहीं है. अब पुलिस, परिजन सहित सबको इस बात की वजह का इंतजार है कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों की और कैसे हत्या का प्लान बनाया. हत्या में शामिल लोग कौन हैं.

Last Updated : June 9, 2025 at 9:19 AM IST