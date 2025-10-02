ETV Bharat / bharat

भारत-चीन ने मिलाया हाथ, इंडिगो 26 अक्टूबर से कोलकाता-गुआंगझोउ उड़ानें फिर से शुरू करेगी

इंडिगो फ्लाइट ( PTI )

नई दिल्ली : इंडिगो ने गुरुवार को कहा कि वह 26 अक्टूबर से कोलकाता से चीन के ग्वांगझोउ के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी. कोरोनावायरस महामारी के कारण निलंबित होने से पहले, 2020 की शुरुआत तक दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें चालू थीं. भारतीय और चीनी एयरलाइनों की सीधी सेवाएं थीं. पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के मद्देनजर ये सेवाएं निलंबित रहीं. एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "26 अक्टूबर 2025 से कोलकाता से ग्वांगझोउ (CAN) को जोड़ने वाली मुख्यभूमि चीन के लिए दैनिक, नॉन-स्टॉप उड़ानें फिर से शुरू करेगी." नियामक अनुमोदन के अधीन, इंडिगो जल्द ही दिल्ली और ग्वांगझोउ के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू करेगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन अक्टूबर 2025 के अंत तक शीतकालीन कार्यक्रम के अनुरूप सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करेंगे. मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में नागरिक उड्डयन अधिकारियों के बीच निरंतर तकनीकी-स्तर की बातचीत का परिणाम है."

बता दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस वर्ष अगस्त में भारत का दौरा किया था और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, दोनों पक्ष जल्द से जल्द चीनी मुख्य भूमि और भारत के बीच सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने और एक अद्यतन हवाई सेवा समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए। उन्होंने दोनों दिशाओं के पर्यटकों, व्यवसायों, मीडिया और अन्य आगंतुकों को वीज़ा की सुविधा प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की. डोकलाम गतिरोध और कोविड-19 महामारी के बाद भारत और चीन के बीच उड़ानें निलंबित कर दी गई थीं. अपनी भारत यात्रा के दौरान, वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भारत और चीन के बीच सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता की सह-अध्यक्षता भी की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने चीन द्वारा आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया. ये भी पढ़ें- अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आएंगे, UNSC ने दी मंजूरी

