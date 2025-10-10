ETV Bharat / bharat

इंडिगो की दुर्गापुर मुंबई फ्लाइट में कैंसर पेशेंट बेहोश, रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई. युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था.

इंडिगो फ्लाइट रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 11:14 AM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर आई है. रायपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. इंडिगो की दुर्गापुर मुंबई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है.

फ्लाइट में अचानक बेहोश हो गया युवक: फ्लाइट में बैठे एक युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई. जिसके बाद अफरातफरी मच गई. पायलट ने तुरंत रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई.

बेहोश होने के बाद युवक की मौत: जानकारी मिली है कि इंडिगो की दुर्गापुर मुंबई फ्लाइट में एक युवक अचानक अपनी सीट पर बैठे बैठे बेहोश होकर गिर गया. जिसके बाद आनन फानन में फ्लाइट को रायपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया. युवक की तुरंत रायपुर एयरपोर्ट पर मेडिकल जांच की गई और माना सिविल अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया.

बल्ड कैंसर का पेशेंट था युवक, इलाज के लिए जा रहा था मुंबई: बताया गया कि युवक का नाम गौतम बावरी है. उसकी उम्र लगभग 24-25 साल है. जो वर्धमान पश्चिम बंगाल का निवासी था. मृतक बल्ड कैंसर का पेशेंट था और टाटा मेमोरियल में कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जा रहा था. इसी दौरान फ्लाइट में अचानक युवक बेहोश हो गया और तुरंत उसकी मौत हो गई.

