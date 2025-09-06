अबू धाबी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, कोचीन एयरपोर्ट पर वापस लौटी

कोच्चि से अबू धाबी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी समस्या का पता चलने के बाद चालक दल ने वापस लौटने का फैसला किया.
Published : September 6, 2025 at 3:10 PM IST
नई दिल्ली: केरल के कोच्चि से अबू धाबी जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट शनिवार को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लौट आई. एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित उतर गए. यात्रियों के लिए यात्रा पूरी करने के लिए तुरंत एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई.
एयरलाइन ने बयान में कहा, "6 सितंबर 2025 को कोच्चि से अबू धाबी के लिए संचालित होने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 1403 में तकनीकी समस्या का पता चला. एहतियाती कदम के रूप में, पायलटों ने वापस लौटने का फैसला किया और विमान कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतरा. विमान का संचालन फिर से शुरू करने से पहले आवश्यक रखरखाव जांच चल रही है. यात्रियों के लिए यात्रा पूरी करने के लिए तुरंत वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई."
An IndiGo Spokesperson says, “A technical issue was detected on IndiGo flight 6E 1403 operating from Kochi to Abu Dhabi on 6 September 2025. As a precautionary step, the pilots decided to turn back and the aircraft landed safely at Cochin International Airport. While the aircraft…— ANI (@ANI) September 6, 2025
इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि विमान का जरूरी रखरखाव किया जा रहा है और उड़ान सेवा शुरू करने से पहले इसकी जांच की जाएगी.
एयरलाइन ने तकनीकी समस्या से संबंधित विवरण का खुलासा नहीं किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि हर कदम पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया.
इससे पहले 3 सितंबर को इंडिगो की दिल्ली-कोलकाता उड़ान में एक यात्री ने हंगामा किया था, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया था. यात्री "केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और साथी यात्रियों को परेशान कर रहा था." एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि इस घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों के पास एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है.
इंडिगो के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा, "हमें 1 सितंबर, 2025 को दिल्ली से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 6571 में हुए अभद्र व्यवहार की घटना की जानकारी है. विमान में सवार एक यात्री शराब के नशे में केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार और साथी यात्रियों को परेशान करते पाया गया. स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार, यात्री को अभद्र घोषित कर दिया गया और विमान के लैंड करने पर उसे सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया. संबंधित अधिकारियों के पास इस संबंध में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है."
उन्होंने कहा कि इंडिगो किसी भी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति रखता है और सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
