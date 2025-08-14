ETV Bharat / bharat

भारत से चीन के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार इंडिगो - INDIGO

इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन भारत- चीन के बीच अपनी उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार है.

IndiGo
भारत से चीन के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार इंडिगो (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: इंडिगो भारत और चीन के बीच फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिर से तैयार है. इस संबंध में इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइन भारत और चीन के बीच आवश्यक द्विपक्षीय समझौते होते ही दोनों देशों के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार है.

एल्बर्स ने एक बयान में कहा, "कोविड-19 महामारी से पहले इंडिगो भारत और चीन के बीच डेली फ्लाइट संचालित करती थी. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों की अनुमति मिलते ही एयरलाइन इन सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है. अपनी उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित होकर, इंडिगो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य अवसरों की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है."

दिल्ली और चेंगदू के बीच डेली फ्लाइट
महामारी से पहले एयरलाइन ने दिल्ली और चेंगदू के बीच दैनिक सेवाएं संचालित की थीं. साथ ही बेंगलुरु-हांगकांग उड़ानें भी जो 1 फरवरी, 2020 तक चालू थीं. चीन के लिए अन्य उड़ानों के साथ-साथ ये मार्ग भी 2020 की शुरुआत में उस समय रोक दिए गए थे, जब कोविड-19 के प्रकोप के कारण वैश्विक यात्रा प्रतिबंध लागू हो गए थे.इसी अवधि के दौरान एयर इंडिया ने भी चीन में अपने परिचालन को सस्पेंड कर दिया था.

नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव
महामारी के कारण जहां उड़ानों को तत्काल निलंबित कर दिया गया. वहीं, नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव ने मुश्किलें और बढ़ा दीं. जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सशस्त्र बलों के बीच हुई झड़प के बाद राजनयिक और आर्थिक संबंध तेजी से बिगड़ गए. यह टकराव दशकों में सबसे गंभीर सीमावर्ती घटनाओं में से एक था, जिसके कारण लगभग चार वर्षों तक संबंध तनावपूर्ण रहे.

अक्टूबर 2024 में ही दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौते पर पहुंचे, जिसे लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के रूप में देखा गया. हालांकि, कूटनीतिक संबंधों में आई नरमी के बावजूद, भारत और चीन के बीच सीधी वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू नहीं हुईं.

इंडिगो के लिए चीन में सेवाएं फिर से शुरू करना एक महत्वपूर्ण बाजार में वापसी का प्रतीक होगा, जिसे उसे पांच साल पहले अचानक छोड़ना पड़ा था. हाल के वर्षों में अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का तेजी से विस्तार करने वाली यह एयरलाइन तैयारी का संकेत दे रही है.

यह भी पढ़ें- श्रीशैलम एलिवेटेड कॉरिडोर को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, ₹7668 करोड़ की आएगी लागत

नई दिल्ली: इंडिगो भारत और चीन के बीच फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिर से तैयार है. इस संबंध में इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइन भारत और चीन के बीच आवश्यक द्विपक्षीय समझौते होते ही दोनों देशों के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार है.

एल्बर्स ने एक बयान में कहा, "कोविड-19 महामारी से पहले इंडिगो भारत और चीन के बीच डेली फ्लाइट संचालित करती थी. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों की अनुमति मिलते ही एयरलाइन इन सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है. अपनी उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित होकर, इंडिगो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य अवसरों की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है."

दिल्ली और चेंगदू के बीच डेली फ्लाइट
महामारी से पहले एयरलाइन ने दिल्ली और चेंगदू के बीच दैनिक सेवाएं संचालित की थीं. साथ ही बेंगलुरु-हांगकांग उड़ानें भी जो 1 फरवरी, 2020 तक चालू थीं. चीन के लिए अन्य उड़ानों के साथ-साथ ये मार्ग भी 2020 की शुरुआत में उस समय रोक दिए गए थे, जब कोविड-19 के प्रकोप के कारण वैश्विक यात्रा प्रतिबंध लागू हो गए थे.इसी अवधि के दौरान एयर इंडिया ने भी चीन में अपने परिचालन को सस्पेंड कर दिया था.

नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव
महामारी के कारण जहां उड़ानों को तत्काल निलंबित कर दिया गया. वहीं, नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव ने मुश्किलें और बढ़ा दीं. जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सशस्त्र बलों के बीच हुई झड़प के बाद राजनयिक और आर्थिक संबंध तेजी से बिगड़ गए. यह टकराव दशकों में सबसे गंभीर सीमावर्ती घटनाओं में से एक था, जिसके कारण लगभग चार वर्षों तक संबंध तनावपूर्ण रहे.

अक्टूबर 2024 में ही दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौते पर पहुंचे, जिसे लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के रूप में देखा गया. हालांकि, कूटनीतिक संबंधों में आई नरमी के बावजूद, भारत और चीन के बीच सीधी वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू नहीं हुईं.

इंडिगो के लिए चीन में सेवाएं फिर से शुरू करना एक महत्वपूर्ण बाजार में वापसी का प्रतीक होगा, जिसे उसे पांच साल पहले अचानक छोड़ना पड़ा था. हाल के वर्षों में अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का तेजी से विस्तार करने वाली यह एयरलाइन तैयारी का संकेत दे रही है.

यह भी पढ़ें- श्रीशैलम एलिवेटेड कॉरिडोर को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, ₹7668 करोड़ की आएगी लागत

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA CHINA FLIGHTINDIGO FLIGHTINDIGO FLIGHT TO CHINAINDIAINDIGO

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.