मुंबई: इंडिगो एयरलाइंस ने मंगलवार को शहर में भारी बारिश और जलभराव के कारण मुंबई से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए यात्रा सलाह जारी की. हवाई अड्डे के कई मार्गों पर जलभराव की स्थिति है. इससे यातायात धीमा पड़ गया है. परिचालन संबंधी चुनौतियां आ रही हैं.
इंडिगो एयरलाइंस ने हालात को देखते हुए प्रस्थान और आगमन में देरी की आशंका जाहिर की है. कहा गया है कि ऐसी स्थिति में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इंडिगो ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति की जाँच करें.
मौसम विभाग (आईएमडी) ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. ये अलग-अलग क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा का संकेत देता है. एडवाइजरी में कहा गया, 'मुंबई में भारी बारिश के कारण हवाई अड्डे तक जाने वाले कई मार्गों पर जलभराव और स्लो ट्रैफिक देखा जा रहा है.
Indigo Airlines issues a travel advisory. Tweets, " with mumbai drenched in heavy showers, several routes to the airport are witnessing waterlogging and sluggish traffic. this has, in turn, led to operational challenges, with delays in both departures and arrivals and we truly… pic.twitter.com/rL1MGJrn0W— ANI (@ANI) August 19, 2025
इसके परिणामस्वरूप, परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हुई हैं. इससे प्रस्थान और आगमन दोनों में देरी हो रही है. इससे होने वाली असुविधा के लिए खेद है. यात्रियों से कहा गया, 'अगर आप यात्रा करने वाले हैं, तो हम आपको थोड़ा पहले निकलने और हमारे ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखने की सलाह देते हैं.'
ये भी कहा गया, 'इंडिगो की टीमें स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं और व्यवधानों को कम करने के लिए काम कर रही हैं. यात्रियों की सुरक्षा, आराम और मानसिक शांति एयरलाइन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. आपकी सुरक्षा, आराम और मन की शांति हमारी प्राथमिकता है और हम आपके धैर्य और समझ की बहुत कद्र करते हैं.'
इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र डणवीस ने सोमवार को राज्य में खासकर मुंबई में भारी बारिश के कारण खराब मौसम की स्थिति के बारे में चेतावनी जारी की. मुंबई में मात्र 6-8 घंटों में 177 मिमी बारिश हुई. इसके कारण मुख्यमंत्री ने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी, क्योंकि उच्च ज्वार के साथ और अधिक बारिश होने की संभावना है. मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान लगाया है. पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बारिश हुई.
फडणवीस ने कहा, 'कई जिलों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां तक कि अगले तीन दिनों के लिए, यानी 21 अगस्त तक, महाराष्ट्र के आधे जिलों में या तो रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट है. हमने इस स्थिति के कारण बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की.'